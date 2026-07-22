एज्युकेशन जॉब्स

UPSSSC कडून १,१८२ ऊस पर्यवेक्षक पदांसाठी भरती; पात्रता, वयोमर्यादा आणि अर्जाची संपूर्ण माहिती

फक्त २५ रुपयांत ऑनलाइन अर्जाची संधी; सातव्या वेतन आयोगानुसार २५,५०० ते ८१,१०० रुपये वेतनश्रेणी, महागाई, घरभाडे आणि प्रवास भत्त्याचा अतिरिक्त लाभ
upsssc cane supervisor recruitment 2026

upsssc cane supervisor recruitment 2026

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा निवड आयोगाने (UPSSSC) ऊस पर्यवेक्षक पदांच्या भरतीची अधिसूचना जाहीर केली आहे. इच्छुक आणि पात्र उमेदवारांना आयोगाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर जाऊन ऑनलाइन अर्ज करता येणार आहे. या भरतीसाठी UP PET 2025 परीक्षा उत्तीर्ण असणे अनिवार्य आहे.

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