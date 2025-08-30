एज्युकेशन जॉब्स

CA Articleship: आर्टिकलशिप म्हणजे नेमकं काय? कोण करू शकतो? वाचा एका क्लिकवर सविस्तर माहिती

Eligible for Articleship: सध्या अनेक विद्यार्थी म्हणताना दिसतात 'आर्टिकलशिप सुरू आहे.' पण ही आर्टिकलशिप नेमकी असते तरी काय? कोण करू शकतं? चला, जाणून घेऊया याची सविस्तर माहिती
Eligible for Articleship
Eligible for ArticleshipEsakal
Monika Shinde
Updated on

थोडक्यात:

  1. आर्टिकलशिप ही CA विद्यार्थ्यांसाठी आवश्यक प्रॅक्टिकल ट्रेनिंग प्रक्रिया आहे जिथे प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव घेतला जातो.

  2. आर्टिकलशिप करण्यासाठी CA Intermediate परीक्षा आणि ICITSS कोर्स पूर्ण करणे आवश्यक असते.

  3. तीन वर्षांच्या आर्टिकलशिपदरम्यान विद्यार्थी कर, लेखा, ऑडिट आणि प्रोफेशनल कौशल्ये आत्मसात करतात.

Loading content, please wait...
jobs
job
article
Job Opportunity
Government Jobs
CA exams
CAA
Job Portal
Goverment Job
Job News
CA

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com