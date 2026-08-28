IT Jobs: अमेरिकेत H-1B व्हिसा तब्बल १ कोटींनी महागणार; भारतीयांच्या नोकऱ्यांवर काय होणार परिणाम?

Will US Companies Shift Jobs to India?: अमेरिकेत काम करण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या भारतीय आयटी व्यावसायिकांसाठी एक मोठी बातमी समोर आली आहे. अमेरिकेच्या 'डिपार्टमेंट ऑफ होमलँड सिक्युरिटी'ने नवीन H-1B वर्क व्हिसा अर्जासाठी तब्बल $103,265 (सुमारे ९८.६५ लाख रुपये) अतिरिक्त शुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव दिला आहे.सध्या लागू असलेला व्हिसा खर्च काही हजार डॉलर्सच्या घरात असताना, थेट १ कोटी रुपयांपर्यंतची ही शुल्कवाढ अमेरिकन कंपन्यांच्या गणितात मोठा बदल घडवून आणू शकते. यामुळे कंपन्या कर्मचाऱ्यांना अमेरिकेत नेण्याऐवजी भारतातील केंद्रांमधूनच काम करून घेण्यावर भर देण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. .'वर्क' की 'वर्कर'? अमेरिकन कंपन्यांचा विचार बदलणारसध्या अमेरिकन कंपन्या "भारतातून कर्मचाऱ्याला अमेरिकेत कसे न्यायचे?" असा विचार करतात. पण, एवढ्या मोठ्या शुल्कवाढीनंतर "हेच काम थेट भारतातून करून घेता येईल का?" असा प्रश्न कंपन्या स्वतःला विचारू लागतील.जीसीसीचा (Global Capability Centre) वाढता प्रभाव: भारतात सध्या १,७०० पेक्षा जास्त जीसीसी आणि सुमारे १९ लाख व्यावसायिक कार्यरत आहेत.डिजिटल डिलिव्हरी: सॉफ्टवेअर इंजिनिअरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI), क्लाउड कॉम्प्युटिंग आणि डेटा सायन्स यांसारखी कामे बेंगळुरू, हैदराबाद किंवा पुणे येथून ऑनलाइन पद्धतीने सहज करता येतात..US H1B Visa: अमेरिकेचा H1B झटका! १ लाख ३ हजार डॉलर अतिरिक्त शुल्कामुळे नोकऱ्या परदेशात जाण्याची भीती.कोणत्या क्षेत्रातील नोकऱ्या भारतात येऊ शकतात?मास्टेक (Mastek) या जागतिक डिजिटल कंपनीचे व्हीमल डांगरी यांच्या मते, डिजिटल स्वरूपात करता येणाऱ्या नोकऱ्यांचा विस्तार भारतात वाढू शकतो.या क्षेत्रांना फायदा: AI, क्लाउड कॉम्प्युटिंग, डेटा ॲनालिटिक्स, सायबर सिक्युरिटी आणि प्रॉडक्ट डेव्हलपमेंट.कमी शक्यता असलेले क्षेत्र: ज्या कामांसाठी थेट ग्राहकांच्या प्रत्यक्ष उपस्थितीची किंवा स्थानिक नियमांची आवश्यकता असते, अशा नोकऱ्या अमेरिकेतच राहतील..पुणे, बेंगळुरू अन् हैदराबादचा होणार फायदाभारतातील आयटी हब मानल्या जाणाऱ्या बेंगळुरू, हैदराबाद आणि पुणे या शहरांमधील जीसीसी इकोसिस्टमला या निर्णयाचा मोठा फायदा होऊ शकतो.नॅसकॉमच्या (Nasscom) आकडेवारीनुसार, भारतीय आयटी कंपन्यांनी गेल्या ५ वर्षांत H-1B व्हिसावरील अवलंबित्व आधीच कमी केले आहे. त्यामुळे "भारतातून टॅलेंट अमेरिकेत पाठवण्यापेक्षा, उच्च दर्जाचे काम भारतात आणणे" (Move the work, not the worker) हा नवीन ट्रेंड वेगाने सुरू होण्याची शक्यता आहे..Career Guide: नर्सिंग क्षेत्रात करिअर करायचे आहे? जाणून घ्या कोर्सेस, पात्रता, NEET आणि प्रवेश प्रक्रिया!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.