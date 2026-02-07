UPSC 2026 Notification: UPSC 2026 नोटिफिकेशनमध्ये 40 पेक्षा जास्त चुका, उमेदवारांनी आयोगावर जोरदार टीका

UPSC 2026 Notification Updates: संघ लोक सेवा आयोगाने (UPSC) सिव्हिल सेवा परीक्षा २०२६ चे नोटिफिकेशन ४ फेब्रुवारी रोजी जाहीर केले, परंतु हे नोटिफिकेशन त्यातील माहितीपेक्षा भाषा आणि स्पेलिंगच्या चुका मुळे अधिक चर्चेत आले आहे..सोशल मीडियावर उमेदवारांनी डॉक्युमेंटचे स्किनशॉर्ट शेअर करून दावा केला की नोटिफिकेशनमध्ये ४० पेक्षा जास्त स्पेलिंग आणि व्याकरणाच्या चुका आहेत. यानंतर आयोगाच्या व्यावसायिकतेवर प्रश्न उपस्थित झाले..Indian Bank Recruitment 2026: कोणतीही परीक्षा न देता बनू शकता थेट ऑफिसर! इंडियन बँकेत 'या' पदांसाठी निघाली भरती .UPSC च्या नोटिफिकेशनमध्ये कुठे मोठ्या चुका दिसल्या?UPSC च्या नोटीफिटकेशनच्या दुसऱ्या पानावर काही चकित करणाऱ्या चुका दिसल्या. येथे Examination शब्द Examinaiton असा आणि Candidates शब्द Cadidates असा लिहिला गेला आहे. नंतर काही ओळी नंतर हे शब्ध बरोबरही दिसतात, ज्यावरून हे स्पष्ट होते की कागदपत्राची योग्य प्रकारे प्रूफरीडिंग झाली नव्हती.पान 7: Benchmark - Bechmark, Functional - Functinalपान 8: Abbreviations - Abbriviationsपान 9: परीक्षा केंद्रांच्या यादीत Kolkata - KOLKATTA (तरीही त्या पानावर काही ठिकाणी बरोबर स्पेलिंग आहे)पान 67: agro-based industries - ago-based industries, Public Sector Undertaking - public sector underkings, associated - asssocitedशेवटच्या पानावर: BEYOND = BEYND.सोशल मीडियावर आयोगाची ट्रोलिंगयूपीएससीच्या अधिसूचनेसमोर, सोशल मीडिया वापरकर्त्यांनी तेच दाखवणारे स्क्रीनशॉट शेअर करण्यास सुरुवात केली. अनेक उमेदवारांना वाटले की जर ते परीक्षा किंवा उत्तरपत्रिकेला बसले असते तर त्यांच्या गुणवत्तेचा अंदाज येईल. बरं, आयोगाच्या अधिकृत कागदपत्रात अशी मूलभूत माहिती कशी समाविष्ट केली जाऊ शकते?एका युजर्सने दावा केला की संपूर्ण नोटिफिकेशनमध्ये ४० हून अधिक स्पेलिंग आणि भाषेशी संबंधित चुका आहेत, ज्यामुळे हा विषय लवकर व्हायरल झाला.आयोगाच्या व्यावसायिकतेवर प्रश्न उपस्थित केलेयूपीएससी ही भारत सरकारची संवैधानिक संस्था आहे, जी देशासाठी आयएएस, आयपीएस आणि आयएफओएस सारख्या उच्च प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची निवड करते. हे अधिकारी जिल्हा प्रशासन, कायदा आणि सुव्यवस्था आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर देशाचे प्रतिनिधित्व करण्याची जबाबदारी पुढे पार पाडतात. अशा परिस्थितीत, अधिकृत अधिसूचनांमध्ये इतक्या मोठ्या संख्येने पत्रे आढळल्याने, आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर आणि लक्ष्य पूर्ण करण्याच्या क्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होते..Pariksha Pe Charcha 2026: अभिमानास्पद क्षण! ‘परीक्षा पे चर्चा’मध्ये सांगलीच्या प्रणव भोसलेची पंतप्रधान मोदींसोबत थेट संवाद.वाद असूनही UPSC ची अर्ज प्रक्रिया सुरूया वादांनंतरही सिव्हिल सेवा परीक्षा 2026 साठी अर्ज प्रक्रिया सुरू आहे. तरी इच्छुक उमेदवारांनी २४ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत upsconline.nic.in द्वारे अर्ज करू शकतात. किंवा, परीक्षेअंतर्गत ९३३ पदे भरली जातील, तर ८० पदे भारतीय वन सेवा परीक्षा २०२६ साठी निश्चित झाली आहेत.गेल्या वर्षी, म्हणजेच २०२५ मध्ये, १० लाखांहून अधिक उमेदवारांनी अर्ज केले असतील, एकूण ४,१६१ उमेदवार प्रिलिम्स उत्तीर्ण झाले, २,७३६ मुलाखतीला पोहोचले आणि ९७९ उमेदवारांची निवड झाली.याशिवाय, अधिसूचनेत एक महत्त्वाचा बदल देखील नमूद करण्यात आला आहे. निवडीनंतर, सेवेत असताना वारंवार परीक्षा देण्याची परवानगी पूर्वीसारखी राहणार नाही. नवीन नियमांनुसार, निवडून आलेल्या अधिकाऱ्यांना त्यांची कामगिरी सुधारण्याची संधी मिळेल; त्यानंतर, जर तुम्हाला पुन्हा परीक्षा द्यायची असेल तर तुम्हाला त्यातून राजीनामा द्यावा लागेल. तथापि, IAS आणि IFoS शी संबंधित विद्यमान नियमांमध्ये कोणताही बदल झालेला नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.