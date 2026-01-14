Upcoming Job 2026: जॉब सीकर्ससाठी खुशखबर! जानेवारीत सेना, DRDO आणि पोस्ट ऑफिसमध्ये संधी

Job Vacancies 2026: नोकरीच्या शोधात असलेल्या तरुणांसाठी जानेवारी २०२६ महत्वाचा ठरत आहे. वर्षाच्या सुरुवातीलाच संरक्षण क्षेत्र, संशोधन संस्था आणि टपाल विभागात नोकरी मोठी संधी उपलब्ध होत आहे. यात DRDO मध्ये पेड इंटर्नशिप आणि इंडिया पोस्ट जीडीएस, सेना भरती रॅली भरती २०२६ संदर्भातील घडामोडींमुळे उमेदवारांमध्ये उत्सुकता वाढली आहे. .२०२६ हे वर्ष भरतीच्या दृष्टीने निर्णयाकी ठरेल, असे संकेत आधीपासून दिले जात होते. त्याची सुरुवात जानेवारी महिन्यात झाल्याचे स्पष्ट होत आहे. विशेषतः दहावी पास उमेदवार, अभियांत्रिकी व विज्ञान शाखेतील विद्यार्थी तसेच सैन्यात भरती होऊ इच्छिणाऱ्या तरुणांसाठी नोकरीची मोठी संधी घेऊन आला आहे. चला तर मग, या महत्वाचा ३ नोकरीबद्दल सविस्तर माहिती आजच्या खास लेखातून जाणून घेऊयात..UIIC Recruitment 2026: युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी अप्रेंटिस पदांसाठी भरती सुरू, जाणून घ्या अर्ज करण्याची अंतिम तारीख.सेना भरती रॅलीइंडियन आर्मीमध्ये भरती होऊ इच्छिणाऱ्या युवकांसाठी आनंदाची बातमी आहे. अधिकृत वेळापत्रकानुसार १५ जानेवारीपासून देशात विविध भागांत सेने भरती रॅल्या सुरू होत आहेत. पहिली भरती रॅली १५ जानेवारी रोजी कोटद्वार येते आयोजित करण्यात येणार आहे. यानंतर एपरील २०२६ पर्यंत बनबसा, बरेली, आग्रा, फेरोजबाद, लखनऊ, जबलपूर, यासह इतर अनेक शहरांमध्ये एकूण १२ खुल्या सेने भरती रॅल्या होणार आहेत. तरी इच्छुक उमेदवारांना या रॅलींमध्ये थेट सहभागी होता येणार आहे..DRDO कडून पेड इंटर्नशिपडिफेन्स रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट ऑर्गनायझेशन (DRDO) ने 2026 साठी सहा महिन्याची पेड इंटर्नशिप जाहीर केली आहे . यात इंजिनिअरिंग आणि सायन्स शाखेतील पदवी व पदव्युत्तर शिक्षण घेत असेलेले विद्यार्थी यासाठी अर्ज करू शकतात. निवड झालेल्या उमेदवारांना ६ महिन्याच्या कालावधीत DRDO च्या विविध प्रकल्पांवर काम करण्याची संधी मिळेल. या इंटर्नशिपसाठी दरमहा पाच हजार रुपये मानधन दिले जाणार असून एकूण स्टायपेंड ३० हजार रुपये असेल. संशोधन क्षेत्रात करिअर करू इच्छिणाऱ्यांसाठी ही एक उत्तम संधी आहे..Makar Sankranti Horoscope 2026: आता प्रतीक्षा संपली... यंदाच्या मकर संक्रांतीपासून 'या' राशींचे सुरू होणार सुवर्णदिवस; तुमचं काय होईल?.इंडिया पोस्ट GDS भरती 2026भारतीय डाक विभागाने २०२५ मध्ये सुमारे २१ हजार ग्रामीण डाक सेवक पदांची भरती केली होती. त्याच धर्तीवर २०२६मध्येही मोठ्या प्रमाणात भरती होण्याची शक्यता आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, GDS भरती २०२६ चे अधिकृत नोटिफिकेशन या आठवड्यात जाहीर होऊ शकते. तसेच २० जानेवारीपासून अर्ज प्रक्रिया सुरू होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. या भरतीसाठी किमान शैक्षणिक पात्रता दहावी उत्तीर्ण असणार आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.