न्यायाधीश होणे व कायदेशीर सल्ला देण्याव्यतिरिक्त आहेत वकिलीनंतर अनेक पर्याय ! जाणून घ्या सविस्तर

सोलापूर : जर आपण कायद्याच्या अभ्यासानंतर त्यामध्ये करिअर करण्याचा विचार करत असाल तर सांगावेसे वाटते, की त्यामध्ये बऱ्याच चांगल्या शक्‍यता आहेत. लॉमध्ये करिअर हे तरुणांमध्ये बऱ्याच काळापासून लोकप्रिय आहे आणि आता त्यात पर्याय निवडणे आपल्यासाठी सोपे झाले आहे. खरे तर, कायदेशीर गुंतागुंत आणि समाजाच्या विस्तारामुळे कायद्याच्या जाणकार व्यावसायिकांची आवश्‍यकता सर्वत्र वाढली आहे. आजच्या काळात सामान्य लोकांना त्यांच्या हक्कांबद्दल खूप जाणीव आहे. त्यांना कायदेशीर प्रक्रिया समजून घ्यायच्या आहेत. अशा परिस्थितीत कायद्यात करिअर करणाऱ्यांचे महत्त्व आणखीच वाढले आहे. तसेच दररोज, काही नवीन शोध किंवा तंत्रज्ञानाच्या विकासामुळे, जुन्या आणि प्रचलित कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्याची आवश्‍यकता आहे आणि या अर्थाने कायदा तज्ज्ञांची मागणी वाढली आहे. हे आहेत कायद्यासंबंधित कोर्सेस

लॉशी संबंधित दोन कोर्सेस आहेत. प्रथम पाच वर्षांचा इंटिग्रेटेड लॉ कोर्स 10 + 2 नंतर आणि ग्रॅज्युएशननंतर तीन वर्षांचा लॉ कोर्स. पंचवार्षिक एकात्मिक विधी अभ्यासक्रमात आता कला वर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी बीए एलएलबी, विज्ञान विद्यार्थ्यांसाठी बीएस्सी एलएलबी, वाणिज्य विद्यार्थ्यांसाठी बीकॉम एलएलबी, संगणक विज्ञान विद्यार्थ्यांसाठी बीसीए एलएलबी आणि मॅनेजमेंटच्या विद्यार्थ्यांसाठी बीबीए एलएलबी हे पाच प्रकारचे अभ्यासक्रम आहेत. या अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी तुम्हाला वर्षातून एकदा सीएलएटी अर्थात कॉमन लॉ ऍडमिशन टेस्ट द्यावी लागेल. आपल्या रॅंकिंगच्या आधारे महाविद्यालये आपणास वाटप केली जातील. देशात बरीच सरकारी विद्यापीठे आहेत जिथे फक्त कायदा शिकविला जातो. पदवीनंतर कायद्याच्या अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेण्यासाठी विद्यापीठे स्वत:ची प्रवेश परीक्षा घेतात. असे बना वकील

जेव्हा आपण कायद्याची परीक्षा पास करू शकता आणि काळा कोट घालू शकता आणि थेट सराव करू शकता अशी वेळ संपली आहे. लॉनंतर आपल्याला बार कौन्सिल ऑफ इंडियाद्वारे संचलित अखिल भारतीय बार परीक्षा म्हणजे एआयबीई द्यावी लागेल, त्यानंतर आपण वकिलीसाठी पात्र घोषित केले जाल. यानंतर आपली नोंदणी बार कौन्सिल ऑफ इंडियामध्ये होईल आणि मग आपण वकील म्हणून काम करण्यास पात्र ठराल. अशा आहेत संधी

भारतातील कोणत्याही न्यायालयात वकिली करिअर बनविणे हे आपले ध्येय असेल तर एलएलएम (पदव्युत्तर पदवी)ची कोणतीही भूमिका नाही. आपली एलएलबी पदवी यासाठी पुरेशी आहे. एलएलएम आणि पीएचडी शिक्षण घेतलेल्यांना पुढे कायदा महाविद्यालयात लेक्‍चरर म्हणून करिअर करता येते. जर तुम्हाला एखाद्या विशिष्ट कायद्यात तज्ज्ञता हवी असेल तर पीजी आणि पीजी डिप्लोमा स्तरावर स्पेशलायझेशनसाठी बरेच पर्याय उपलब्ध आहेत. पर्यावरण वकील

जर आपण निसर्गाचे जतन करण्याबद्दल गांभीर्याने विचार केला तर आपण पर्यावरणीय वकील बनण्याचा विचार करू शकता. याद्वारे आपण नैसर्गिक संपत्तीच्या नाशासंबंधित गोष्टी वाचविण्याविषयी बोलू शकता. या अंतर्गत आपण जनहित याचिका देखील दाखल करू शकता. याखेरीज एनजीओमध्येही पर्यावरणीय वकिलांची आवश्‍यकता आहे, जे निसर्गाच्या नुकसानीवर भाष्य करतात. सायबर लॉयर

तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीच्या युगात सायबर गुन्हेही झपाट्याने वाढत आहेत आणि सायबर वकिलांनी त्यांच्यावर मात करण्याची मागणी वेगाने वाढत आहे. विशेषत: बनावट ई-मेल पाठविणे, सोशल अकाउंट्‌स हॅक करणे, कंपन्यांसह फसवणूक, खात्यांमधून पैसे काढणे, एसएमएस हॅक करणे, मोबाईल क्‍लोनिंग करणे अशी प्रकरणे पुढे येत आहेत. हे लक्षात घेता संगणक आणि नेटवर्क सुरक्षेकडे विशेष लक्ष दिले जात आहे. हे पाहता, आपण संगणक आणि डिजिटल फॉरेन्सिक तज्ज्ञ होण्याबद्दल विचार करू शकता. पेटंट आणि कॉपीराइट लॉयर

बऱ्याच वेळा लोक एखाद्या व्यक्तीच्या शोधास अवैधपणे त्यांचे नाव देतात, यामुळे पेटंट आणि कॉपीराइट कायद्याचे संरक्षण होते. कायदेशीररीत्या जर एखाद्या तृतीय पक्षाला मूळ उत्पादन बनवायचे असेल तर त्यांना परवाना मिळवणे आणि रॉयल्टी फी भरणे आवश्‍यक आहे. बौद्धिक संपत्ती व्यवसायातील हे एक उदयोन्मुख क्षेत्र आहे आणि तरुण व्यावसायिकांना चांगली मागणी आहे. कामगार वकील

कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे हक्क कामगार कायद्यांतर्गत येतात. अनेकदा कंपन्यांमध्ये काम करणारे कर्मचारी त्यांच्या हक्क आणि इतर वादांसाठी न्यायालयात पोचतात. कामगार कायद्याशी संबंधित बाबींमध्ये वाढ झाल्यामुळे आपणासही यात चांगल्या संधी मिळू शकतात. आंतरराष्ट्रीय वकील

आपली इंग्रजी भाषा चांगली असल्यास आणि आंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमांमध्ये स्वारस्य असल्यास आपण आंतरराष्ट्रीय वकील होण्याबद्दल विचार करू शकता. याअंतर्गत विविध राष्ट्रांच्या राष्ट्रीय हितसंबंधित समस्या कायदेशीररीत्या सोडवल्या जातात. कॉर्पोरेट वकील

आजकाल कॉर्पोरेट कायद्याची व्याप्तीसुद्धा चांगली आहे. देशातील कंपन्यांच्या वाढत्या प्रमाणात वाढ होत आहे. या अंतर्गत कंपन्या अशा व्यावसायिकांना ठेवतात, जे त्यांना त्यांच्या कायदेशीर हक्क आणि कर्तव्याबद्दल सल्ला देऊ शकतात. जर आपल्याला कॉर्पोरेट वकील म्हणून चांगला अनुभव मिळाला तर एक चांगले वेतन पॅकेज देखील उपलब्ध आहे. हे आहेत महत्त्वाचे गुण उत्तम संवाद क्षमता

चांगली स्मरणशक्ती

हजरजबाबपणा

तर्कवितर्क आणि विश्‍लेषण करण्यात निपुण

धीर धरण्याची गुणवत्ता

समस्यांचे निराकरण करण्यास सक्षम

कायदेशीर बाबींचे चांगले ज्ञान

समर्पण आणि परिश्रम कायद्याशी संबंधित बऱ्याच पर्यायांमधून आपल्यासाठी सर्वोत्तम असा पर्याय निवडा आणि त्यासाठी आवश्‍यक असलेल्या गुणधर्मांवर लक्ष केंद्रित करा. आपण काही वर्षे समर्पणासह कार्य केल्यास लवकरच आपल्याला यश मिळेल.

