UPSC IFS Main Exam 2025: UPSC IFS मुख्य परीक्षेचे प्रवेशपत्र जाहीर; आता असे करा डाउनलोड

UPSC IFS Main Exam Admit Card: संघ लोकसेवा आयोगाने भारतीय वन सेवा मुख्य परीक्षा २०२५साठी प्रवेशपत्र जाहीर केले आहे.
Monika Shinde
UPSC IFS Main Examination 2025: संघ लोकसेवा आयोगाने भारतीय वन सेवा मुख्य परीक्षा २०२५साठी प्रवेशपत्र जाहीर केले आहे. जे उमेदवार या परीक्षेला बसणार आहेत, त्यांनी आयोगाच्या अधिकृत वेबसाइट upsc.gov.in वर जाऊन आपले प्रवेशपत्र डाउनलोड करू शकतात. हॉल तिकीट डाउनलोड करण्यासाठी उमेदवारांना नोंदणी क्रमांक आणि जन्मतारीख आवश्यक असेल.

