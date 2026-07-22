UPSSSC कडून १,१८२ ऊस पर्यवेक्षक पदांसाठी भरती; पात्रता, वयोमर्यादा आणि अर्जाची संपूर्ण माहिती

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा निवड आयोगाने (UPSSSC) ऊस पर्यवेक्षक पदांच्या भरतीची अधिसूचना जाहीर केली आहे. इच्छुक आणि पात्र उमेदवारांना आयोगाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर जाऊन ऑनलाइन अर्ज करता येणार आहे. या भरतीसाठी UP PET 2025 परीक्षा उत्तीर्ण असणे अनिवार्य आहे..पदांची संख्याया भरतीअंतर्गत एकूण १,१८२ पदे भरली जाणार आहेत.सर्वसाधारण भरती – १,००० पदेविशेष भरती – १८२ पदेउत्तर प्रदेश शासनाच्या नियमानुसार महिला, माजी सैनिक आणि दिव्यांग उमेदवारांना आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे..MPSC Mega Bharti : एमपीएससीकडून 2,619 जागांसाठी मोठी भरती! 'या' पदांसाठी होणार परीक्षा, ऑनलाईन अर्ज सुरू; सीमाभागातील उमेदवारांनाही संधी.UP Rojgar Mela 2026: परीक्षा आणि फी शिवाय नोकरीची मोठी संधी! नामांकित कंपन्यांमध्ये थेट इंटरव्यूद्वारे होणार निवड.UPTET 2026 परीक्षेत एआय (AI) कॅमेऱ्यांची कमाल! दुसऱ्याच्या जागी परीक्षा देणारे १५ बोगस उमेदवार गजाआड!.RBI Recruitment: विनापरीक्षा लाखो रुपयांची नोकरी, फ्रेशर्ससाठी सुवर्णसंधी; आरबीआयच्या भरतीसाठी अर्ज कसा करणार?.Government Job: SSC CGL 2026 नोटिफिकेशन जारी! 12,256 जागांसाठी मेगाभरती; जाणून घ्या परीक्षा तारखा ते अर्ज प्रक्रिया एका क्लिकवर.पात्रता आणि वयोमर्यादाया पदासाठी उमेदवाराने मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून कृषी विज्ञान विषयातील पदवी घेतलेली असावी.याशिवाय NIELIT संस्थेचे CCC किंवा 'ओ' लेव्हल संगणक प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. तसेच UP PET 2025 चे वैध गुणपत्रक असणे बंधनकारक आहे.१ जुलै २०२६ रोजी उमेदवाराचे वय किमान २१ वर्षे आणि कमाल ४० वर्षे असावे. आरक्षित प्रवर्गातील उमेदवारांना शासनाच्या नियमानुसार वयोमर्यादेत सवलत मिळेल..अर्ज शुल्क आणि वेतनया भरतीसाठी सर्व प्रवर्गांतील उमेदवारांना केवळ २५ रुपये अर्ज शुल्क भरावे लागणार आहे.निवड झालेल्या उमेदवारांना सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतनश्रेणी लागू होईल. वेतन २५,५०० ते ८१,१०० रुपये इतके असेल. याशिवाय महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता आणि प्रवास भत्ता यांचाही लाभ मिळेल..अर्ज कसा कराल?अर्ज करण्यासाठी उमेदवारांनी UPSSSC च्या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट द्यावी.त्यानंतर 'Cane Supervisor Recruitment 2026' या लिंकवर क्लिक करून UP PET 2025 च्या नोंदणी क्रमांकाच्या मदतीने प्रवेश करावा.मोबाईल किंवा ई-मेलवर आलेला ओटीपी टाकून पडताळणी पूर्ण करावी. त्यानंतर अर्जातील माहिती तपासून २५ रुपयांचे शुल्क ऑनलाइन भरावे आणि अर्ज सादर करावा.भविष्यातील संदर्भासाठी अर्जाची प्रत जतन करून ठेवावी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.