UGC NET परीक्षांचे वेळापत्रक जाहीर; जाणून घ्या तुमचा विषय कधी आहे?

UGC NET Exam Schedule Released: यूजीसी नेटच्या 85 विषयांच्या परीक्षांचे वेळापत्रक १९ डिसेंबर २०२५ रोजी अधिकृतपणे जाहीर करण्यात आले आहे. तुमच्या विषयाचा पेपर कधी आहे. ते जाणून घेऊया
Esakal

Monika Shinde
UGC NET Exam Dates Released: नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (NTA) यांनी यूजीसी नेट डिसेंबर २०२५ सत्रासाठी जवळ पास ८५ विषयांचे वेळापत्रक अधिकृतपणे प्रसिद्ध करण्यात आले आहे.

