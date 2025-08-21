एज्युकेशन जॉब्स

UPSC Mains: युपीएससी मेन्समध्ये उत्तर लिहिताना 'या' 5 चुका करू नका, अन्यथा...

Common mistakes in UPSC Mains answer writing : २२ ऑगस्टपासून युपीएससी मुख्य परिक्षा सुरू होत आहे. याची तयारी करताना कोणत्या ५ चुका टाळल्या पाहिजे हे जाणून घेऊया.
UPSC Mains,
UPSC Mains, Sakal
पुजा बोनकिले
Updated on
Summary

युपीएससी मुख्य परीक्षेत उत्तरे लिहिताना काही चुका टाळणे आवश्यक आहे.

प्रश्न समजून घेणे, उत्तराची रचना आखणे, शब्द मर्यादा पाळणे, आकृत्या वापरणे आणि संतुलित प्रतिसाद देणे या गोष्टींवर लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे.

या चुका टाळल्यास तुमचे गुण वाढतील आणि निवड होण्याची शक्यता वाढेल.

UPSC Mains: युपीएसी परिक्षेची तयारी लाखो लोक कठोर परिश्रम घेत असतात. परंतु त्यापैकी काही मोजकेच त्यांच्या कठोर परिश्रमात यशस्वी होतात. प्रिलिम्स नंतर, मुख्य परीक्षा UPSC सिव्हिल सर्व्हिसमध्ये उत्तीर्ण होण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावते. जर असे म्हटले तर तुमची निवड यावर अवलंबून असते, तर ते चुकीचे ठरणार नाही. अशावेळी, UPSC CSE मुख्य परीक्षेत उत्तरे लिहिताना तुम्ही काही गोष्टी लक्षात ठेवल्या पाहिजेत. तसेच, अशा 5 चुका करणे टाळा, ज्यामुळे तुमचे गुण अनावश्यकपणे कमी होऊ शकतात. यामुळे तुमचा स्कोअर कमी होईल आणि तुमची निवड होणार नाही.

