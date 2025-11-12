एज्युकेशन जॉब्स

UPSC Mains 2025: यूपीएससी मुख्य परीक्षेचा निकाल जाहीर; असे करा डाउनलोड रिजल्ट...

UPSC Mains Result Download: संघ लोक सेवा अयोग (UPSC) ने सिव्हिल सेवा मुख्य परीक्षा २०२५ चा नुकताच निकाल जाहीर केला आहे
Monika Shinde
UPSC Mains Exam Result 2025 Declear: संघ लोक सेवा अयोग (UPSC) ने सिव्हिल सेवा मुख्य परीक्षा २०२५ चा नुकताच निकाल जाहीर केला आहे. यामध्ये एकूण २७३६ उमेदवार पुढील टप्प्यातील इंटरव्ह्यूसाठी निवडले गेले आहेत.

