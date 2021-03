OTPRMS प्रमाणपत्रे आता 'डिजीलॉकर'द्वारे मोफत उपलब्ध; शिक्षण मंत्रालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

नवी दिल्ली : Online Teacher Pupil Registration Management System (OTPRMS) मधील प्रमाणपत्रे कसल्याही अडचणी आणि त्रासाशिवाय मिळवण्यासाठी केंद्रीय शिक्षण मंत्री श्री रमेश पोखरीयाल निशंक यांनी एक महत्त्वाची घोषणा केली आहे. मंत्रालयाने ही सगळी प्रमाणपत्रे 'डिजीलॉकर' (DigiLocker) ला जोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच ही प्रमाणपत्रे National Council for Teacher Education (NCTE) च्या वेबसाईटवरुनही ऍक्सेस करता येऊ शकणार आहेत. ही प्रमाणपत्रे NCTE च्या वेबसाईटवरुन https://ncte.gov.in/website/DigiLocker.aspx या लिंकवर तर DigiLocker च्या https://digilocker.gov.in/ या लिंकवर उपलब्ध होतील.

In our effort to provide free access to verified Online Teacher Pupil Registration Management System Certificates, @EduMinOfIndia has decided to link the certificates with DigiLocker.

DigiLocker App may be downloaded from apple and play store as well!https://t.co/cHu2SWg787

— Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank (@DrRPNishank) March 14, 2021