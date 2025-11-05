WCD Recruitment 2025: महिला व बाल विकास विभागात विविध पदांसाठी भरती जाहीर; जाणून घ्या निवड प्रक्रिया

Women and Child Development Job Vacancy 2025: महाराष्ट्र शासनाच्या महिला व बाल विकास विभागात विविध पदांसाठी मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षा जाहीर करण्यात आली आहे..या भरतीत अधिक्षक/निरीक्षक, प्रमाणित शाळा व संस्था अधिकारी, रचना व कार्यपध्दती अधिकारी, अधिव्याख्याता, जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, सांख्यिकी अधिकारी गट-ब (राजपत्रित), बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रामीण) गट-ब या पदांचा समावेश आहे. अधिक माहितीसाठी wcd.nic.in या अधिकृत वेबसाईटला भेट देऊ शकतात..Dev Diwali 2025 : आयुष्यात फक्त आनंदच आनंद असो... देव दिवाळीनिमित्त तुमच्या मित्रपरिवाराला द्या खास शुभेच्छा!.पदांची माहिती आणि वेतनपदे: अधिक्षक / निरीक्षक, प्रमाणित शाळा व संस्था / रचना व कार्यपद्धती अधिकारी / अधिव्याख्याता / जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी / सांख्यिकी अधिकारी / बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रामीण)संवर्ग: गट-ब (राजपत्रित)वेतन: पगार मॅट्रिक्स ९-१५, 41,800–1,32,300 + महागाई भत्ता व इतर नियमाप्रमाणे भत्तेनियुक्तीचे ठिकाण: महाराष्ट्र राज्यातील कुठेही.परीक्षा प्रक्रियालेखी परीक्षा: ४०० गुणमुलाखत: ५० गुणअंतिम निवड: लेखी परीक्षा आणि मुलाखतीतील एकत्रित गुणांनुसारपात्रता अटीमहिला व बाल विकास विभाग किंवा ग्रामविकास विभागातील संबंधित संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना अर्ज करण्याची पात्रता आहे.अर्ज करण्यासाठी 01 जानेवारी रोजी सादर केलेल्या पदावर सलग सात वर्षे नियमित सेवा पूर्ण असणे आवश्यक आहे.संगणक प्रमाणपत्र तसेच मराठी व हिंदी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे.शुल्कसामान्य प्रवर्ग: 719मागासवर्गीय/आ.दु.घ./दिव्यांग: 449आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी शासन आदेशानुसार सवलत.Guru Nanak Jayanti 2025: गुरु नानक जयंतीनिमित्त आपल्या प्रियजनांना पाठवा मंगल शुभेच्छा!.परीक्षा योजनापेपर १: सामान्य ज्ञान, शासनाशी संबंधित कायदे, संस्था, विभागीय ज्ञान – २०० गुण, वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायीपेपर २: पदाच्या कर्तव्यासाठी आवश्यक ज्ञान – २०० गुण, वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायीमुलाखत: ५० गुणपरीक्षा केंद्र: फक्त नवी मुंबईनिकाल आणि मूल्यांकनवस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी पेपरमध्ये चुकीच्या उत्तरावर २५% नकारात्मक गुण वजाएकूण गुणांच्या आधारे गुणवत्ताक्रमानुसार यादी तयारसमान गुण असलेल्या उमेदवारांसाठी आयोगाच्या नियमांनुसार प्राधान्यक्रम ठरवला जाईल.शिफारस व प्रमाणपत्र पडताळणीलेखी परीक्षा व मुलाखतीच्या निकालानंतर शिफारस पात्र उमेदवारांची नावे आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्धपात्र उमेदवारांची प्रमाणपत्र पडताळणी संबंधित विभागाकडून आयोजित केली जाईलटीप: परीक्षा योजना व शिफारसीसंबंधी नियम जाहिरात, शासन निर्णय व आयोगाच्या कार्यनियमावलीशी सुसंगत राहतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.