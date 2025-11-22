West Bengal Teacher Jobs: शिक्षक होण्याची संधी! पश्चिम बंगालमध्ये १३,००० हून अधिक सहाय्यक शिक्षक पदांसाठी अर्ज सुरू

West Bengal Assistant Teacher Recruitment 2025: जर तुम्ही शिक्षक म्हणून करिअर करण्याचा विचार करत असाल, तर ही सुवर्णसंधी चा निश्चितच लाभ घ्या. राज्यातील प्राथमिक आणि कनिष्ठ मूलभूत शाळांमध्ये हजारो सहाय्यक शिक्षक पदांसाठी भरती प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. .२४ संप्टेंबर रोजी टीईटी २०२३ भरतीची घोषणा झाल्यानंतर, पात्र उमेदवारांसाठी भरतीचे दरवाजे उघडले आहेत. संप्टेंबर महिन्यात शिक्षणमंत्र्यांच्या १३,४२१ रिक्त पदांसाठी लवकरच अधिसूचना प्रकाशित केली जाईल, ही माहिती दिली असती. सर्व पदे राज्य संचालित किंवा राज्य मान्यताप्राप्त शैक्षणिक संस्थांमध्ये भरली जातील..Swarnagiri Temple Tourism: स्वर्गासारखे तेजस्वी ‘स्वर्णगिरी’ मंदिर पाहताक्षणी मन मंत्रमुग्ध होते! जाणून घ्या प्रवासाचा संपूर्ण मार्ग.जर आपण अर्ज प्रक्रियेबद्दल बोललो तर ऑनलाइन पोर्टल १९ नोव्हेंबर २०२५ पासून सक्रिय करण्यात आले आहे, टीईटी उत्तीर्ण उमेदवारांसाठी अर्ज करण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. पोर्टलमध्ये शेवटच्या क्षणी तांत्रिक अडचणी आल्यास, उमेदवारांना लवकर अर्ज करण्याचा सल्ला देण्यात येतो..अर्ज करताना, टीईटी स्कोअरकार्ड, शैक्षणिक प्रमाणपत्रे, ओळखपत्र आणि पासपोर्ट आकाराचा फोटो अशी सर्व आवश्यक कागदपत्रे तयार करा, जेणेकरून फॉर्म भरण्यात कोणतीही अडचण येणार नाही..Gen-Z Post Office: डिजिटल पिढीसाठी खास! पहिले 'जेन-झी' आता आयआयटी दिल्लीत.टीईटी उत्तीर्ण होणे हे पात्रतेकडे पहिले पाऊल आहे, अंतिम निवड लेखी प्रक्रिया आणि कागदपत्र पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतर केली जाईल. त्यामुळे, संपूर्ण भरती प्रक्रियेतील बदल आणि माहिती जाणून घेण्यासाठी पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षण मंडळाच्या अधिकृत वेबसाइटला नियमितपणे भेट देणे महत्त्वाचे ठरेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.