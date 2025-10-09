Dock Pilot Recruitment : डॉक पायलट म्हणजे काय? 'ही' सरकारी कंपनी देणार १ लाख ६० हजार पगार; प्रशिक्षणासाठीही ४० हजार!

श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदर (SMP) तुम्हाला तुमचं करिअर सुरू करण्याची एक सुवर्णसंधी देत आहे. कंपनीने अप्रेंटिस डॉक पायलट (मरीन ऑपरेशन्स डिव्हिजन, एचडीसी) या पदासाठी भरती जाहीर केली आहे. या पदासाठी अर्ज अधिकृत वेबसाइट smp.smportkolkata.in](https://smp.smportkolkata.in) वर खुले आहेत. उमेदवार २५ ऑक्टोबरपर्यंत अर्ज करू शकतात. अर्ज करण्याची मुदत २४ सप्टेंबर ते २५ ऑक्टोबर अशी आहे. एकूण ३ जागांसाठी ही भरती होत आहे. उमेदवारांची निवड लेखी परीक्षा आणि मुलाखतीद्वारे केली जाणार आहे..पगार किती असेल?प्रशिक्षण कालावधी एक वर्षाचा असेल. या काळात उमेदवारांना दरमहा ४०,००० इतका पगार मिळेल. प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतर आणि परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतर निवडलेल्या उमेदवारांना नियमित डॉक पायलट म्हणून नियुक्त केलं जाईल. या पदासाठी पगार ५०,००० ते १,६०,००० दरम्यान असेल..Government Job : आता एससी-एसटी व्यक्तींच्या कुटुंबीयांना अनुकंपा तत्त्वावर मिळणार नोकरी; मंत्रिमंडळ बैठकीत महत्त्वाचा निर्णय.डॉक पायलट म्हणजे काय?डॉक पायलट हा बंदराच्या परिसरात जहाजांना सुरक्षितपणे नेव्हिगेट करण्याची जबाबदारी असलेला अधिकारी असतो. जेव्हा एखादं मोठं जहाज बंदराजवळ येतं, तेव्हा समुद्राची खोली कमी असल्याने जहाज चालवणं अवघड होतं. अशा वेळी डॉक पायलट जहाजाचं मार्गदर्शन करून ते सुरक्षितपणे जेट्टीपर्यंत पोहोचवतो. या भरती प्रक्रियेत उमेदवारांना अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण मिळेल. प्रशिक्षण आणि परीक्षा यशस्वीरीत्या पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना नियमित नोकरीची संधी मिळेल..शैक्षणिक पात्रता काय असेल?या पदासाठी अर्ज करण्यासाठी उमेदवारांकडे किमान ६० टक्के गुणांसह द्वितीय मेट (FG) प्रमाणपत्र किंवा बीएससी (नॉटिकल सायन्स) पदवी असणे आवश्यक आहे. उमेदवारांचे वय किमान २५ वर्षे असावे. ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर) उमेदवारांना वयोमर्यादेत ३ वर्षांची सवलत मिळेल. लेखी परीक्षा आणि मुलाखतीच्या आधारे उमेदवारांची निवड केली जाईल..अर्ज प्रक्रिया:1. सर्वप्रथम [smp.smportkolkata.in](https://smp.smportkolkata.in) या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्या.2. “Job Opening” विभागात जा.3. तुमची मूलभूत माहिती भरून नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण करा.4. लॉगिन करून आवश्यक माहिती काळजीपूर्वक भरा.5. तुमचा फोटो आणि स्वाक्षरी योग्य आकारात स्कॅन करून अपलोड करा.6. अर्ज शुल्क भरा आणि शेवटी फॉर्म सबमिट करा..Government Job: शिक्षण क्षेत्रात मोठे बदल होणार! महाराष्ट्र सरकार ५,५०० पदे भरणार, सहाय्यक प्राध्यापक भरतीबाबत मोठी अपडेट.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.