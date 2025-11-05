एज्युकेशन जॉब्स

WCD Recruitment 2025: महिला व बाल विकास विभागात विविध पदांसाठी भरती जाहीर; जाणून घ्या निवड प्रक्रिया

Eligibility Criteria for WCD Recruitment 2025: महाराष्ट्र शासनाच्या महिला व बाल विकास आयुक्तालय आणि एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना आयुक्तालयांतर्गत विविध गट-ब ( राजपत्रित) पदांची भरती निवडीद्वारे करण्यात येणार आहे. ही भरती फक्त संबधित विभागातील पात्र कर्मचाऱ्यांसाठी मर्यादित आहे
Eligibility Criteria for WCD Recruitment 2025

Eligibility Criteria for WCD Recruitment 2025

Esakal

Monika Shinde
Updated on

Women and Child Development Job Vacancy 2025: महाराष्ट्र शासनाच्या महिला व बाल विकास विभागात विविध पदांसाठी मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षा जाहीर करण्यात आली आहे.

Loading content, please wait...
education
women
jobs
job
Job Opportunity
Government Jobs
Job Portal
Goverment Job
Job News
educational marathi article
women development
Government job vacancies

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com