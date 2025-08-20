मन तुझे जादूगार...

- डी. एस. कुलकर्णी, जीवन कौशल्य प्रशिक्षकनहाए धोए का आया, जो मन मैल ना जाये । मीन सदा जल में रहे, धोए बांस न जाये ।।- कबीरएक प्रसिद्ध भावगीत आहे. ‘मनाच्या धुंदीत, लहरीत ये ना...’ वगैरे वगैरे. कवी सखीला असे यायला सांगतोय, परंतु मनही असेच सखीसारखे, धुंदीत असते आणि लहरी वागते ना? आणि आजकाल मन जास्तच बेदरकारपणे वागायला लागले आहे. ते सखीचे तसे वगैरे वागणे, एकवेळ कळू शकते, प्रसंगी समजू शकते, सहनही करता येईल. परंतु मन अनियंत्रित होणे कसे परवडेल? संबंधित व्यक्तीला आणि व्यक्तींनी बनलेल्या समूहाला, झेपणारही नाही..‘अरे काय चाललेय तुम्हा लोकांचं?’ असा सणसणीत आणि संतापजनक, धारदार प्रश्न माझ्या कानामागून अगदी जवळून, बंदुकीच्या गोळीगत चाटून गेला. मी चमकून मागे वळून बघितले, खूप दिवसांनी मित्रवर्य राजूभैया उगवले होते. एका तिरमिरीतच तो आत घुसला. संतापाने धुमसत होता अगदी.‘काय झाले? जरा शांत होशील?’.‘कसा शांत होऊ? समाजात कसे वाकडे तिकडे प्रसंग घडताहेत बघ. तो तिकडे बाप म्हणवणारा मुख्याध्यापक, मुलगी चाचणी परीक्षेत कमी मार्क घेऊन घरी आली, म्हणून मरेस्तोवर दंडुक्याने मारतो? हरियानात बॅडमिंटन अकादमी बंद कर, असे सांगूनही न ऐकल्याने पोटच्या लेकीला गोळ्या घालून मारले.’ अजूनही राजूचा राग शांत होत नव्हता.‘जरा विवेकाने घे.’’ मी अंमळ समजूतीच्या सुरात उद्गारलो. तसा राजू अजूनच उफाळला. म्हणतो कसा, ‘असे हिंसेवर उतरायचे? थेट? केव्हढी अंशांती आहे जगभर. खूप अशांत, अस्थिर वाटतेय.’.धुमसून, घुसमटून तो फुटेल, आणि रडेल तर बरे, असे मला वाटायला लागले. मी त्याला थोपटून जरा शांत होऊ दिले. स्वगत बोलल्यासारखा राजू पुटपुटत होता, ‘अरे येतो ना संताप, परंतु कोणतीही आततायी, हिंसक कृती करण्यापूर्वी, थोडं थांबावे, विचार करावा, एव्हढेही भान राहात नाही का रे अशा लोकांना?’.‘रागावू नकोस, चिडवतोय असेही समजू नकोस, परंतु तू आत्ता केव्हढा चिडला होतास? म्हणजे मी हिंसेचे अजिबात समर्थन करत नाही. परंतु तुला काहीच काळापूर्वी माइंडफूलनेस, एका ठिकाणी शांत बसणं, मनातील विचार नेमके कसे पकडायचे? मनात काही खळबळ माजली असेल तर ती शोधून शांत कशी करायची? याबद्दल चर्चा केली होती ना? विसरलास एव्हढ्यातच?’ ‘माफ करा’ असे म्हणून तो जरा थबकला, आत्ममग्न, शांत झाला. आणि उत्स्फूर्तपणे उद्गारला, ‘शाळकरी वयापासूनच मनाबद्दल शिकवायला हवे.’.‘हां, शरीरातील सगळ्यात दुर्लक्षित अवयव कुठला असेल तर मन आणि मेंदू. सर्वांत विकसित मेंदू प्राप्त झालेला मानव परत एकदा पाषाणयुगाकडे वाटचाल करू लागलाय की काय? अशी दाट शंका यायला लागली आहे.’‘काय करायचे रे या परस्पर द्वेषाचे? किती हा अंतराय? अविवेक? नकारात्मकता निर्माण झालीए रे. अगदी संपूर्ण विश्वात.’ राजू विचारता झाला.‘असा हताश होऊ नकोस मित्रा, सारेच दीप काही मंदावले नाहीत अजून. तूर्तास आपण थोडी ध्यानधारणा करूयात. सुचेल की काहीतरी आपल्याला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.