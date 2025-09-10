आत्मविश्वास वाढवा

- डॉ. सचिन जैन, संस्थापक संचालक, एसकेवायआय कम्पोझिट प्रायव्हेट लिमिटेड‘निंदकाचे घर असावे शेजारी’ अशी मराठीत म्हण आहे. सध्याच्या परिस्थितीत आणि जिथे आपण सांघिक कामांवर भर देतो, आपल्या करिअर, कामामध्ये यशस्वी व्हायचे असल्यास दुसऱ्याच्या कामाची, त्यांच्या लहान मोठ्या-यशाचे कौतुक करायला शिकले पाहिजे. दुसऱ्यांच्या कामाचे मनापासून कौतुक करण्याचे कौशल्य विकसित करावे लागते..तुम्ही सोशल मीडियावर अनुभवले असेल की ज्या नकारार्थी बातम्या, लेख असतात. ते सतत ठळक ठिकाणी पुन्हा पुन्हा आपल्या वाचण्यात येतात. नकारात्मक भाषेचा वापर करणाऱ्या बातम्यांशी संबंधित पोस्ट अधिक वेळा केल्या जातात. हे फार पूर्वीपासून मान्य केले गेले आहे, जेणेकरून नकारात्मक सामग्री तयार करणाऱ्या वापरकर्त्यांना अधिक प्रदर्शनाद्वारे बक्षीस मिळेल..अशा वातावरणात आपण आपल्या सहकाऱ्याचे, पाल्याचे कौतुक, प्रशंसा केल्यास त्यांचे मनोबल उंचावते आणि त्यांना अधिक जोमाने कार्य करण्यास प्रेरणा मिळते. अर्थात ही एक अशी कला आहे, ज्यामध्ये आपल्याला समतोल साधता आला पाहिजे. जिथे चुकते तिथे वेळेत आपला वस्तुनिष्ठ अभिप्राय देऊन त्यांच्या कामाचा, अभ्यासाचा दर्जा उंचाविण्यास मदत केली पाहिजे. अन्यथा चुकीच्या कामाची प्रशंसा अंगाशी येऊ शकते..टीकात्मक अभिप्रायापेक्षा वस्तुनिष्ठ आणि व्यवहारी, प्रामाणिक अभिप्राय योग्य शब्दात मांडणे आवश्यक आहे. कामाच्या दोन्ही बाजू असतात. त्या समजून घेऊन आपण त्यांना सकारात्मक शब्दात गुंफून सोप्या भाषेत समजावून सांगितल्यास काम करण्याची इच्छा वाढते. प्रशंसा नेहमी चांगल्या किंवा एखादे यश प्राप्त केले म्हणूनच नाही तर कधी कधी नीट नेटकेपणा, वेळेवर केलेले काम यासारख्या छोट्या गोष्टींचे कौतुक करण्यात देखील आहे..आपण पाल्याला, सहकाऱ्याला उत्तेजन देऊ तेवढी त्यांची अभ्यास/काम करण्याची इच्छा वाढते. आपण जेवढे प्रोत्साहन देणार तेवढा त्यांचा आत्मविश्वास आणि कार्यात यशाची शक्यता वाढते. आपला आत्मविश्वास इतरांचाही विश्वास वाढवतो. आपण आणि आपली टीम एखादे काम यशस्वीरीत्या पूर्ण करू शकते हा आत्मविश्वास असल्यास आपण अर्धी लढाई तिथेच जिंकलेली असते..आत्मविश्वासू व्यक्ती ध्येय गाठण्याची आणि ती साध्य करण्याची, आव्हानांवर मात करण्याची, प्रभावीपणे संवाद साधण्याची आणि अधिक समाधानकारक आणि स्वतंत्र जीवन जगण्याची शक्यता जास्त असते. म्हणूनच स्वतः बरोबर इतरांचाही आत्मविश्वास वाढविणे गरजेचे आहे आणि त्यासाठी उघड मनाने दुसऱ्यांच्या कामाची प्रशंसा आणि स्तुती केली पाहिजे, करता आली पाहिजे. हे दुसऱ्यांप्रमाणे आपल्यालाही लागू होते. त्यामुळे काम असे करावे जेणेकरून आपण इतरांच्या प्रशंसेला प्राप्त झालो पाहिजे.प्रशंसा आणि आत्मविश्वास ही फार मोठी शक्ती आहे आणि ही शक्ती योग्य पद्धतीने, समतोल सांभाळत ज्याला जमले त्याचे करिअर यशस्वी होणारच..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.