सीयूईटी प्रवेश परीक्षा

कॉमन युनिव्हर्सिटी एन्ट्रन्स टेस्ट म्हणजे 'सीयूईटी' ही भारतातील विविध केंद्रीय, राज्य, डीम्ड व खासगी विद्यापीठांमध्ये पदवी अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश देणारी राष्ट्रीय स्तरावरील परीक्षा 'एनटीए'द्वारे घेतली जाते. ही परीक्षा विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या मार्गदर्शनाखाली घेतली जाते.ही परीक्षा विद्यार्थ्यांना एका परीक्षेतून अनेक अभ्यासक्रम आणि विद्यापीठांमध्ये प्रवेश घेण्याची संधी देते. यापूर्वी विद्यार्थ्यांना प्रत्येक विद्यापीठासाठी वेगवेगळ्या प्रवेश प्रक्रियांना सामोरे जावे लागायचे. मात्र, 'सीयुइटी'मुळे एकाच परीक्षेच्या गुणांच्या आधारे अनेक प्रतिष्ठित विद्यापीठांचे दरवाजे विद्यार्थ्यांसाठी खुले करून देत आहे. .कोणत्या अभ्यासक्रमांसाठी?सद्यःस्थितीत सीयूईटी गुण हे बीए (कला), बीकॉम (वाणिज्य), बीएस्सी (विज्ञान), बीबीए, बीसीए या सामान्य अभ्यासक्रमांसाठी आवश्यक आहे. तसेच, काही विद्यापीठे अभियांत्रिकी, कायदा, शिक्षण, कला-विषय अध्ययन, व्यावसायिक अभ्यासक्रम यासाठी 'सीयुइटी'द्वारे निवड करतात.विषयांची आवश्यकतापदवीसाठी प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी आपल्या भविष्यातील अभ्यासक्रमाशी निगडित विषयांची निवड करावी लागते. विज्ञान शाखेतील अभ्यासक्रमासाठी भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र व जीवशास्त्र आवश्यक असतात, तर वाणिज्य शाखेसाठी लेखाशास्त्र, अर्थशास्त्र व गणित हे विषय महत्त्वाचे ठरतात. कला शाखेसाठी इतिहास, राजकारणशास्त्र, समाजशास्त्र, मानसशास्त्र असे विषय घेता येतात..परीक्षेची रचनासीयूईटी परीक्षेची रचना तीन मुख्य विभागांमध्ये विभागलेली असते ः भाषा विभाग, विषय-विशिष्ट विभाग (२३ पर्याय उपलब्ध) आणि सामान्य चाचणी. ही संगणकावर आधारित परीक्षा वस्तुनिष्ठ स्वरूपात घेतली जाते. परीक्षेच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांची तर्कशक्ती, विश्लेषण क्षमता, भाषिक कौशल्य, गणिती समज आणि विषयांचे सखोल ज्ञान तपासले जाते. भाषा व विषयांची निवड विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासक्रमाच्या गरजेनुसार केली जाते..पात्रता निकषबारावी उत्तीर्ण विद्यार्थी सीयूईटी परीक्षेसाठी पात्र असतात. विशिष्ट अभ्यासक्रमांसाठी बारावीतील विषयांची अट असते. विविध प्रवर्गानुसार आरक्षित प्रवर्गांसाठी सरकारने सवलती दिल्या आहेत.सहभागी विद्यापीठेदेशातील बहुसंख्य केंद्रीय विद्यापीठे तसेच काही प्रतिष्ठित राज्य व खासगी विद्यापीठे या परीक्षेत सहभागी आहेत. गोखले इन्स्टिट्यूट ऑफ इकॉनॉमिक्स अँड पॉलिटिक्स पुणे, टीआयएसएस मुंबई, दिल्ली विद्यापीठ, बनारस हिंदू विद्यापीठ, जामिया मिलिया इस्लामिया, जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ, हैदराबाद विद्यापीठ अशा नामांकित विद्यापीठांमध्ये प्रवेशासाठी ही परीक्षा आवश्यक आहे..अकरावीपासूनची तयारी महत्त्वाचीसीयुइटी ही परीक्षा कठीण नसली तरी विषयांची सखोल समज आवश्यक असते. अकरावीपासून तयारी सुरू केल्याने अभ्यासक्रमाचा पाया मजबूत होतो. निवडलेल्या विषयांचे पाठ्यपुस्तक नीट समजून घेणे, चालू घडामोडींचा अभ्यास, नियमित वर्तमानपत्र वाचन आणि शब्दसंग्रह वाढवणे हे या परीक्षेतील यशासाठी उपयुक्त ठरते..निष्कर्षसीयूईटी परीक्षा ही भारतीय उच्च शिक्षण क्षेत्रातील एक महत्त्वपूर्ण, पारदर्शक आणि एकसंध पाऊल असून राष्ट्रीय स्तरावर विद्यार्थ्यांना समान संधी प्रदान करते. विशेषतः महाराष्ट्रातील महाविद्यालयांनी याचा स्वीकार केल्यामुळे प्रवेशासाठी अधिक पर्याय उपलब्ध झाले आहेत. योग्य विषयांची निवड, गुणमार्गाची समज आणि गुणवत्ता यादीत स्थान मिळवणे हे यशाचे मूलभूत घटक ठरतात. उत्तरेकडील राज्यांतील विद्यार्थ्यांमध्ये ही परीक्षा लोकप्रिय असून, महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांमध्ये परीक्षा व संधी विषयी जागरूकता वाढवणे गरजेचे आहे.