UPSC CSE Prelims 2026 ची भरती जाहीर; उमेदवारांना 'या' तारखेपर्यंत करता येणार अर्ज

UPSC CSE Prelims 2026 Recruitment: केंद्रीय लोकसेवा आयोग (UPSC) अंतर्गत नागरी सेवा परीक्षा २०२६ (CSE 2026) साठी भरती प्रक्रिया सुरू झाली आहे. या वर्षी एकूण 933 पदांची भरती होणार असून, इच्छुक आणि पात्र उमेदवारांनी ऑनलाईन अर्ज करण्याची आवश्यकता आहे..ही परीक्षा देशातील सर्वात प्रतिष्ठित प्रशासनिक पदांमध्ये प्रवेश मिळवण्याची सुवर्णसंधी आहे. या भरतीची ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया ही सुरू झाली असून शेवटची तारीख ही २४ फेब्रुवारी २०२६ आहे. इच्छुक उमेदवारांनी upsc.gov.in या अधिकृत संकेतस्थळावर जाणून अधिक माहिती पाहू शकता..Post Office Jobs 2026: ग्रामीण डाक सेवक पदांची भरती अंतिम टप्प्यात; या उमेदवारांना संधी, जाणून घ्या अर्जाची शेवटची तारीख.रिक्त पदांची माहितीपदाचे नाव: UPSC नागरी सेवा परीक्षा (CSE) 2026 - 933शैक्षणिक पात्रताअर्ज करण्यासाठी उमेदवार किमान पदवीधर असणे आवश्यक आहे.अधिक तपशीलासाठी UPSC ची अधिकृत जाहिरात वाचावी..वयोमर्यादावयोमर्यादा: 21 ते 32 वर्षेउमेदवार आपले वय तपासण्यासाठी ऑनलाइन Age Calculator वापरू शकतात.अर्ज शुल्कसामान्य / ओबीसी: 100अनुसूचित जाती / अनुसूचित जमाती / महिला / दिव्यांगांसाठी सवलत लागू.Finance Ministry Jobs 2026: खुशखबर! वित्त मंत्रालयाकडून रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटमध्ये कंत्राटी भरती जाहीर, पाहा कोण अर्ज करू शकतात?.अर्ज कसा करावाअर्ज ऑनलाइन UPSC अधिकृत वेबसाइट upsc.gov.in वरून करावा.अर्ज करण्यापूर्वी PDF नोटिफिकेशन काळजीपूर्वक वाचावे.सर्व आवश्यक माहिती नीट भरावी आणि कागदपत्रे अपलोड करावीत..