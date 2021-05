CLAT प्रवेश परीक्षेसाठी आज शेवटची मुदत; 'असा' भरा Online अर्ज

CLAT 2021 : लॉ एन्ट्रन्स टेस्ट, कॉमन लॉ अ‍ॅडमिशन टेस्ट, CLAT 2021 ची तयारी करणार्‍या उमेदवारांसाठी महत्वपूर्ण अपडेट्स! सीएलएटी परीक्षा घेणारी संस्था नॅशनल लॉ विद्यापीठाच्या कॉन्सोर्शियमद्वारा (सीएनएलयू) सन 2021 च्या कार्यक्रमासाठी सीएलएटीची नोंदणी आज 15 मे 2021 रोजी समाप्त होणार आहे. दरम्यान, इच्छुक उमेदवारांनी अद्याप सीएलएटी 2021 नोंदणी फॉर्म भरलेला नाही, त्यांनी अधिकृत संकेतस्थळावर (consortiumofnlus.ac.in) उपलब्ध असलेल्या ऑनलाइन अर्जाच्या माध्यमातून सीएलएटी नोंदणी 2021 करु शकतात. दरम्यान, सीएलएटी 2021 नोंदणी 1 जानेवारीपासून सुरू झाली आहे, तर नोंदणीची अंतिम तारीख 31 मार्च होती. जी प्रथम 30 एप्रिल आणि नंतर 15 मे पर्यंत वाढविण्यात आली. (Today Is The Last Date To Fill Online Application For CLAT Entrance Exam)

सीएलएटी 2021 साठी नोंदणी कशी करावी?

सीएलएटी 2021 नोंदणीसाठी उमेदवारांनी अधिकृत संकेतस्थळला consortiumofnlus.ac.in भेट दिल्यानंतर, 'सीएलएटी 2021'च्या दुव्यावर क्लिक करावे. यानंतर, आपल्याला नवीन पृष्ठावरील 'नोंदणी' या दुव्यावर क्लिक करावे लागेल. त्यानंतर पॉप-अप विंडोमध्ये विनंती केलेला तपशील भरा आणि सबमिट करा. यानंतर, नोंदणीकृत मोबाइल नंबर आणि संकेतशब्दासह लॉग इन करून, उमेदवार सीएलएटी 2021 नोंदणी पूर्ण करू शकतील. उमेदवारांना सीएलएटी नोंदणीदरम्यान 4000 अर्ज फी ऑनलाइनच्या माध्यमातून भरावी लागेल. तथापि, अनुसूचित जाती / जमाती व ओबीसी प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी अर्ज शुल्क 3500 रुपये आहे.

हेही वाचा: NTSE स्टेज-2 परीक्षा स्थगित; 'National Council'ने घेतला मोठा निर्णय

13 जून रोजी होणार परीक्षा

राष्ट्रीय लॉ विद्यापीठाच्या (सीएनएलयू) कॉन्सोर्शियमने निश्चित केलेल्या वेळापत्रकानुसार, सीएलएटी 2021 प्रवेश परीक्षा 13 जून रोजी देशभरातील विविध परीक्षा केंद्रांवर घेण्यात येणार आहे. दरम्यान, सीएलएटी प्रवेशपत्र परीक्षेला बसण्यासाठी उमेदवारांना प्राधान्य दिले जाणार आहे.

Today Is The Last Date To Fill Online Application For CLAT Entrance Exam