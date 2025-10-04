Top Govt Jobs October: ऑक्टोबरमध्ये सुरू आहेत टॉप १० सरकारी नोकऱ्या; आजच अर्ज करा अन् मिळवा भरघोस पगार!

Top 10 Government Jobs Starting in October 2025: अनेकजण सरकारी नोकरीसाठी वर्षनुवर्षं अभ्यास करतात. जर तुम्हीही स्पर्धा परीक्षा किंवा पोलीस भरतीसाठी तयारी करत असाल, तर ऑक्टोबर २०२५ हा महिना तुमच्यासाठी अत्यंत महत्वाचा ठरू शकतो. कारण या महिन्यात अनेक मोठ्या सरकारी भरत्या जाहीर झाल्या आहेत, ज्या तुम्हाला सरकारी नोकरीही संधी देऊ शकतात. .या सर्व भरत्या ऑनलाईन पद्धतीने सुरू असून त्यासाठी अर्ज करण्याची अंतिम तारीख जवळ आली आहे. त्यामुळे वेळ वाया न घालवता आताच तुम्ही योग्य भरती निवडून लगेच अर्ज करू करा..Post Office Scheme: पोस्ट ऑफिसच्या या योजनेत गुंतवा अन् ४० लाखांचा फंड मिळवा, 'ही' स्कीम माहिती आहे का?.टॉप १० सरकारी भरती यादी1. एमपी पोलीस सूबेदार व ASI भरतीमध्य प्रदेश कर्मचारी निवड मंडळ (MPESB) मार्फत पोलीस मुख्यालय, गृह विभाग अंतर्गत विविध पदांच्या भरतीसाठी ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया ३ ऑक्टोबर २०२५ पासून सुरू झाली आहे. या भरतीअंतर्गत सूबेदार (अनुसेचिवीय), स्टेनोग्राफर, असिस्टंट सब-इन्स्पेक्टर (ASI) या पदांचा समावेश आहे. एकूण ५०० पदांसाठी ही भरती होणार आहे. इच्छुक आणि पात्र उमेदवारांनी एमपीईएसबीच्या अधिकृत वेबसाइटवर जाऊन लवकरात लवकर आपला ऑनलाइन अर्ज esb.mp.gov.in वर भरावा.2. DSSSB प्राथमिक शिक्षक (PRT Teacher) भरतीडीएसएसएसबी पी आरटी भरतीसाठी ऑनलाईन नोंदणी प्रक्रिया १७ सप्टेंबर २०२५ पासून सुरू झाली आहे. इच्छुक उमेदवारांनी १६ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत किंवा त्याआधी बोर्डच्या अधिकृत वेबसाइट dsssb.delhi.gov.in आणि dsssbonline.nic.in वर जाऊन अर्ज करू शकतात. याची परीक्षा ही ऑनलाईन पद्धतीने घेतली जाणार आहे.3. दिल्ली पोलीस कॉन्स्टेबल (Executive & Driver) भरतीदिल्ली पोलीस कॉन्स्टेबल (एग्जीक्यूटिव) साठी ७५६५ पद आणि कॉन्स्टेबल (ड्रायव्हर) पुरुषांसाठी ७३७ पदांची भरती प्रक्रिया सुरु आहे. ही भरती कर्मचारी निवड SSC द्वारे घेतली जात आहे. ऑनलाईन अर्ज २४ सप्टेंबर २०२५ पासून सुरू झाले असून, अर्ज करण्याची अंतिम तारीख २१ ऑक्टोबर २०२५ आहे. इच्छुक उमेदवारांनी एसएससी च्या अधिकृत वेबसाइटवर जाणून नोंदणी करू शकता..4. SSC हेड कॉन्स्टेबल भरती (AWO/TPO आणि मिनिस्ट्रियल)स्टाफ सिलेक्शन कमिशन यांनी दिल्ली पोलीस विभागासाठी हेड कॉन्स्टेबल पदांच्या (AWO/TPO आणि मिनिस्ट्रियल भरती सुरू केली आहे. यात विज्ञान आणि गणित असलेली १२ वी परीक्षा उत्तीर्ण केलेली उमेदवार असावेत किंवा मेकॅनिक/ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टिममध्ये एनटीसी प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे.5. SSC CPO सब-इन्स्पेक्टर भरतीकर्मचारी निवड आयोग (SSC) मार्फत दिल्ली पोलीस आणि CAPF (Central Armed Police Forces) मधील सब-इन्स्पेक्टर (SI) पदांसाठी मोठ्या प्रमाणावर भरती जाहीर करण्यात आली आहे. यात एकूण ३०७३ पदांची भरती होणार आहे. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख १७ ऑक्टोबर २०२५ आहे. यासाठी कोणत्याही शाखेचा पदवीधर उमेदवार अर्ज करू शकतो .6. बिहार पोलीस SI भरती 2025बिहार पोलीस सब-इन्स्पेक्टर (SI) भरती 2025 साठी एकूण 1799 पदांवर भरती प्रक्रिया सुरू झाली आहे. इच्छुक आणि पात्र उमेदवारांसाठी ही एक सुवर्णसंधी आहे. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख २६ ऑक्टोबर आहे. यासाठी मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून पदवीधर (Graduate) असणे आवश्यक आहे. तसेच इच्छुक आणि पात्र उमेदवारांनी bpssc.bihar.gov.in या अधिकृत वेबसाइटवर जाऊन ऑनलाइन अर्ज करू शकतात..Tirupati Tourism: तिरुपती दर्शनासाठी निघालात? मग आसपासची सुंदर ठिकाणं नक्की एक्सप्लोर करा!.7. रेल्वे सेक्शन कंट्रोलर भरती 2025रेल्वेमध्ये नोकरी शोधणाऱ्या उमेदवारांसाठी एक सुवर्णसंधी उपलब्ध झाली आहे. सेक्शन कंट्रोलर पदासाठी रेल्वे भरती बोर्ड (RRB) ने अधिकृत भरती जाहीर केली असून, आता अर्ज प्रक्रिया देखील सुरू झाली आहे. ३६८ पदांची भरती होणार असून १४ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत अर्ज करण्याची शेवटची मुदत आहे. या भरतीसाठी कोणत्याही शाखेचा पदवीधर उमेदवार अर्ज करू शकतो .8. केनरा बँक अप्रेंटिस भरतीकेनरा बँक ने देशभरातील शाखांसाठी 3500 अप्रेंटिस पदांची भरती जाहीर केली आहे. ही संधी विशेषतः नवीन पदवीधरांसाठी (Freshers) उपयुक्त आहे, जे बँकिंग क्षेत्रात आपले करिअर सुरू करू इच्छितात. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख १२ ऑक्टोबर आहे.9. EMRS (एकलव्य मॉडेल शाळा) भरतीएकलव्य मॉडेल रेसिडेन्शियल स्कूल्स (EMRS) अंतर्गत शिक्षक आणि नॉन-टीचिंग 7267 पदांसाठी मोठ्या प्रमाणावर भरती जाहीर करण्यात आली आहे. ही संधी देशभरातील पात्र उमेदवारांसाठी खुली आहे, विशेषतः जे शैक्षणिक किंवा प्रशासकीय सेवेत कारकीर्द करू इच्छितात. अर्ज करण्याची 23 ऑक्टोबर 2025 ही शेवटची तारीख आहे..10. UPSC इंजिनीअरिंग सेवा परीक्षा (ESE) 2025संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) मार्फत भारत सरकारच्या विविध विभागांमध्ये इंजिनीअरिंग ऑफिसर (Group A Services) पदांसाठी 474 जागा भरती करण्यात येत आहे. इंजिनीअरिंग सेवा परीक्षा (ESE) 2025 ही भारतातील सर्वात प्रतिष्ठित स्पर्धा परीक्षा असून, इंजिनीअर्ससाठी ही एक उत्तम संधी आहे. इच्छुक उमेदवारांसाठी अर्ज करण्याची अंतिम तारीख ही १६ ऑक्टोबर २०२५ आहे.महत्त्वाचे टिप्स- अर्ज करण्यापूर्वी सर्व पात्रता अटी नीट वाचा- शेवटच्या तारखेला अर्ज टाळा वेबसाईट स्लो होऊ शकते- भरतीनुसार वयोमर्यादा व आरक्षण सवलती लागू- अधिकृत वेबसाईटवरूनच अर्ज करा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.