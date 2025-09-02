Top Government Jobs September: सप्टेंबरमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सरकारी भरती; आजच करा अर्ज, पहा टॉप १० सरकारी नोकऱ्यांची संपूर्ण यादी

थोडक्यात:सप्टेंबरमध्ये पोलिस, शिक्षक, रेल्वे, आरोग्य, बीएसएफ, विमानतळ यांसारख्या विविध सरकारी भरतीसाठी अर्ज करण्याची शेवटची तारीख जवळ आली आहे.उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार आणि दिल्ली यांसह अनेक राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर नोकऱ्या उपलब्ध असून पात्र उमेदवारांनी लवकर अर्ज करावा.अर्जासाठी आवश्यक शैक्षणिक पात्रता आणि अंतिम तारीख लक्षात घेऊन अर्ज करणे महत्त्वाचे आहे, कारण वेळ निघून जाण्यापूर्वी अर्ज करणे गरजेचे आहे..September Government Jobs: सरकारी नोकरीची तयारी करणाऱ्यांसाठी सप्टेंबर महिना मोठ्या संधी घेऊन आला आहे. पोलिस, बीएसएफ, गुप्त विभाग, विमानतळ, आरोग्य विभाग यांसारख्या विविध सरकारी विभागांमध्ये भरती प्रक्रिया सुरू आहे..जर तुम्ही सरकारी नोकरी मिळवण्याचा मानस केला आहे, तर आता अर्ज करण्याची वेळ आहे. भरतीसाठी अर्जाची अंतिम तारीख जवळ येत असल्याने, उशीर करू नका. येथे सप्टेंबर महिन्यातील टॉप 10 सरकारी भरतींची संपूर्ण यादी दिली आहे. तुम्ही कोणते अर्ज भरले आहेत आणि कोणते बाकी आहेत, ते तपासून पात्रता असल्यास लवकर अर्ज करा. ही सुवर्णसंधी गमावू नका, कारण अशी संधी वारंवार येत नाही..Pitru Paksha Rituals: पितृपक्ष येण्याआधी घरातून काढा 'या' 5 वस्तू, नाहीतर अशुभ परिणाम होऊ शकतात!.राजस्थान दुसऱ्या श्रेणी शिक्षक भरती 2025राजस्थानमधील शासकीय शाळांसाठी सेकंड ग्रेड शिक्षक पदांसाठी ६५०० जागा उपलब्ध आहेत. हिंदी, इंग्रजी, गणित, विज्ञान आणि इतर १० विषयांसाठी शिक्षकांची गरज आहे. संबंधित विषयात पदवी आणि बीएड असणे आवश्यक आहे. इच्छुक उमेदवार १७ सप्टेंबर २०२५ पर्यंत राजस्थान लोकसेवा आयोगाच्या अधिकृत वेबसाइटवर ऑनलाईन अर्ज करू शकतात.UPSC पोलिस आणि RPSC एसआय भरती 2025त्तर प्रदेश आणि राजस्थान पोलिस विभागात दरोगा (एसआय) पदांसाठी मोठ्या प्रमाणात भरती जाहीर झाली आहे. यूपी पोलिस भरती मंडळाने (UPPRPB) 4543 पदांसाठी अर्ज मागवले आहेत, ज्यासाठी पदवीधर उमेदवार अर्ज करू शकतात. अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 11 सप्टेंबर 2025 आहे.राजस्थान पोलिस भरतीत 1015 सब-इन्स्पेक्टर पदे रिक्त आहेत, ज्यासाठी अर्ज करण्याचा अंतिम दिवस 8 सप्टेंबर 2025 आहे. जर तुम्हाला पोलिस दलात सहभागी होयची इच्छा असेल, तर ह्या संधीचा नक्की फायदा घ्या.बीएसएफ हेड कांस्टेबल भरती 2025बॉर्डर सिक्युरिटी फोर्स (BSF) ने हेड कांस्टेबल रेडिओ ऑपरेटर आणि रेडिओ मेकॅनिक पदांसाठी ११२१ जागा जाहीर केल्या आहेत. १२वी (फिजिक्स, केमिस्ट्री, गणित) उत्तीर्ण उमेदवार तसेच १०वी उत्तीर्ण असून २ वर्षांचा ITI डिप्लोमा असलेले उमेदवार अर्ज करू शकतात. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख २३ सप्टेंबर २०२५ आहे..बिहार ऑफिस असिस्टंट व CGL भरती 2025बिहार कर्मचारी चयन आयोगाने (BSSC) ५००० पेक्षा जास्त रिक्त पदांसाठी भरती जाहीर केली आहे. यामध्ये १५८१ CGL पदे आणि ३७३७ ऑफिस असिस्टंट पदे आहेत. १०वी पास आणि पदवीधर उमेदवार २४ सप्टेंबर २०२५ पर्यंत bssc.bihar.gov.in किंवा onlinebssc.com या संकेतस्थळावर अर्ज करू शकतात.दिल्ली उच्च न्यायालय भरती 2025दिल्ली उच्च न्यायालयात अटेंडंट पदांसाठी ३०० हून अधिक जागा रिक्त आहेत. १०वी उत्तीर्ण आणि ITI केलेले उमेदवार अर्ज करू शकतात. अर्ज करण्याची शेवटची तारीख २४ सप्टेंबर २०२५ आहे.UPPSC व्याख्याते भरती 2025उत्तर प्रदेशातील सरकारी इंटर कॉलेजांमध्ये १५०० पेक्षा जास्त व्याख्याते पदे भरण्यासाठी अर्ज मागवण्यात आले आहेत. इच्छुक उमेदवार uppsc.up.nic.in या अधिकृत संकेतस्थळावर १२ सप्टेंबर २०२५ पर्यंत अर्ज करू शकतात. उमेदवारांची वयोमर्यादा २१ ते ४० वर्षे आहे..Menstrual Delay Pills: मासिक पाळी पुढे ढकलण्यासाठी गोळ्या घेताय? आताच थांबा...आरोग्यावर होऊ शकतात 'हे' गंभीर दुष्परिणाम.गुप्त विभाग भरती 2025भारत सरकारच्या गृह मंत्रालयातील गुप्त विभागात जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड-II/टेक (JIO-II/Tech) पदांसाठी ३९४ जागा रिक्त आहेत. अर्ज १४ सप्टेंबर २०२५ पर्यंत www.ncs.gov.in किंवा www.mha.gov.in या संकेतस्थळांवर करता येतील.विमानतळ भरती 2025एअरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ९७६ जूनियर एग्जिक्युटिव्ह पदांसाठी भरती करत आहे. इच्छुक उमेदवार www.aai.aero या संकेतस्थळावर २७ सप्टेंबर २०२५ पर्यंत अर्ज करू शकतात. निवड प्रक्रियेत GATE स्कोअर देखील विचारात घेतला जातो.आरोग्य विभाग भरती 2025बिहार आरोग्य विभागात १०७५ लॅब तंत्रज्ञ पदांसाठी भरती होणार आहे. इच्छुक उमेदवार राज्य आरोग्य समिती, बिहार (SHS) च्या अधिकृत संकेतस्थळावर shs.bihar.gov.in १५ सप्टेंबर २०२५ पर्यंत अर्ज करू शकतात.रेल्वे भरती 2025पश्चिम-मध्य रेल्वेच्या रेल्वे रिक्रूटमेंट सेलने २८६५ अप्रेंटिस पदांसाठी अर्ज मागवले आहेत. इच्छुक उमेदवार wcr.indianrailways.gov.in या संकेतस्थळावर २९ सप्टेंबर २०२५ पर्यंत अर्ज करू शकतात. अप्रेंटिसशिप पूर्ण झाल्यावर नोकरीसाठी ट्रेनिंग प्रमाणपत्र दिले जाईल..FAQ1. सरकारी भरतीसाठी अर्ज करण्याची अंतिम तारीख कधी आहे? (What is the last date to apply for government recruitment?)अर्जाची अंतिम तारीख विभागानुसार वेगवेगळी आहे, पण बहुतेक भरतीसाठी सप्टेंबर महिन्याच्या शेवटी किंवा मधोमध आहे, उदाहरणार्थ UPSC पोलिसासाठी 11 सप्टेंबर, BSF साठी 23 सप्टेंबर 2025.2. सरकारी नोकऱ्यांसाठी कोणत्या शैक्षणिक पात्रतेची गरज आहे? (What are the educational qualifications required for government jobs?)पदानुसार शैक्षणिक पात्रता वेगळी आहे; काही पदांसाठी पदवी आवश्यक तर काहींसाठी 10वी, 12वी किंवा ITI डिप्लोमा पुरेसा आहे.3. अर्ज कुठे करायचा? (Where to apply for these government jobs?)प्रत्येक भरतीसाठी संबंधित अधिकृत वेबसाइटवर ऑनलाईन अर्ज करायचा आहे, जसे UPPSC साठी uppsc.up.nic.in, BSF साठी bsfbsi.gov.in, रेल्वेसाठी wcr.indianrailways.gov.in इत्यादी.4. सरकारी भरतीसाठी वयोमर्यादा काय आहे? (What is the age limit for government recruitment?)वयोमर्यादा पदानुसार वेगळी आहे, सामान्यतः 18 ते 40 वर्षे, काही भरतींमध्ये विशेष सवलतीसह वयोमर्यादा बदलू शकते. उदाहरणार्थ UPPSC व्याख्याते साठी वयोमर्यादा 21 ते 40 वर्षे आहे.