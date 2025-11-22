एज्युकेशन जॉब्स

West Bengal Teacher Jobs: शिक्षक होण्याची संधी! पश्चिम बंगालमध्ये १३,००० हून अधिक सहाय्यक शिक्षक पदांसाठी अर्ज सुरू

Eligibility Criteria for Assistant Teacher Posts: पश्चिम बंगालमध्ये टीईटी उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांसाठी आनंदाची बातमी आहे. प्राथमिक शिक्षक मंडळाने १९ नोव्हेंबरपासून सहाय्यक शिक्षक भरतीसाठी ऑनलाईन अर्जासाठी पोर्टल सुरू केले आहे. तरी इच्छुक आणि पात्र उमेदवारांनी अर्ज लावकारात लवकर भरावे
West Bengal Assistant Teacher Recruitment 2025: जर तुम्ही शिक्षक म्हणून करिअर करण्याचा विचार करत असाल, तर ही सुवर्णसंधी चा निश्चितच लाभ घ्या. राज्यातील प्राथमिक आणि कनिष्ठ मूलभूत शाळांमध्ये हजारो सहाय्यक शिक्षक पदांसाठी भरती प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.

