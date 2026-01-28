एज्युकेशन जॉब्स

UGC Explainer: UGC म्हणजे काय? कोट्यवधी विद्यार्थ्यांचे भविष्य घडवणारी संस्था नेमकं काय करते? जाणून घ्या नवा नियम

UGC New Rules: राज्यातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या कोट्यवधी विद्यार्थ्यांचे भविष्य घडवणारी यूजीसी संस्था कोणते काम करते आणि का? नवीन नियम जाहीर झाले आहेत. चला जाणून घेऊया
Monika Shinde
New UGC Guidelines for 2026: देशभरात नवीन यूजीसी कायद्याविरोधात निदर्शने होत आहेत. उत्तर प्रदेशातील लखनऊमध्ये भाजपच्या अकरा पदाधिकाऱ्यांनी आपले राजीनामे सादर केले आहेत. याशिवाय, बरेली शहर दंडाधिकारी (एडीएम) अलंकार अग्निहोत्री यांनी हा कायदा "काळा कायदा" असल्याचे सांगत आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे.

