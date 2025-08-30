CA Articleship: आर्टिकलशिप म्हणजे नेमकं काय? कोण करू शकतो? वाचा एका क्लिकवर सविस्तर माहिती

थोडक्यात:आर्टिकलशिप ही CA विद्यार्थ्यांसाठी आवश्यक प्रॅक्टिकल ट्रेनिंग प्रक्रिया आहे जिथे प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव घेतला जातो.आर्टिकलशिप करण्यासाठी CA Intermediate परीक्षा आणि ICITSS कोर्स पूर्ण करणे आवश्यक असते.तीन वर्षांच्या आर्टिकलशिपदरम्यान विद्यार्थी कर, लेखा, ऑडिट आणि प्रोफेशनल कौशल्ये आत्मसात करतात..What Is CA Articleship: चार्टर्ड अकाउंटंट (CA) बनण्याचं स्वप्न अनेक विद्यार्थी पाहतात. मात्र, या प्रवासात फक्त परीक्षा देणं पुरेसं नसतं प्रत्यक्ष अनुभवातून शिकणंही तितकंच महत्त्वाचं असतं. त्यामुळेच CAची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून एक वाक्य हमखास ऐकू येतं 'मी आर्टिकलशिप करतोय..पण अनेक सामान्य लोक आणि नवीन विद्यार्थ्यांना प्रश्न पडतो ही आर्टिकलशिप नेमकी असते तरी काय? चला जाणून घेऊयात याबद्दल सविस्तर माहिती.Healthy Drinks For Cancer: माचा टीसह 2 ड्रिंक्सनी कर्करोगाचा धोका कमी होतो? संशोधनात दावा; वाचा सविस्तर माहिती.आर्टिकलशिप म्हणजे काय?आर्टिकलशिप ही एक प्रॅक्टिकल ट्रेनिंग प्रक्रिया आहे, जिथे CA विद्यार्थी एखाद्या चार्टर्ड अकाउंटंटच्या मार्गदर्शनाखाली प्रत्यक्ष फर्ममध्ये काम करत अनुभव घेतात. हे ट्रेनिंग म्हणजे केवळ शैक्षणिक ज्ञानाची अंमलबजावणी नव्हे, तर व्यवसाय, क्लायंट डीलिंग, टॅक्स फायलिंग, ऑडिटिंग, आणि फायनान्स मॅनेजमेंट यासारख्या गोष्टी प्रत्यक्ष शिकण्याची संधी असते..आर्टिकलशिप कोण करू शकतो?सीए कोर्समध्ये आर्टिकलशिप करण्यासाठी काही अटी आणि टप्पे आहेत. खाली त्याचे सविस्तर स्पष्टीकरण:1. CA Intermediate परीक्षा पास करणेआर्टिकलशिप सुरू करण्यासाठी सर्वप्रथम CA Intermediate (जुने नाव: IPCC) ही परीक्षा किमान एका ग्रुपमध्ये पास केलेली असावी लागते.2. ICITSS (Information Technology आणि Orientation Course) पूर्ण करणेआर्टिकलशिप सुरू करण्यापूर्वी विद्यार्थ्यांनी ICITSS (Integrated Course on Information Technology and Soft Skills) चा अभ्यासक्रम पूर्ण केलेला असतो.यामध्ये 2 मुख्य भाग असतात:IT (Information Technology) कोर्सOrientation Programme3. आर्टिकलशिप रजिस्ट्रेशनपात्र विद्यार्थी ICAI च्या अधिकृत पोर्टलवरून आर्टिकलशिपसाठी रजिस्टर करतात.यासाठी त्यांना कोणत्यातरी ICAI-मान्य फर्मसोबत एग्रीमेंट करावं लागतं (Form 102 आणि 103 द्वारे)..Japan Travel Cost: जपानला फिरायला जायचंय? मग जाणून घ्या एकूण खर्च आणि खास पाहण्याजोगी ठिकाणं.आर्टिकलशिप किती काळ असते?आर्टिकलशिपचा कालावधी ३ वर्षांचा असतो. यामध्ये पहिल्या २ वर्षांमध्ये विद्यार्थ्याला विविध प्रकारचे प्रॅक्टिकल अनुभव दिले जातात, आणि शेवटच्या वर्षात काही ठराविक अटींसह दुसऱ्या फर्ममध्ये ट्रान्स्फरही घेता येतो.आर्टिकलशिपचे फायदेप्रॅक्टिकल नॉलेज: प्रत्यक्ष कामातून लेखाशास्त्र, कर प्रणाली, ऑडिट इ. बाबतीत सखोल ज्ञान मिळतं.प्रोफेशनल स्किल्स: क्लायंटशी व्यवहार, वेळेचं नियोजन, टीमवर्क यासारख्या कौशल्यांचा विकास होतो.करिअर तयार होण्यास मदत: आर्टिकलशिपमुळे विद्यार्थ्यांची सीए फायनलसाठी तयारी मजबूत होते आणि भविष्यातील करिअरला दिशा मिळते..FAQs1. आर्टिकलशिप म्हणजे काय? (What is Articleship?)आर्टिकलशिप ही चार्टर्ड अकाउंटंट कोर्सचा भाग असलेली प्रत्यक्ष प्रशिक्षण प्रक्रिया आहे जिथे विद्यार्थी खऱ्या परिस्थितीत काम करून शिकतात.2. आर्टिकलशिप कोण करू शकतो? (Who can do Articleship?)जे विद्यार्थी CA Intermediate चा किमान एक ग्रुप पास करतात आणि ICITSS कोर्स पूर्ण करतात, ते आर्टिकलशिपसाठी पात्र असतात.3. आर्टिकलशिप किती कालावधीची असते?(What is the duration of Articleship?)आर्टिकलशिप ३ वर्षांची असते आणि ती ICAI मान्यताप्राप्त फर्ममध्ये करावी लागते.4. आर्टिकलशिपचे फायदे काय आहेत? (What are the benefits of Articleship?)यामुळे प्रॅक्टिकल नॉलेज, प्रोफेशनल स्किल्स, आणि CA Final परीक्षेची मजबूत तयारी होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.