वाणिज्य शाखेतील व्यावसायिक अभ्यासक्रम

रिना भुतडा - करिअर समुपदेशकआजच्या जागतिकीकरणाच्या युगात लेखाकर्म, करनिर्मिती, वित्तीय नियोजन व लेखापरीक्षण या क्षेत्रांमध्ये व्यावसायिक अभ्यासक्रमांची मागणी सतत वाढत आहे. विशेषतः आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यता मिळवणारे अभ्यासक्रम विद्यार्थ्यांना व व्यावसायिकांना करिअरच्या नव्या संधी उपलब्ध करून देतात. यामध्ये प्रामुख्याने चार अभ्यासक्रम महत्त्वाचे मानले जातात. एसीसीए (असोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाईड अकाउंटंट्स), यूएस सीपीए (युनायटेड स्टेट्स सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटंट), कॅनडा सीपीए (चार्टर्ड प्रोफेशनल अकाउंटंट ऑफ कॅनडा) आणि सीएमए (सर्टिफाइड मॅनेजमेंट अकाउंटंट). या सर्व अभ्यासक्रमांची वैशिष्ट्ये, पात्रता निकष, करिअर संधी आणि मर्यादा वेगवेगळ्या आहेत..एसीसीए 'एसीसीए' हा ब्रिटनमध्ये स्थापन झालेला आणि जगभरात मान्यता मिळवलेला अभ्यासक्रम आहे. याची वैशिष्ट्ये म्हणजे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर वित्त, लेखापरीक्षण आणि कर सल्लागार म्हणून करिअर घडवण्याची संधी मिळते. 'एसीसीए' परीक्षा तुलनेने लवचिक असून अनेक देशांमध्ये मान्यता प्राप्त आहे. आंतरराष्ट्रीय कंपनीत काम करायचे आहे किंवा परदेशात स्थायिक होऊन वित्तीय क्षेत्रात करिअर करायचे आहे, त्यांच्यासाठी 'एसीसीए' हा उत्तम पर्याय आहे..यूएस सीपीए'यूएस सीपीए' हा अमेरिकेत अत्यंत प्रतिष्ठित अभ्यासक्रम आहे. वित्तीय लेखाकर्म, करनिर्मिती, लेखापरीक्षण आणि कायदेशीर बाबी यांचा सखोल अभ्यास यात केला जातो. अमेरिकेत करिअर करायचे असेल किंवा अमेरिकन बहुराष्ट्रीय कंपन्यांमध्ये उच्च पदांवर काम करण्याची इच्छा असल्यास 'यूएस सीपीए' हा उत्तम पर्याय आहे. मात्र, या अभ्यासक्रमासाठी अमेरिकन अकाउंटिंग आणि कर नियमांचे ज्ञान आवश्यक असल्याने भारतातील विद्यार्थ्यांना अतिरिक्त अभ्यास करावा लागतो..कॅनडा सीपीए 'कॅनडा सीपीए' हा कॅनडामधील सर्वांत महत्त्वाचा अभ्यासक्रम आहे. कॅनडा किंवा कॅनडाशी संबंधित बहुराष्ट्रीय कंपन्यांमध्ये करिअर करायचे असल्यास हा अभ्यासक्रम आवश्यक मानला जातो. या परीक्षेची पातळी अत्यंत कठीण असून स्थानिक कायदे, करप्रणाली व लेखाकर्माच्या पद्धतींचे ज्ञान आवश्यक असते. 'कॅनडा सीपीए' मिळविल्यास कॅनडामध्ये उच्चस्तरीय करिअर संधी उपलब्ध होतात..सीएमए 'सीएमए' हा व्यवस्थापन लेखाकर्मावर आधारित आंतरराष्ट्रीय अभ्यासक्रम आहे. विशेषतः व्यवस्थापन, धोरणात्मक नियोजन, वित्तीय विश्लेषण व नियंत्रण यावर भर दिला जातो. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांमध्ये वित्तीय व्यवस्थापक, विश्लेषक किंवा सल्लागार म्हणून काम करण्यासाठी 'सीएमए' हा उपयुक्त अभ्यासक्रम आहे. लेखाकर्मासोबत व्यवस्थापनातही करिअर करायचे ठरवतात त्यांच्यासाठी हा उत्तम पर्याय आहे..तुलनात्मक विश्लेषण'एसीसीए' आंतरराष्ट्रीय स्तरावर व्यापक मान्यता देते, 'यूएस सीपीए' अमेरिकन कंपन्यांमध्ये उच्च पदे मिळवण्यासाठी महत्त्वाचा आहे. 'कॅनडा सीपीए' कॅनडामध्ये स्थायिक होण्यासाठी उपयुक्त आहे, तर सीएमए व्यवस्थापन व धोरणात्मक लेखाकर्म क्षेत्रात जागतिक करिअरची संधी देते. प्रत्येक अभ्यासक्रमाच्या अटी, अभ्यासक्रमाचा कालावधी, परीक्षा पद्धती व मान्यता वेगळी असल्याने विद्यार्थ्यांनी स्वतःच्या करिअरच्या उद्दिष्टांनुसार निवड करणे आवश्यक आहे..निष्कर्षजागतिक स्तरावर वित्तीय क्षेत्रातील स्पर्धा वाढत असताना योग्य अभ्यासक्रमाची निवड हीच यशाची गुरुकिल्ली आहे. विद्यार्थ्यांनी स्वतःची आवड, भविष्यातील करिअर ध्येय आणि अपेक्षित देशातील संधी यांचा विचार करून अभ्यासक्रमाची निवड केली तर ते जागतिक करिअरमध्ये यशस्वी होऊ शकतात..