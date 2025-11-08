UPSC IFS Main Exam 2025: UPSC IFS मुख्य परीक्षेचे प्रवेशपत्र जाहीर; आता असे करा डाउनलोड

UPSC IFS Main Examination 2025: संघ लोकसेवा आयोगाने भारतीय वन सेवा मुख्य परीक्षा २०२५साठी प्रवेशपत्र जाहीर केले आहे. जे उमेदवार या परीक्षेला बसणार आहेत, त्यांनी आयोगाच्या अधिकृत वेबसाइट upsc.gov.in वर जाऊन आपले प्रवेशपत्र डाउनलोड करू शकतात. हॉल तिकीट डाउनलोड करण्यासाठी उमेदवारांना नोंदणी क्रमांक आणि जन्मतारीख आवश्यक असेल. .परीक्षेचे वेळापत्रकयावर्षी भारतीय वन सेवा मुख्य परीक्षा १६ नोव्हेंबर ते २३ नोव्हेंबर २०२५ दरम्यान होणार आहे. ही परीक्षा २ सत्रांमध्ये घेण्यात येईलपहिले सत्र (सकाळ): सकाळी 9:00 ते दुपारी 12:00दुसरे सत्र (दुपार): दुपारी 2:30 ते सायं. 5:30उमेदवारांनी त्यांच्या प्रवेशपत्रात दिलेली तारीख, वेळ आणि परीक्षा केंद्राची माहिती काळजीपूर्वक तपासावी..10th-12th Exams: दहावी-बारावी परीक्षेचं टेंशन घ्यायच नाही, २५ गुण मिळाल्यानंतरही उत्तीर्ण!.परीक्षेच्या दिवशी काय आवश्यक आहे?परीक्षेच्या दिवशी उमेदवारांनी खालील कागदपत्रे सोबत बाळगावीत:छापील असलेले UPSC IFS प्रवेशपत्रओळखपत्र (आधार, पॅन, पासपोर्ट, मतदार कार्ड किंवा ड्रायव्हिंग लायसन्स)कागदपत्रांशिवाय उमेदवारांना परीक्षा केंद्रात प्रवेश दिला जाणार नाही. तसेच, उमेदवारांनी परीक्षा केंद्राचे स्थान आधीच तपासावे..परीक्षा पॅटर्न कसा असेल?आयएफएस मुख्य परीक्षेत वर्णनात्मक पेपर्सची एकूण संख्या अशी आहे:पेपर १: सामान्य इंग्रजी - ३०० गुणपेपर २: सामान्य ज्ञान - ३०० गुणपेपर ३ ते ६: दोन्ही पर्यायी विषयांचे चार पेपर, प्रत्येकी २०० गुण.प्रत्येक पेपरमध्ये तीन तासांची आसेल असतात. या परीक्षेत उमेदवाराचे विषय ज्ञान, विश्लेषणात्मक कौशल्ये आणि लेखन क्षमता तपासली जाते.प्रवेशपत्रावर दिलेली माहितीयूपीएससी आयएफएस प्रवेशपत्रावर खालील तपशील नमूद केले जातील –उमेदवाराची बोट आणि फोटोरोल नंबर आणि नोंदणी क्रमांकपरीक्षा केंद्राचा बोट आणि पत्तातारीख, वेळ आणि शिफ्ट.Weekly Horoscope: सिंह आणि मकरसह अन्य राशींना मिळणार शुभ संकेत, जाणून घ्या तुमचं या आठ्वड्यातील राशिभविष्य.उमेदवारांसाठी माहितीडाउनलोड केल्यानंतर, सर्व तपशील व्यवस्थित आहेत.जर तुम्हाला काही चूक आढळली तर ताबडतोब यूपीएससीशी संपर्क साधा.महत्वाची माहितीउमेदवारांनी ३० मिनिटांच्या आत परीक्षा केंद्रावर पोहोचावे.मोबाइल, स्मार्टवॉच, ब्लूटूथ डिव्हाइस, कॅल्क्युलेटर यांना मनाई आहे.फक्त काळा बॉलपेन आणण्यास परवानगी आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.