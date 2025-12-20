UGC NET परीक्षांचे वेळापत्रक जाहीर; जाणून घ्या तुमचा विषय कधी आहे?

UGC NET Exam Dates Released: नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (NTA) यांनी यूजीसी नेट डिसेंबर २०२५ सत्रासाठी जवळ पास ८५ विषयांचे वेळापत्रक अधिकृतपणे प्रसिद्ध करण्यात आले आहे..ही परीक्षा ३१ डिसेंबर २०२५ ते ७ जानेवारी २०२६ या कालावधीत सीबीटी पद्धतीने होणार आहे. ही परीक्षा २ शिफ्टमध्ये होईल.सकाळची शिफ्ट: ९ ते १२दुपारची शिफ्ट : ३ ते ६या सत्रात एकूण ८५ वेगवेगळ्या विषयांमध्ये परीक्षा होणार असून, उमेदवारांना संपूर्ण डेटशीट NTA च्या अधिकृत वेबसाईटवर उपलब्ध करून देण्यात आला आहे..Eating Bread Daily: दररोज ब्रेड खाल्लं तर शरीरावर कोणते परिणाम होतात? जाणून घ्या तज्ज्ञांचं मत.परीक्षा सेंटरची माहिती कधी मिळेल?एनटीए कडून स्पष्ट करण्यात आले आहे की, परीक्षा केंद्र असलेल्या शहराची माहिती परीक्षा सुरू होण्याच्या अंदाजे १० दिवशी पूर्वी जाहीर करण्यात येईल. मात्र उमेदवारांचे प्रवेशपात्र कधी उपलब्ध होतील याबाबत अद्याप देखील काही स्पष्ट केले नाही.UGC NET परीक्षा कशासाठी घेतली जाते?यूजीसी नेट ही राष्ट्रीय स्तरावरील पात्रता परीक्षा आहे आणि ती खालील उद्देशांसाठी घेतली जाते:ज्युनियर रिसर्च फेलोशिप (जेआरएफ)सहाय्यक प्राध्यापक पदासाठी पात्रतापीएचडी अभ्यासक्रमासाठी प्रवेशदरवर्षी दोनदा एकच परीक्षा घेतली जाते. उमेदवारांना परीक्षेत दोन पेपर द्यावे लागतात.पेपर १: अध्यापन क्षमता, पुनरावृत्ती अभियोग्यता आणि सामान्य ज्ञानपेपर २: उमेदवाराने निवडलेल्या विषयावर आधारित प्रश्नकिमान पात्रता खुला प्रवर्ग: ४० टक्केराखीव प्रवर्ग: ३५ टक्के.UGC NET परीक्षा वेळापत्रक (डिसेंबर २०२५ / जानेवारी २०२६) ३१ डिसेंबर २०२५सकाळी (९ ते १२)कायदा, समाजकार्य, तेलुगू, पर्यटन व्यवस्थापन, स्पॅनिश, प्राकृत, काश्मिरी, कोकणी, समाजशास्त्र२ जानेवारी २०२६सकाळी (९ ते १२)संगणक विज्ञान, ग्रंथालय विज्ञान, उर्दू, न्यायवैद्यक विज्ञान, बंगाली, अरबी, बोडो, मानवाधिकारदुपार (३ ते ६)वाणिज्य, संस्कृत, संथाली, गुन्हेगारीशास्त्र, मानसशास्त्र, तत्वज्ञान, ओडिया, योग, पंजाबी, महिला अभ्यास.Canada PR Without Job: कधी कॅनडात काम केले नाही? तरीही PR मिळू शकते; जाणून घ्या कसे.३ जानेवारी २०२६सकाळी (९ ते १२)वाणिज्य, संस्कृत, संथाली, राजकीय अभ्यास (आंतरराष्ट्रीय संबंध), आपत्ती व्यवस्थापन, संग्रहालयशास्त्रदुपार (३ ते ६)भूगोल, अध्यापनशास्त्र, लोककथा, मैथिली, भारतीय संस्कृती, पर्शियन५ जानेवारी २०२६सकाळी (९ ते १२)इंग्रजी, पारंपारिक संस्कृत, वांशिकशास्त्र, प्रौढ शिक्षण, फ्रेंच, डोगरी, रशियन, चिनीदुपार (३ ते ६)इतिहास, दृश्य कला, आसामी, आदिवासी भाषा आणि साहित्य, पुरातत्वशास्त्र, गुजराती, राजस्थानी.७ जानेवारी २०२६सकाळी (९ ते १२)राजकारणशास्त्र, संवर्धन अभ्यास, अरबी आणि इस्लामिक अभ्यास, हिंदू अभ्यास, नेपाळी, तुलनात्मक साहित्य, जपानी, सिंधीदुपार (३ ते ६)हिंदी, तमिळ, जनसंवाद आणि पत्रकारिता, कन्नड, मल्याळम, मणिपुरी, भारतीय ज्ञान प्रणाली, जर्मन७ जानेवारी २०२६ (इतर विषय)सकाळी (९ ते १२)अर्थशास्त्र, प्रशासन, लोकप्रशासन, लोकसंख्या अभ्यास, भाषाशास्त्र, शांती अभ्यास, आयुर्वेद जीवशास्त्र, पालीदुपारी (३ ते ६)पर्यावरण विज्ञान, गृहशास्त्र, शारीरिक शिक्षण, कामगार कल्याण, इलेक्ट्रॉनिक्स, संगीत, मराठी, कला सादरीकरण.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.