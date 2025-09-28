एज्युकेशन जॉब्स

UPSC NDA 2 Result 2025: UPSC NDA 2 चा निकाल लवकर होणार जाहीर; पहा कुठे अन् कसा पाहायचा रिजल्ट

How to Check NDA Result: यूपीएससी युनियन पब्लिक सर्व्हिस कमिशन कडून आयोजित करण्यात आलेली राष्ट्रीय संरक्षण अकादमी (NDA) परीक्षा भाग 2 ची प्रक्रिया अंतिम टप्यात आहे.
थोडक्यात:

  1. UPSC NDA 2 परीक्षेचा निकाल सप्टेंबर अखेरीस जाहीर होण्याची शक्यता आहे.

  2. निकाल पाहण्यासाठी उमेदवारांनी UPSC च्या अधिकृत वेबसाइटवर लॉगिन करून तपासणी करावी.

  3. निकालानंतर पात्र उमेदवारांना SSB मुलाखतीसाठी बोलावले जाईल व त्यानंतर वैद्यकीय तपासणी होईल.

