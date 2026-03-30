War-Proof Jobs in India: युद्ध असो वा आर्थिक तणाव, तुमच्या करियरला धक्का न देणाऱ्या भारतातील टॉप 5 ‘वॉर-प्रूफ’ नोकऱ्या कोणत्या? जाणून घ्या डिटेल्स

इराण आणि इस्रायलमधील तणावामुळे सध्या सगळीकडे चिंतेचं वातावरण आहे. टीव्हीवरच्या बातम्या पाहिल्या की वाटतं, "बापरे! आता काय होणार?" पेट्रोल-डिझेलचे भाव वाढणार का? नोकऱ्या जाणार का? अर्थव्यवस्था कोलमडणार का? असे प्रश्न मनात येणं अगदी स्वाभाविक आहे..पण, अशा कठीण काळात सुद्धा काही क्षेत्रं अशी असतात, जिथे रोजगाराच्या भरपूर संधी निर्माण होत राहतात. यालाच आपण 'वॉर-प्रूफ करिअर' असं म्हणू शकतो. म्हणजे जगात काहीही घडलं, तरी या क्षेत्रातील तज्ज्ञांची मागणी कधीच कमी होत नाही. चला तर मग, अगदी सोप्या भाषेत पाहूया की या क्षेत्रात तुम्ही करिअर कसं करू शकता....वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या 'फ्यूचर ऑफ जॉब्स' रिपोर्टनुसार, जिओपॉलिटिकल तणाव आणि जागतिक आर्थिक विभागणी आजच्या काळातील महत्त्वाचे ट्रेंड आहेत. त्यामुळे सुरक्षा व्यवस्थापन (Security Management) आणि स्ट्रॅटजी एक्स्पर्ट्सना (Strategy Experts) जगातील टॉप वाढणाऱ्या नोकऱ्यांमध्ये स्थान मिळालं आहे..वर्दी नसतानाही 'वॉर हीरो'पूर्वी राष्ट्रीय सेवा म्हणजे फक्त सीमावर तैनात होणे होय, पण आज आपण सिव्हिलियन राहूनही राष्ट्रीय सुरक्षा क्षेत्रात महत्वाची भूमिका निभावू शकतो. मोठ्या कंपन्या अशा तज्ज्ञांची शोध घेत आहेत जे युद्ध किंवा संकटाच्या काळात व्यवसाय, तेल बाजारपेठा आणि पुरवठा साखळीवर होणाऱ्या परिणामांचे विश्लेषण करु शकतील. अशा करियरला 'वॉर-प्रूफ' म्हणता येईल — जिथे आर्थिक मंदी किंवा युद्धाचा परिणाम फारसा होत नाही, तर त्याची गरज अधिक वाढते..हिट करियर ऑप्शन्सजिओपॉलिटिकल रिस्क कंसल्टंट – कंपन्यांना आंतरराष्ट्रीय तणावाच्या काळात सुरक्षित गुंतवणूक करण्याबाबत आणि भविष्यातील जोखमींबद्दल सल्ला देणाऱ्या तज्ज्ञांची गरज असते.स्ट्रॅटेजिक एनालिस्ट – ते युद्धातील बदलत्या पद्धती, सुरक्षा समस्या आणि गुंतागुंतीच्या योजना याचा अभ्यास करतात.आपदा व्यवस्थापन तज्ज्ञ (Disaster Management Professional) – युद्ध किंवा नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात लोकांची सुरक्षा आणि मदत सुनिश्चित करणे.आंतरराष्ट्रीय कायदा तज्ज्ञ – युद्धाच्या काळात लोकांचे हक्क आणि आंतरराष्ट्रीय नियम पाळले जातात याची काळजी घेतात..भारतातील प्रमुख संस्थांमध्ये प्रवेशजर तुम्हाला सुरक्षा आणि रणनीती क्षेत्रात करियर घ्यायचे असेल, तर हे संस्थान तुमच्या करियरसाठी चांगली संधी ठरू शकतात:राष्ट्रीय संरक्षण विद्यापीठ (RRU), गुजरात – हे भारतातील पहिले संरक्षण विद्यापीठ आहे जे गृह मंत्रालयाच्या अंतर्गत चालते आणि येथे सुरक्षा, रणनीती आणि राष्ट्रीय सुरक्षा विषयाचे अभ्यासक्रम दिले जातात.सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ (डिपार्टमेंट ऑफ डिफेन्स अँड स्ट्रॅटेजिक स्टडीज) – हा देशातील एक प्रतिष्ठित विभाग आहे, जिथून शिकवलेले तज्ज्ञ जगभरात ओळखले जातात.JNU, दिल्ली (स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज) – आंतरराष्ट्रीय संबंध आणि संरक्षण अभ्यासासाठी भारतातील एक प्रमुख आणि प्रसिद्ध केंद्र आहे.एमिटी इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेन्स अँड स्ट्रॅटेजिक स्टडीज, नोएडा – रिअल वर्ल्ड अनुभव आणि प्लेसमेंटवर भर, बीए आणि एमए कोर्सेस उपलब्ध.मद्रास विद्यापीठ – डिफेन्स स्टडीज विभाग संशोधनाभिमुख प्रोग्रामसाठी ओळखले जाते.