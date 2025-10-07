UPSC toppers from Uttar Pradesh continue to dominate the IAS rankings, challenging Bihar’s long-standing reputation.

UPSC toppers from Uttar Pradesh continue to dominate the IAS rankings, challenging Bihar’s long-standing reputation.

esakal

एज्युकेशन जॉब्स

IAS officers by state: देशात सर्वाधिक IAS अधिकारी देणारे राज्य कोणते? तुम्हाला वाटत असेल बिहार, पण...

Four UPSC Toppers in a Row from Uttar Pradesh: बिहार नव्हे तर हे राज्य ठरलं IAS अधिकाऱ्यांचं पॉवरहाऊस! सलग ४ UPSC टॉपर एकाच राज्यातून
Published on

भारतात कोणालाही विचारा, "युपीएससी परीक्षेतून (UPSC Toppers) सर्वात जास्त अधिकारी देणारे राज्य कोणते?" याचे उत्तर जवळजवळ नेहमीच एकच असते: बिहार. बिहारचं नाव आपल्या मनात इतकं ठसलंय की सगळ्यांना खात्रीच वाटते की IAS अधिकारी सर्वाधिक तिथूनच होतात. कारणही तसंच आहे, कठीण परिस्थितीतूनही बिहार मधल्या तरुणांनी जिद्द दाखवून मोठं यश मिळवलं, त्यामुळे त्यांचं कौतुकही झालं.

Loading content, please wait...
Uttar Pradesh
UPSC
UP
UPSC exam
UPSC Result
upsc history
Marathi News Esakal
www.esakal.com