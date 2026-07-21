UP: प्रभारी मुख्याध्यापकांना तीन वर्षांचे थकीत वेतन; शिक्षक दांपत्यांसाठी आंतरजिल्हा बदली अर्जाची मुदत वाढवली

उत्तर प्रदेशातील परिषदीय प्राथमिक आणि उच्च प्राथमिक शाळांतील शिक्षकांसाठी राज्य सरकार आणि अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दोन महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. प्रभारी मुख्याध्यापक म्हणून काम करणाऱ्या सहाय्यक शिक्षकांना थकीत वेतनाचा लाभ मिळणार असून, आंतरजिल्हा बदलीसाठी अर्ज करू न शकलेल्या शिक्षक दांपत्यांनाही अतिरिक्त मुदत देण्यात आली आहे..प्रभारी मुख्याध्यापकांना मिळणार तीन वर्षांचे थकीत वेतनबेसिक व माध्यमिक शिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा यांनी न्यायालयाच्या आदेशानुसार सर्व जिल्हा बेसिक शिक्षण अधिकाऱ्यांना आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत.या निर्णयाचा लाभ अशा शिक्षकांना मिळणार आहे, ज्यांना जिल्हा बेसिक शिक्षण अधिकाऱ्यांनी अधिकृतपणे प्रभारी मुख्याध्यापक म्हणून जबाबदारी दिली आहे आणि ज्यांनी वेतनासाठी न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.यासाठी संबंधित शिक्षकाने सहाय्यक शिक्षक म्हणून किमान पाच वर्षांची सेवा पूर्ण केलेली असावी आणि तो प्रत्यक्षात प्रभारी मुख्याध्यापक म्हणून कार्यरत असल्याची खात्री जिल्हा बेसिक शिक्षण अधिकारी करतील.सर्व अटी पूर्ण झाल्यास संबंधित शिक्षकाला याचिका दाखल केल्याच्या तारखेपासून मागील जास्तीत जास्त तीन वर्षांचे थकीत वेतन अदा करण्यात येणार आहे..संचमान्यतेनंतर शिक्षकांच्या बदल्या! आंतरजिल्हा बदल्यातून स्वजिल्ह्यात जाण्याचीही संधी; आधी समायोजन मग रिक्त पदांची बिंदुनामावली; ३१ मे पूर्वी बदल्यांचे नियोजन.आंतरजिल्हा बदली प्रक्रियेचा सातवा टप्पा लवकरच.Teacher Transfers: शिक्षक बदल्यांचा निर्णय अखेर जिल्हा पातळीवर! मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडेच सर्वाधिकार.ZP Teachers : जिल्हा परिषदेचे सीईओ ऐकणार २५५ शिक्षकांचे म्हणणे, बदली प्रक्रिया रखडली.आंतरजिल्हा बदलीसाठी अर्जाची मुदत वाढलीअलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाने शिक्षक दांपत्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. न्यायमूर्ती पंकज भाटिया यांच्या एकल खंडपीठाने आंतरजिल्हा बदलीसाठी अर्ज करण्याची मुदत आणखी दोन आठवड्यांनी वाढवण्याचे आदेश दिले.४ जून २०२६ रोजी जारी झालेल्या शासन निर्णयानुसार पती-पत्नी दोघेही परिषदीय शाळांमध्ये शिक्षक असतील, तर शिक्षक-विद्यार्थी प्रमाण कमी असलेल्या ठिकाणी दोघांपैकी एकाची बदली होऊ शकते, असे नमूद करण्यात आले होते.मात्र, २२ जून रोजी सरकारने स्पष्टीकरण देत अर्ज केलेल्या शिक्षकाचीच बदली होईल, अर्ज न करणाऱ्या जोडीदाराची बदली होणार नाही, असे स्पष्ट केले. हे स्पष्टीकरण अर्जाची मुदत संपण्याच्या टप्प्यावर आल्याने अनेक शिक्षक दांपत्यांना अर्ज करता आला नव्हता.या पार्श्वभूमीवर न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारने मुदतवाढ देण्यास हरकत नसल्याचे सांगितल्यानंतर न्यायालयाने अर्जासाठी आणखी दोन आठवड्यांची मुदत देण्याचा निर्णय दिला.या निर्णयामुळे प्रभारी मुख्याध्यापकांच्या वेतनाचा दीर्घकाळ प्रलंबित प्रश्न मार्गी लागणार असून, बदली प्रक्रियेत सहभागी होण्याची संधी गमावलेल्या अनेक शिक्षक दांपत्यांनाही दिलासा मिळणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.