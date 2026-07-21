एज्युकेशन जॉब्स

UP: प्रभारी मुख्याध्यापकांना तीन वर्षांचे थकीत वेतन; शिक्षक दांपत्यांसाठी आंतरजिल्हा बदली अर्जाची मुदत वाढवली

प्रभारी मुख्याध्यापकांना न्यायालयाच्या आदेशानुसार तीन वर्षांचे थकीत वेतन; पात्र सहाय्यक शिक्षकांना जिल्हा बेसिक शिक्षण अधिकाऱ्यांच्या पडताळणीनंतर लाभ
UP Teachers Relief

UP Teachers Relief

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

उत्तर प्रदेशातील परिषदीय प्राथमिक आणि उच्च प्राथमिक शाळांतील शिक्षकांसाठी राज्य सरकार आणि अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दोन महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. प्रभारी मुख्याध्यापक म्हणून काम करणाऱ्या सहाय्यक शिक्षकांना थकीत वेतनाचा लाभ मिळणार असून, आंतरजिल्हा बदलीसाठी अर्ज करू न शकलेल्या शिक्षक दांपत्यांनाही अतिरिक्त मुदत देण्यात आली आहे.

Loading content, please wait...
Uttar Pradesh
teacher
Teacher job security
teacher recruitment policies