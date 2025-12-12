UPSC Exam: ‘यूपीएससी’चा मोठा निर्णय! 'या' उमेदवारांना मिळणार सोयीनुसार परीक्षा केंद्र

नवी दिल्ली: केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या (यूपीएससी) सर्व परीक्षांमध्ये ४० टक्क्यांहून अधिक दिव्यांग (पीडब्ल्यूबीडी) उमेदवारांना हवे ते सोयीनुसार ‘परीक्षा केंद्र’ अनिवार्यपणे देण्यात येणार आहे. दिव्यांग उमेदवारांना परीक्षेची सुविधा अन् सोयी वाढवण्याच्या उद्देशाने हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आल्याचे ‘यूपीएससी’च्या अधिकृत निवेदनात नमूद करण्यात आले..या निवेदनात म्हंटले आहे, की दिव्यांग उमेदवारांना परीक्षा देताना अनेकदा वाहतूक, दळणवळण अन्य अडचणी येतात. त्यांच्या विशेष गरजा असल्याची आयोगाने नोंद घेतली. त्यामुळे अशा उमेदवारांनी अर्जात नमूद केलेले प्राधान्यक्रमातील परीक्षा केंद्र सर्व त्यांना हमखास देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे..Santosh Deshmukh Case: मारहाणीचे २३ व्हिडीओ अन् संतोष देशमुखांच्या पत्नी कोर्टाबाहेर धावल्या; वाल्मिक कराडच्या जामीन अर्जावर हायकोर्टात सुनावणी.याबाबत ‘यूपीएससी’चे अध्यक्ष अजय कुमार यांनी सांगितले, की गेल्या पाच वर्षांच्या परीक्षा केंद्रांच्या आकडेवारीच्या विश्लेषणानंतर आम्हाला आढळले, की दिल्ली, कटक, पाटणा, लखनौ आणि अन्य काही केंद्रांत अर्जदारांची संख्या प्रचंड असल्याने या केंद्रांत जागा उरत नाही. त्यामुळे दिव्यांग उमेदवारांना अनेकदा गैरसोयीची केंद्रे स्वीकारावी लागत होती. या निर्णयामुळे मात्र प्रत्येक दिव्यांग उमेदवाराला आता त्यांचे इच्छित केंद्र मिळणार आहे. त्यामुळे त्यांची सोय अन् त्यांना परीक्षा देण्याची सुलभता मोठ्या प्रमाणात वाढेल. प्रत्येक केंद्राची उपलब्ध अस्तित्वातील क्षमता प्रथम दिव्यांग अन् नंतर सर्वसामान्य उमेदवारांसाठी वापरली जाईल..T20 विश्वचषक 2026 प्रसारणावरून गोंधळ; ICCचा मोठा खुलासा, JioStar करार मोडल्याच्या अफवा फेटाळल्या.एकदा एखादे परीक्षा केंद्र त्याच्या पूर्ण क्षमतेपर्यंत पोहोचले की ते दिव्यांग नसलेल्या उमेदवारांसाठी बंद होईल; मात्र दिव्यांग उमेदवारांना ते केंद्र निवडण्याचा पर्याय उपलब्ध राहील. त्यासाठी आयोग अतिरिक्त क्षमतेची व्यवस्था करेल, जेणेकरून कोणत्याही दिव्यांग उमेदवाराला त्याच्या सोयीचे केंद्र नाकारले जाणार नाही, असेही निवेदनात नमूद केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.