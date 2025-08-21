UPSC Mains: युपीएससी मेन्समध्ये उत्तर लिहिताना 'या' 5 चुका करू नका, अन्यथा...

युपीएससी मुख्य परीक्षेत उत्तरे लिहिताना काही चुका टाळणे आवश्यक आहे. प्रश्न समजून घेणे, उत्तराची रचना आखणे, शब्द मर्यादा पाळणे, आकृत्या वापरणे आणि संतुलित प्रतिसाद देणे या गोष्टींवर लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे. या चुका टाळल्यास तुमचे गुण वाढतील आणि निवड होण्याची शक्यता वाढेल..UPSC Mains: युपीएसी परिक्षेची तयारी लाखो लोक कठोर परिश्रम घेत असतात. परंतु त्यापैकी काही मोजकेच त्यांच्या कठोर परिश्रमात यशस्वी होतात. प्रिलिम्स नंतर, मुख्य परीक्षा UPSC सिव्हिल सर्व्हिसमध्ये उत्तीर्ण होण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावते. जर असे म्हटले तर तुमची निवड यावर अवलंबून असते, तर ते चुकीचे ठरणार नाही. अशावेळी, UPSC CSE मुख्य परीक्षेत उत्तरे लिहिताना तुम्ही काही गोष्टी लक्षात ठेवल्या पाहिजेत. तसेच, अशा 5 चुका करणे टाळा, ज्यामुळे तुमचे गुण अनावश्यकपणे कमी होऊ शकतात. यामुळे तुमचा स्कोअर कमी होईल आणि तुमची निवड होणार नाही. .प्रश्नाचा गैरसमजयूपीएससी मुख्य परीक्षेत योग्य उत्तर लिहिण्यासाठी प्रश्न योग्यरित्या समजून घेणे महत्वाचे आहे. जर तुम्ही प्रश्न समजून घेण्यात चूक केली तर तुम्ही त्याचे योग्य उत्तर देऊ शकणार नाही. विषयापासून तुमचे विचलन तुमच्या उत्तरात स्पष्टपणे दिसून येईल. .रचना आखत नाहीउत्तर लिहिताना, कुठूनही सुरुवात करू नका. तुमचे उत्तर तीन भागांमध्ये विभागा: प्रस्तावना, मुख्य भाग आणि निष्कर्ष. उत्तर लिहिताना, शीर्षके आणि उपशीर्षके निश्चितपणे वापरा. यामुळे तुमचे उत्तर चांगले दिसेल आणि वाचताना सर्वकाही स्पष्ट राहील..शब्द मर्यादा लक्षात ठेवाउमेदवार अनेकदा जाणूनबुजून किंवा अजाणतेपणे एखाद्या प्रश्नावर आवश्यकतेपेक्षा जास्त वेळ घालवण्याची चूक करतात. जर तुम्हाला एखाद्या प्रश्नाचे उत्तर चांगले माहित असेल तर त्यावर शब्दमर्यादेपेक्षा जास्त लिहू नका. यामुळे तुम्ही उर्वरित प्रश्न चुकवू शकता. .आकृत्या शिवाय उत्तरकोणत्याही डेटाशिवाय उत्तरे लिहिल्याने तुमचे उत्तर सुरुवातीपासूनच कमकुवत होते. चुकीच्या आकृत्या, तारखा, समित्या आणि लेखांची नावे वापरणे शक्य तितके टाळा. उत्तरात फक्त तेच तथ्य लिहा जे तुम्हाला चांगले आठवतात. .शिल्लक प्रतिसाद देत नाहीप्रश्नाची फक्त एकच बाजू लिहिणे हा तुमच्या उत्तरातील एक कमकुवत मुद्दा असू शकतो. शक्य तितके संतुलित उत्तर लिहिण्याचा प्रयत्न करा. शेवटी दोन्ही बाजूंबद्दल बोला आणि सूचक दृष्टिकोन ठेवा. यूपीएससी मुख्य परीक्षेला जाताना , तुमच्या प्रवेशपत्राची प्रिंट आउट काढायला विसरू नका. यासोबत, वैध ओळखपत्र देखील सोबत ठेवा. .What are directive words in UPSC Mains questions, and why are they important?Directive words like "discuss," "analyze," or "critically evaluate" guide the approach to answering, ensuring relevance and alignment with examiner expectations..How can I improve time management during UPSC Mains answer writing? Practice timed mock tests, allocate specific time per question (e.g., 7 minutes), and prioritize answering all questions to maximize scores..Why is incorporating current affairs essential in UPSC Mains answers?Linking current affairs with static syllabus topics demonstrates a well-rounded understanding and makes answers more relevant and impactful..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.