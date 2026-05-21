UPSC 2027 परीक्षा कॅलेंडर जाहीर! जाणून घ्या CSE, NDA, CDS, Engineering आणि CAPF परीक्षांच्या तारखा; विद्यार्थ्यांसाठी मोठी अपडेट

UPSC CSE-CDS-NDA-CAPF Exam: केंद्रीय लोकसेवा आयोग म्हणजेच UPSC ने 2027 वर्षासाठीचे बहुप्रतीक्षित परीक्षा वेळापत्रक जाहीर केले आहे. आयोगाच्या या निर्णयामुळे देशभरातील लाखो स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थ्यांना तयारीसाठी रोडमॅप मिळाला आहे.या वेळापत्रकात नागरी सेवा परीक्षेपासून, NDA, CDS, CAPF ते जिओ-सायंटिस्ट आणि विविध विभागीय परीक्षांच्या तारखा जाहीर करण्यात आल्या आहेत..UPSC CSE 2027UPSC ने जाहीर केलेल्या अधिकृत वेळापत्रकानुसार, UPSC नागरी सेवा परीक्षा (CSE) ची पूर्व परीक्षा 23 मे 2027 रोजी घेतली जाणार आहे. ही तीच परीक्षा आहे ज्यातून IAS, IPS, IFS यांसारख्या सेवांमध्ये विविध प्रशासकीय पदांवर अधिकारी नेमले जातात.दरम्यान, UPSC CSE 2027 बाबतची अधिकृत सूचना 13 जानेवारी 2027 रोजी प्रसिद्ध होणार असून अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 2 फेब्रुवारी 2027 असेल. तर नागरी सेवेची मुख्य परीक्षा 20 ऑगस्ट 2027 पासून सुरू होणार आहे..NDA आणि CDS परीक्षासैन्यात अधिकारी पदावर निवडीसाठी घेतली जाणारी NDA आणि CDS परीक्षेच्या तारखा UPSC ने दिल्या आहेत. यानुसार -नॉटिफिकेशन - 2 डिसेंबर 2026NDA/NA-I आणि CDS-I परीक्षा - 11 एप्रिल 2027NDA/NA-II आणि CDS-II परीक्षा - 19 सप्टेंबर 2027 .CAPF परीक्षाकेंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलातील असिस्टेंट कमांडेंट (CAPF AC) परीक्षेच्याही तारखा UPSC ने जाहीर केल्या आहेत. यातनॉटिफिकेशन – 17 फेब्रुवारी 2027अर्जाची अंतिम तारीख – 9 मार्च 2027परीक्षा तारीख – 4 जुलै 2027.महत्त्वाच्या परीक्षाUPSC ने तांत्रिक आणि विभागीय भरती परीक्षांचे वेळापत्रकही जाहीर केले आहे.यात-1. Combined Geo-Scientist Exam 2027नॉटिफिकेशन - 2 सप्टेंबर 2026अर्जाची अंतिम तारीख - 22 सप्टेंबर 2026पूर्व परीक्षा - 10 जानेवारी 2027मुख्य परीक्षा - 19 जून 20272. Engineering Services Exam 2027नॉटिफिकेशन - 16 सप्टेंबर 2026अर्जाची अंतिम तारीख - 6 ऑक्टोबर 2026पूर्व परीक्षा - 31 जानेवारी 2027मुख्य परीक्षा -18 जून 2027.UPSC 2027 कॅलेंडर कसं डाउनलोड कराल?तुम्हाला जर UPSC चे अधिकृत कॅलेंडर डाउनलोड करायचे असेल तर -UPSC च्या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्याहोमपेजवरील Examination विभागावर क्लिक करात्यानंतर Calendar पर्याय निवडाAnnual Calendar 2027लिंक ओपन कराPDF स्वरूपात कॅलेंडर डाउनलोड करा.