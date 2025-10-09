एज्युकेशन जॉब्स

Dock Pilot Recruitment : डॉक पायलट म्हणजे काय? 'ही' सरकारी कंपनी देणार १ लाख ६० हजार पगार; प्रशिक्षणासाठीही ४० हजार!

Dock Pilot Recruitment 2025: Government Job Opportunity with 1.6 Lakh Salary and Training at Shyama Prasad Mukherjee Port | एसएमपी बंदरात डॉक पायलट पदासाठी सुवर्णसंधी; १.६ लाख पगारासह प्रशिक्षण
श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदर (SMP) तुम्हाला तुमचं करिअर सुरू करण्याची एक सुवर्णसंधी देत आहे. कंपनीने अप्रेंटिस डॉक पायलट (मरीन ऑपरेशन्स डिव्हिजन, एचडीसी) या पदासाठी भरती जाहीर केली आहे. या पदासाठी अर्ज अधिकृत वेबसाइट smp.smportkolkata.in](https://smp.smportkolkata.in) वर खुले आहेत. उमेदवार २५ ऑक्टोबरपर्यंत अर्ज करू शकतात. अर्ज करण्याची मुदत २४ सप्टेंबर ते २५ ऑक्टोबर अशी आहे. एकूण ३ जागांसाठी ही भरती होत आहे. उमेदवारांची निवड लेखी परीक्षा आणि मुलाखतीद्वारे केली जाणार आहे.

