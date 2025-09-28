UPSC NDA 2 Result 2025: UPSC NDA 2 चा निकाल लवकर होणार जाहीर; पहा कुठे अन् कसा पाहायचा रिजल्ट

थोडक्यात:UPSC NDA 2 परीक्षेचा निकाल सप्टेंबर अखेरीस जाहीर होण्याची शक्यता आहे.निकाल पाहण्यासाठी उमेदवारांनी UPSC च्या अधिकृत वेबसाइटवर लॉगिन करून तपासणी करावी.निकालानंतर पात्र उमेदवारांना SSB मुलाखतीसाठी बोलावले जाईल व त्यानंतर वैद्यकीय तपासणी होईल..UPSC NDA 2 Result 2025: संघ लोक सेवा आयोग कडून एनडीए भाग २ चा निकाल हा कधीही जाहीर केला जाऊ शकतो. या भरती परीक्षेत सहभागी झालेल्या उमेदवारांनी निकालाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. विविध माध्यमांतून रिपोर्टनुसार, NDA 2 परीक्षेचा निकाल सप्टेंबर महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात अधिकृत वेबसाईतवर जाहीर केला जाऊ शकतो..ही परीक्षा १४ सप्टेंबर २०२५ रोजी देशभरातील विविध परीक्षा केंद्रावर घेण्यात आली होती. त्यामुळे सर्व उमेदवारांना सल्ला दिला जातो की, निकाल पाहण्यासाठी लागणारे लॉगिन नंबर आणि जन्मतारीख आधीच तयार ठेवावेत, जेणेकरून शेवटच्या क्षणी कोणतीही अडचण येणार नाही. .Low Cost Travel: कमी बजेटमध्ये परदेश फिरायचंय? मग 'या' 3 देशांसाठी आजच ट्रिप प्लॅन करा!.निकाल डाउनलोड कसा करावा?सर्वप्रथम UPSC ची अधिकृत वेबसाइट upsc.gov.in या साइटला भेट द्या.त्यानंतर वेबसाइटच्या होमपेजवर “NDA 2 2025 Result” या लिंकवर क्लिक करा.लॉगिन करण्यासाठी Registration Number आणि जन्मतारीख टाका.लॉगिन केल्यानंतर तुमचा निकाल स्क्रीनवर ओपन होईल.निकाल डाउनलोड करा आणि त्याचा प्रिंट आउट घेऊन ठेवा..निकालानंतर काय होईल?NDA 2 परीक्षेत यशस्वी ठरलेल्या उमेदवारांना SSB मुलाखतीसाठी बोलावले जाईल.या इंटरव्ह्यूमध्ये सहभागी होण्यासाठी उमेदवारांना Indian Army च्या अधिकृत वेबसाइटवर जाऊन रजिस्ट्रेशन करावे लागेल.SSB इंटरव्ह्यूमध्ये निवड झालेल्या उमेदवारांची पुढील टप्प्यात वैद्यकीय तपासणी (Medical Examination) होईल.परीक्षेत सहभागी झालेल्या सर्व उमेदवारांनी UPSC च्या अधिकृत वेबसाइटला वेळोवेळी भेट देत राहावी, जेणेकरून कोणतीही महत्त्वाची माहिती चुकू नये..ChatGPT Resume: जॉब शोधणाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! ChatGPT वर प्रॉम्प्ट टाइप करा आणि मिळवा झटपट Resume.FAQs1. NDA 2 परीक्षेचा निकाल कधी जाहीर होईल? (When will the NDA 2 result be declared?)सप्टेंबर २०२५ च्या शेवटच्या आठवड्यात निकाल जाहीर होण्याची शक्यता आहे.2. निकाल कुठे पाहता येईल? (Where can I check the NDA 2 result?)UPSC च्या अधिकृत वेबसाइट upsc.gov.in वर निकाल पाहता येईल.3. निकाल पाहण्यासाठी कोणती माहिती लागेल? (What details are required to check the result?)Registration Number आणि जन्मतारीख वापरून लॉगिन करावे लागेल.4. निकालानंतर पुढील टप्पा कोणता असेल? (What is the next step after the result?)यशस्वी उमेदवारांना SSB इंटरव्ह्यूसाठी बोलावले जाईल आणि त्यानंतर वैद्यकीय तपासणी होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.