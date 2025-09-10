मानसशास्त्र अभ्यासातील दोन वाटा

- रिना भुतडा, करिअर समुपदेशकमानवी मन, विचार, भावना आणि वर्तन समजून घेण्याचे शास्त्र म्हणजे मानसशास्त्र (सायकॉलॉजी). आजच्या ताणतणावपूर्ण जीवनशैलीत मानसोपचारतज्ज्ञ, समुपदेशक आणि मानवसंसाधन क्षेत्रातील तज्ज्ञांची गरज झपाट्याने वाढत आहे..बारावीनंतर मानसशास्त्र शिकण्यासाठी दोन प्रमुख पर्याय उपलब्ध असतात – बी. ए. सायकॉलॉजी आणि बीएस्सी सायकॉलॉजी. या दोन्ही अभ्यासक्रमांची दिशा, अभ्यासक्रमातील भर व करिअर संधी वेगवेगळ्या असतात. त्यामुळे योग्य पर्याय निवडताना विद्यार्थ्यांनी सखोल माहिती घेणे आवश्यक आहे..बी. ए. व बी.एस्सी. सायकॉलॉजी - तुलनाबी. ए. सायकॉलॉजीमध्ये सामाजिक शास्त्र, मानवी वर्तन, भावना, ताणतणाव व्यवस्थापन, समाज मानसशास्त्र, व्यक्तिमत्त्व अभ्यास, समुपदेशन कौशल्य या बाबींवर भर दिला जातो. तर बीएस्सी सायकॉलॉजीमध्ये प्रयोगशील मानसशास्त्र, जैविक मानसशास्त्र, संशोधन पद्धती, सांख्यिकी विश्लेषण, न्यूरोसायन्स यांसारख्या विषयांचा सखोल अभ्यास होतो. त्यामुळे कला शाखेत रस असणाऱ्यांसाठी बी. ए. सायकॉलॉजी आणि विज्ञान शाखेत प्रयोगशीलता व संशोधनात रस असणाऱ्यांसाठी बीएस्सी सायकॉलॉजी उपयुक्त ठरते..कोणी निवडावे?मानवी संबंध, समुपदेशन, समाजाशी निगडित कार्य, शैक्षणिक समुपदेशन यामध्ये रस असणाऱ्यांनी बी. ए. सायकॉलॉजी निवडावे. दुसरीकडे, प्रयोग, संशोधन, वैद्यकीय मानसशास्त्र, क्लिनिकल रिसर्च, न्यूरोसायन्समध्ये करिअर करायचे असल्यास बीएस्सी सायकॉलॉजी अधिक योग्य ठरते..बारावीनंतरचे मार्गबारावीनंतर कला शाखेतून पास झालेल्या विद्यार्थ्यांना बी. ए. सायकॉलॉजी करता येते, तर विज्ञान शाखेतून पास झालेल्यांना बीएस्सी सायकॉलॉजीची संधी मिळते. काही महाविद्यालये व विद्यापीठे कॉम्बिनेशन विषयांसह मानसशास्त्र देतात. उदाहरणार्थ, बी. ए.मध्ये समाजशास्त्र, राज्यशास्त्र किंवा इंग्रजीसोबत मानसशास्त्र विषय घेता येतो. तर बीएस्सीमध्ये बायॉलॉजी, बायोकेमिस्ट्री किंवा न्यूरोसायन्ससोबत मानसशास्त्र विषय शिकवला जातो..प्रवेश प्रक्रियाबहुतेक महाविद्यालयांमध्ये बारावी किंवा ‘सीयुइटी’च्या गुणांच्या आधारे प्रवेश दिला जातो. राष्ट्रीय स्तरावर काही विद्यापीठे स्वतःच्या प्रवेश परीक्षा आयोजित करतात.उपलब्ध अभ्यासक्रममानसशास्त्रात पदवी (बी. ए./बी.एस्सी.) नंतर पदव्युत्तर अभ्यासक्रम (एम. ए./एम.एस्सी.), त्यानंतर एमफिल व पीएचडी करता येते. याशिवाय शैक्षणिक मानसशास्त्र, औद्योगिक मानसशास्त्र, काउन्सिलिंग मानसशास्त्र, क्लिनिकल मानसशास्त्र, न्यूरोसायन्स या विशेष शाखांमध्ये पुढील शिक्षण घेता येते..आवश्यक कौशल्येमानसशास्त्र शिकण्यासाठी ऐकण्याची व समजून घेण्याची क्षमता, निरीक्षणशक्ती, सहानुभूती, तर्कशक्ती, संवादकौशल्य, विश्लेषणात्मक विचारसरणी व संशोधनात रुची याची आवश्यकता असते.करिअर संधीबी. ए. सायकॉलॉजी केलेल्या विद्यार्थ्यांना शाळांमध्ये समुपदेशक, मानव संसाधन व्यवस्थापन, समाजकार्य, मानसोपचार क्लिनिक, विशेष शिक्षण या क्षेत्रात संधी मिळतात. बीएस्सी सायकॉलॉजी विद्यार्थ्यांना क्लिनिकल मानसशास्त्रज्ञ, न्यूरोसायंटिस्ट, संशोधक, आरोग्य मानसशास्त्रज्ञ, औद्योगिक मानसशास्त्रज्ञ या क्षेत्रात करिअर करता येते. पुढील पायरी म्हणून एमए किंवा एमएस्सी सायकॉलॉजी, एमफिल व पीएचडीची संधी उपलब्ध असते..प्रमुख संस्थासावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, मुंबई विद्यापीठ, टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस, बनारस हिंदू विद्यापीठ, ख्रिस्त विद्यापीठ, दिल्ली विद्यापीठ याठिकाणी मानसशास्त्राचे उच्च दर्जाचे अभ्यासक्रम उपलब्ध आहेत. याशिवाय विविध खासगी संस्था व परदेशातील विद्यापीठे देखील गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देतात.निष्कर्षमानसशास्त्र हे संधींनी भरलेले क्षेत्र आहे. योग्य पर्याय विद्यार्थ्याच्या आवड, शैक्षणिक पार्श्वभूमी व करिअर उद्दिष्टांवर अवलंबून असतो. मानवी मन समजून समाजासाठी काम करण्याची तयारी असलेल्यांना मानसशास्त्रातून उत्तम करिअर संधी मिळतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.