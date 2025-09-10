आत्मविश्वास वाढवा

एज्युकेशन जॉब्स

तुम्ही सोशल मीडियावर अनुभवले असेल की ज्या नकारार्थी बातम्या, लेख असतात. ते सतत ठळक ठिकाणी पुन्हा पुन्हा आपल्या वाचण्यात येतात.
- डॉ. सचिन जैन, संस्थापक संचालक, एसकेवायआय कम्पोझिट प्रायव्हेट लिमिटेड

‘निंदकाचे घर असावे शेजारी’ अशी मराठीत म्हण आहे. सध्याच्या परिस्थितीत आणि जिथे आपण सांघिक कामांवर भर देतो, आपल्या करिअर, कामामध्ये यशस्वी व्हायचे असल्यास दुसऱ्याच्या कामाची, त्यांच्या लहान मोठ्या-यशाचे कौतुक करायला शिकले पाहिजे. दुसऱ्यांच्या कामाचे मनापासून कौतुक करण्याचे कौशल्य विकसित करावे लागते.

