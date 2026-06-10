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मानसवेध : सुट्टीचं नियोजन आणि वर्षभराची ऊर्जा

उन्हाळ्याच्या सुट्टीत नियोजित उपक्रमांमधून मुलांच्या व्यक्तिमत्त्व विकासाची बीजं रोवून वर्षभरासाठी सकारात्मक, कणखर आणि आनंदी मनाची जडणघडण
Psychological Resilience: Countering Commercial Consumerism with Rhythmic Mindfulness

Psychological Resilience: Countering Commercial Consumerism with Rhythmic Mindfulness

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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डॉ. विद्याधर बापट, मानसतज्ज्ञ

कुठलीही गोष्ट करताना त्यामागची धारणा, विचार महत्त्वाचा. त्याप्रमाणे सुट्टीतील आनंद मिळवून देणाऱ्या ॲक्टिव्हिटीचे नियोजन करताना मुलांचा व्यक्तिमत्त्व विकास योग्य अर्थानं होण्याची सुरुवात करण्याचा हाच सुवर्णकाळ आहे. आणि या विकासाच्या संदर्भात करायच्या गोष्टी पुढे वर्षभर सुरू हव्यात.

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