कामे वेळेवर पूर्ण होत नाहीत? टेन्शन येतंय? तर "या पाच' टिप्स करा फॉलो 

सोलापूर : सायंकाळी सहा वाजता तुमच्यासाठी बरेच काम पेंडिंग पडण्याचे लक्षण आहे? दुपारचे जेवण आपल्यासाठी फक्त 20 मिनिटांची विश्रांती आहे? जर इतर सहकारी काम आटोपून घरी जात असतील अन्‌ तरी आपण ऑफिसमध्ये कामात व्यस्त राहात असाल, कामे वेळेवर पूर्ण होत नाहीत म्हणून टेन्शन येत असेल तर आपल्याला टेन्शनफ्री होऊन अधिक कार्यकुशल व्यक्ती होण्यासाठी या काही टिप्स आवश्‍यक आहेत. दिवसातील कामांचे व्यवस्थापन करा

आपल्याला दर काही मिनिटांत ब्रेक घेण्याची आवश्‍यकता नाही, दर 25 मिनिटांनी ब्रेक घेणे योग्य आहे. जर तुम्ही आपला दिवस नियमित भागांमध्ये व्यवस्थित वाटलात तर तुम्ही कामात अधिक लक्ष केंद्रित कराल आणि तुमचे काम लवकर पूर्ण करण्यात सक्षम व्हाल. पोमोडोरो तंत्राचा (टायमर वापरून काम विभाजित करण्याचे तंत्र) प्रयत्न करा. याअंतर्गत आपल्याला एका कामावर 25 मिनिटे आपली एकाग्रता आणि ऊर्जा राखली पाहिजे. हे मनाचे लक्ष केंद्रित करण्याचे कार्य करते. या कालावधीअखेरीस स्वत:ला पाच मिनिटांचा ब्रेक द्या. अवघड कामांचे करा नियोजन

कामाची टाळाटाळ करणे हानिकारक आहे. आपल्या सर्वांना अशी काही कामे आहेत ज्याची आपल्याला भीती वाटते आणि ती करणे टाळण्यासाठी आपण ई-मेल्स तपासतो. या अवघड वाटणाऱ्या कामांसाठी चांगला वेळ सेट करा आणि आपण अधिक वेगाने काम करत असल्याचे आपल्याला आढळेल. कारण, त्या वेळी आपण वेळेवर विजय मिळविण्याचा प्रयत्न कराल. इथे तुम्ही स्वतःला आव्हान दिल्यास तुमची काम करण्याची क्षमता वाढेल. 'आताच करा' !

आपण आलेख लिहिण्यास अक्षम आहात? तर डॉक्‍युमेंट उघडा आणि विषयाच्या मूळ गोष्टी लिहा. एकदा प्रारंभ केल्यास आपल्याला काम पूर्ण करण्याची प्रेरणा मिळेल. कामे टाळून देण्यापेटा "आताचे करा' हा दृष्टिकोन ठेवा. स्वत:ला निर्णय घेण्यासाठी 60 सेकंद द्या. संगीताची साथ

हेडफोन लावून आपले वैयक्तिक एकांत क्षेत्र तयार करा. "आपण संगीत ऐकणे आवश्‍यक नाही, परंतु हेडफोन लावलेल्या लोकांना अडथळा आणण्यास लोक संकोच करतात. महत्त्वावर आधारित वेळ सेट करा

एखाद्या महत्त्वपूर्ण कार्याला जितके महत्त्व दिले जाते त्यापेक्षा कमी वेळेला जर तुम्ही जास्त वेळ दिला तर तुम्ही कधीही यशस्वी होऊ शकणार नाही. 10 मिनिटे किंवा त्यापेक्षा कमी वेळात अनावश्‍यक काम पूर्ण करण्याचे लक्ष्य ठेवा. हे तंत्र आपल्याला दिवसातून अनेकदा अतिरिक्त 90 मिनिटे देऊ शकते.

Web Title: There are five things you need to do on time to succeed in your endeavors