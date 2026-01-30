एज्युकेशन जॉब्स

UGC नियमांवर वाद का पेटला? नवा 3(C) आणि जुना 3(E) यातील फरक समजून घ्या

UGC New Rules 2026: सध्या युजीसीचे नवे नियम नुकतेच जाहीर केले आहेत. यात विशेषतः नियम 3(C) , देशभरात चर्चेचा विषय बनला आहे. हा नियम कोणासाठी आणि का पेटला यावर वाद आहे जाणून घेऊयात सविस्तर माहिती
New UGC Guidelines: विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (युजीसी) लागू केलेल्या नव्या नियमांमुळे देशातील उच्च शिक्षण क्षेत्रात पुन्हा एकदा मोठा वाद निर्माण झाला आहे. या नियमांमधील नियम 3(C) सर्वाधिक चर्चेत असून, सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. न्यायालयाने स्पष्ट आदेश दिला आहे की पुढील निर्णय होईपर्यंत २०१२ मधील जुने नियमच लागू राहतील.

