UGC Explainer: UGC म्हणजे काय? कोट्यवधी विद्यार्थ्यांचे भविष्य घडवणारी संस्था नेमकं काय करते? जाणून घ्या नवा नियम

New UGC Guidelines for 2026: देशभरात नवीन यूजीसी कायद्याविरोधात निदर्शने होत आहेत. उत्तर प्रदेशातील लखनऊमध्ये भाजपच्या अकरा पदाधिकाऱ्यांनी आपले राजीनामे सादर केले आहेत. याशिवाय, बरेली शहर दंडाधिकारी (एडीएम) अलंकार अग्निहोत्री यांनी हा कायदा "काळा कायदा" असल्याचे सांगत आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे..राजस्थानमधील अलवर येथील करणी सेनेने केंद्र सरकारवर 'राम-रहिमची लढाई' घडवून आणल्याचा आरोप केला आहे. बिहारमध्येच हे आंदोलन सुरू झाले आहे. अशा परिस्थितीत, नवीन कायद्यांसोबतच यूजीसीची माहिती असणे आवश्यक आहे, कारण अनेक विद्यार्थ्यांचे भविष्य त्याच्याशी जोडलेले आहे..UGC म्हणजे काय?UGC चा पूर्ण अर्थ विद्यापीठ अनुदान आयोग असा आहे. UGC ही भारत सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयाच्या अंतर्गत काम करणारी एक वैधानिक संस्था आहे. विद्यापीठ शिक्षणाचा प्रसार आणि समन्वय साधणे, विद्यापीठांमध्ये अध्यापन, परीक्षा आणि पुनरावृत्तीचे मानके निश्चित करणे आणि राखणे ही यूजीसीची मुख्य जबाबदारी आहे. याशिवाय, १९५६ मध्ये संसदेने मंजूर केलेल्या कायद्यानुसार पात्र विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांना अनुदान देण्याची जबाबदारी यूजीसीची आहे. उच्च शिक्षणाच्या विकासासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांना सल्ला देणे ही यूजीसीची भूमिका आहे.UGC ची स्थापना कधी आणि कशी झाली?प्राचीन भारतापासून ते आधुनिक काळापर्यंत, उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रात भारताचे महत्त्व राहिले आहे. नालंदा, तक्षशिला आणि विक्रमशिला ही जगप्रसिद्ध प्राचीन शाळा होती. जिथे कोरिया, चीन, बर्मा (म्यानमारशी संलग्न), सिलोन (श्रीलंकेशी संलग्न), तिबेट आणि नेपाळसह अनेक देशांतील विद्यार्थी शिक्षणासाठी येथे येतात. १८२३ मध्ये माउंटस्टुअर्ट एल्फिन्स्टन, १८३५ मध्ये लॉर्ड मॅकॉले आणि १८५४ मध्ये सर चार्ल्स वूड यांनी भारतीय शिक्षण व्यवस्थेत, विशेषतः इंग्रजी शिक्षणाच्या संदर्भात अनेक बदल घडवून आणले.आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, यूजीसीची संकल्पना स्वातंत्र्यापूर्वीच तयार झाली असती. १९४४ मध्ये, केंद्रीय शिक्षण सल्लागार मंडळाने भारतासाठी राष्ट्रीय शिक्षण प्रणाली तयार करण्यासाठी एक अहवाल तयार केला, ज्याला 'सार्जंट रिपोर्ट' म्हणून ओळखले जाते. या अहवालात पहिली विद्यापीठ अनुदान समिती (यूजीसी) स्थापन करण्याची शिफारस करण्यात आली होती. १९४५ मध्ये अलिगड, बनारस आणि दिल्ली या तीन केंद्रीय विद्यापीठांच्या देखरेखीकरिता या समितीची स्थापना झाली. १९४७ मध्ये तिला त्या वेळच्या सर्व विद्यापीठांशी संबोधित बाबी हाताळण्याची जबाबदारी देण्यात आली.स्वातंत्र्यानंतर १९४८ मध्ये डॉ. एस. राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखाली विद्यापीठ शिक्षण अयोग स्थापन झाला. त्यांच्या शिफारशींनुसार ब्रिटनच्या युजीसी मॉडेलवर आधारित पुनर्रचना करण्यात आली. २८ डिसेंबर १९५३ रोजी तत्कालीन शिक्षण मंत्री अबुल कलाम आझाद यांनी अधिकृतपणे युजीसीचे उदघाटन केले. पुढे नोव्हेंबर १९५६ मध्ये संसदेत UGC कायदा १९५६ मंजूर झाला आणि युजीसीला वैधानिक दर्जा मिळाला..UGCची प्रमुख कामेउच्च शिक्षणाचा प्रसार करणेपदवी, डिप्लोमा व प्रमाणपत्रांना मान्यता देणेविद्यापीठांतील अध्यापन, परीक्षा व संशोधनाचे दर्जे ठरवणे आणि ते टिकवणे.शिक्षण माणकांसाठी नियम तयार करणेमहाविद्यालयीन व विद्यापीठ शिक्षणाच्या विकासासाठी अनुदान देणे.केंद्रा, राज्य सरकारे व उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये समन्वय साधणेउच्च शिक्षण संस्थांना मान्यता देण्यात महत्वाची भूमिका बजावणेउच्च शिक्षणातील गुणवत्ता सुधारण्यासाठी उपक्रम राबवणेकोट्यवधी विद्यार्थ्यांच्या भविष्याची जबाबदारीयूजीसी केवळ शैक्षणिक दर्जाची जबाबदारी पार पाडत नाही तर विद्यार्थ्यांच्या हिताचे रक्षण देखील करते. उच्च शैक्षणिक संस्थांची विश्वासार्हता तपासण्यासाठी, जेणेकरून भविष्यात विद्यार्थ्यांच्या पदव्या, डिप्लोमा आणि प्रमाणपत्रांना मान्यता मिळू शकेल, हे यूजीसीचे एक महत्त्वाचे काम आहे.याशिवाय, विद्यार्थी प्रेरण कार्यक्रम, करिअर वाढ, माजी विद्यार्थ्यांचे नेटवर्क, प्लेसमेंट, करिअर मार्गदर्शन आणि रोजगाराच्या संधींसाठी धोरणे देखील तयार केली जातात. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० अंतर्गत विद्यार्थ्यांच्या तक्रारींसाठी रॅगिंगविरोधी नियम तयार करणे, समानतेसाठी आवश्यक निर्णय घेणे आणि इंटर्नशिप आणि बहुविद्याशाखीय शिक्षणासाठी एक चौकट तयार करणे ही यूजीसीची जबाबदारी आहे..Viral Maggi Video: डिग्रीपेक्षा कढई भारी? डोंगरात मॅगी विकून लाखोंची कमाई; व्हिडिओ पाहून नेटकरी म्हणाले....UGC ‘कायदा’ कसा बनवला?यूजीसी संसदेप्रमाणे थेट कायदे करत नाही, परंतु नियम, मार्गदर्शक तत्त्वे आणि अधिसूचना जारी करते. किंवा भारतीय राजपत्रात प्रकाशित झाल्यानंतर कायदेशीररित्या बंधनकारक होते.या प्रक्रियेत प्रामुख्याने चार टप्पे असतात:तज्ञांचे मसुदा तयार करणेसार्वजनिक आणि संबंधित घटकांकडून अभिप्राय मागवणेअंतिम मसुदा मंजूर करणे आणि तो राजपत्रात प्रकाशित करणे.अंमलबजावणी आणि अनुपालन तपासणेयूजीसीचा नवीन कायदा काय आहे?यूजीसीने १३ जानेवारी २०२६ रोजी रोजगार समता कायदा २०२६ (उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये समतेचा प्रचार नियम २०२६) लागू केला आहे, जो २०१२ च्या जुन्या नियमांची जागा घेईल. नियमांचे उद्दिष्ट उच्च शिक्षणात समानता प्रस्थापित करणे आणि धर्म, जात, लिंग, जन्मस्थान, अपंगत्व इत्यादी आधारावर होणारा भेदभाव रोखणे आहे. प्रत्येक संस्थेत 'समान संधी केंद्र (EOC)' स्थापन करणे अनिवार्य आहे..नवीन कायद्याला विरोध का?या कायद्याविरुद्ध अनेक राज्यांमध्ये आंदोलने सुरू आहेत, ज्यात उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान यांचा समावेश आहे. तक्रारदाराकडे पुराव्याची किंमत नसल्याने काही मत किंवा कायद्याचे उल्लंघन होऊ शकते. ते शिक्षक किंवा कर्मचारी किंवा वर्गखोली असल्याने, त्याचा अतिवापर देखील व्यक्त होतो. काही सामान्य श्रेणीतील संघटना म्हणतात की त्यांच्याविरुद्ध होणाऱ्या भेदभावाबाबत कोणतीही स्पष्टता नाही.UGCचे म्हणणे काय?यूजीसीचे म्हणणे आहे की हा कायदा राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० आणि भेदभाव रोखण्यासाठी न्यायालयाच्या निर्देशांवर आधारित आहे. शिक्षण मंत्रालयाने हे स्पष्ट केले आहे. आशा आहे की लवकरच स्पष्टीकरण जारी केले जाईल आणि कायद्याचे उल्लंघन होणार नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 