Top 5 Countries: परदेशात शिक्षणाचं स्वप्न पूर्ण करा! हे आहेत 5 देश, जिथे भारतीय विद्यार्थी 30 लाखांच्या आत करू शकतात उच्च शिक्षण

Top 5 Countries to Study Abroad Under 30 Lakhs: आजच्या काळात परदेशात उच्च शिक्षण घेणं म्हणजे केवळ ज्ञानाचं नाही तर जागितक अनुभवाचं दार उघडणं आहे. मात्र अमेरिकेसारख्या किंवा ब्रिटनसारख्या देशांमध्ये शिक्षणाचा खर्च एवढा जास्त आहे की अनेकांना मोठं कर्ज घ्यावं लागतं..पण काळजी करू नका जगात काही असे देश आहेत, जिथे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण अगदी परवडणाऱ्या खर्चात मिळतं. चला जाणून घेऊया असे ५ देश, जिथे भारतीय विद्यार्थी सुमारे ३० लाखांपेक्षा कमी खर्चात उच्च शिक्षण घेऊ शकतात..जर्मनीजर्मनी हा आजच्या घडीला विद्यार्थ्यांचा सर्वाधिक आवडता देश आहे. येथील सरकारी विद्यापीठांमध्ये ट्युशन फी जवळजवळ मोफत आहे. विद्यार्थ्यांना फक्त राहणीमान आणि विम्यासाठी दरवर्षी ९ ते १२ लाख खर्च करावा लागतो. तसेच "ब्लॉक अकाउंट" उघडून त्यात सुमारे १२ लाख ठेवणं बंधनकारक आहे. अभियांत्रिकी, मॅनेजमेंट आणि रिसर्चसाठी जर्मनी जगप्रसिद्ध आहे.ऑस्ट्रियाऑस्ट्रिया हा युरोपातील सर्वात सुंदर आणि सुरक्षित देशांपैकी एक आहे. येथील विद्यापीठांची वार्षिक ट्युशन फी सरासरी २ ते ३ लाख आहे, तर राहणीमानाचा खर्च १० ते १४ लाख दरवर्षी. व्हिएना आणि साल्झबर्गसारखी शहरं सांस्कृतिक दृष्ट्या समृद्ध आणि विद्यार्थ्यांसाठी अनुकूल आहेत. संगीत, आर्ट्स, बिझनेस मॅनेजमेंट आणि सायन्स क्षेत्रातील कोर्सेससाठी हा देश उत्तम पर्याय आहे..इटलीइटलीमधील सरकारी विद्यापीठांमध्ये ट्युशन फी १ ते ४ लाखांच्या दरम्यान असते. राहणीमानाचा खर्च ९ ते १२ लाख दरवर्षी. अभियांत्रिकी, फॅशन डिझाइन, आर्किटेक्चर आणि आर्ट्ससाठी इटली जगभर प्रसिद्ध आहे. सरकारकडून मिळणाऱ्या स्कॉलरशिपमुळे एकूण खर्च सहजपणे २५-३० लाखांच्या आत राहू शकतो.फ्रान्सफ्रान्समध्ये सरकारकडून शिक्षणावर मोठं अनुदान दिलं जातं, त्यामुळे परदेशी विद्यार्थ्यांसाठी फी कमी असते. वार्षिक ट्युशन फी सुमारे ४ लाख आणि राहणीमानाचा खर्च १२ ते १६ लाख. दोन वर्षांचा मास्टर्स कोर्स साधारण २५-३० लाखांत पूर्ण होतो. फॅशन, हॉस्पिटॅलिटी, बिझनेस आणि आर्ट्ससाठी फ्रान्स आदर्श गंतव्य आहे..बेल्जियमबेल्जियम हा छोटा पण अत्याधुनिक देश आहे. येथे ट्युशन फी ४ ते ६ लाख दरवर्षी, तर राहणीमानाचा खर्च ६ ते ८ लाखांच्या आसपास आहे. युरोपियन युनियनचं मुख्यालय इथे असल्यामुळे विद्यार्थ्यांना इंटर्नशिप आणि नोकरीच्या उत्कृष्ट संधी मिळतात. अर्थशास्त्र, आंतरराष्ट्रीय संबंध आणि अभियांत्रिकी कोर्सेससाठी हा देश आदर्श आहे..