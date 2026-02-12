एज्युकेशन जॉब्स

UPSC CSE Prelims 2026 ची भरती जाहीर; उमेदवारांना 'या' तारखेपर्यंत करता येणार अर्ज

Eligibility Criteria for UPSC CSE Prelims 2026: UPSC CSE प्रिलिम्स परीक्षा 2026 ची अधिकृत जाहिरात जाहीर झाली आहे. चला जाणून घेऊया अर्ज प्रक्रिया, पात्रता याबाबत अधिक माहिती
Monika Shinde
UPSC CSE Prelims 2026 Recruitment: केंद्रीय लोकसेवा आयोग (UPSC) अंतर्गत नागरी सेवा परीक्षा २०२६ (CSE 2026) साठी भरती प्रक्रिया सुरू झाली आहे. या वर्षी एकूण 933 पदांची भरती होणार असून, इच्छुक आणि पात्र उमेदवारांनी ऑनलाईन अर्ज करण्याची आवश्यकता आहे.

