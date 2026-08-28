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IT Jobs: अमेरिकेत H-1B व्हिसा तब्बल १ कोटींनी महागणार; भारतीयांच्या नोकऱ्यांवर काय होणार परिणाम?

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Proposed $103,265 H-1B Visa Fee Hike: Will US Firms Shift Jobs to India’s GCCs?

Proposed $103,265 H-1B Visa Fee Hike: Will US Firms Shift Jobs to India’s GCCs?

esakal 

सकाळ डिजिटल टीम
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Will US Companies Shift Jobs to India?: अमेरिकेत काम करण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या भारतीय आयटी व्यावसायिकांसाठी एक मोठी बातमी समोर आली आहे. अमेरिकेच्या 'डिपार्टमेंट ऑफ होमलँड सिक्युरिटी'ने नवीन H-1B वर्क व्हिसा अर्जासाठी तब्बल $103,265 (सुमारे ९८.६५ लाख रुपये) अतिरिक्त शुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव दिला आहे.

सध्या लागू असलेला व्हिसा खर्च काही हजार डॉलर्सच्या घरात असताना, थेट १ कोटी रुपयांपर्यंतची ही शुल्कवाढ अमेरिकन कंपन्यांच्या गणितात मोठा बदल घडवून आणू शकते. यामुळे कंपन्या कर्मचाऱ्यांना अमेरिकेत नेण्याऐवजी भारतातील केंद्रांमधूनच काम करून घेण्यावर भर देण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

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