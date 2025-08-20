Maharashtra Police Bharti 2025: पोलीस भरतीसाठी मुलींची उंची किती असावी लागते? जाणून घ्या वयोमर्यादा आणि पात्रता

थोडक्यात:महिला पोलीस भरतीसाठी सामान्य/ओबीसी/एससी उमेदवारांची किमान उंची 152 सेमी आणि अनुसूचित जमातीसाठी 147 सेमी असावी लागते.शैक्षणिक पात्रता म्हणून १२वी (HSC) उत्तीर्ण असणे अनिवार्य असून काही पदांसाठी पदवीधर असणे आवश्यक आहे.वयोमर्यादा सामान्य महिलांसाठी 18 ते 25 वर्षे आणि OBC/SC/ST महिलांसाठी 18 ते 30 वर्षे आहे, तर शारीरिक चाचणीत 14 मिनिटांत 2.4 किमी धावणे गरजेचे आहे..Female Police Height Requirement: महाराष्ट्र पोलीस दलात नोकरी करण्याचं स्वप्न अनेक मुलींचं असतं. ही नोकरी केवळ सन्मानाची नाही, तर मोठ्या जबाबदारीचीही असते. पोलीस वर्दी ही समाजासाठी सेवा करण्याची एक मोठी संधी आणि प्रतिष्ठा आहे. .जर तुम्हीही पोलीस भरतीसाठी तयारी करत असाल, तर ही माहिती तुमच्यासाठी महत्त्वाची आहे. महिला सक्षमीकरणाच्या दृष्टीनेही ही भरती एक मोठा पाऊल आहे.मात्र, या भरतीसाठी काही शारीरिक, शैक्षणिक आणि वयोमर्यादेचे निकष पूर्ण करणे आवश्यक आहे. चला तर मग, जाणून घेऊया महिला उमेदवारांसाठी आवश्यक उंची, पात्रता आणि इतर अटी काय आहेत..Mobile Protection Tips: पावसाळ्यात मोबाईल भिजतोय? काळजी करू नका, हे उपाय करा!.महिलांसाठी किमान उंचीसामान्य / ओबीसी / एससी - 152 सेंटीमीटरअनुसूचित जमाती (ST) - 147 सेंटीमीटरशैक्षणिक पात्रतामहिला उमेदवारांनी कोणत्याही मान्यताप्राप्त मंडळामधून १२वी (HSC) उत्तीर्ण केलेली असावी.काही पदांवर पदवीधर उमेदवारांचीही आवश्यकता असू शकते..वयोमर्यादासामान्य महिला - 18 ते 25 वर्षेOBC / SC / ST महिला - 18 ते 30 वर्षे (5 वर्षांची सूट)शारीरिक चाचणीमहिला उमेदवारांना 14 मिनिटांत 2.4 किमी धावणे गरजेचे आहे.काही ठिकाणी अंतर आणि वेळेमध्ये थोडा फरक असू शकतो..DJ-free Solapur: डीजेमुक्त सोलापूरसाठी ज्येष्ठांचा पुढाकार; उद्या निघणार शांततेचा मोर्चा.FAQs1. पोलीस भरतीसाठी महिलांची किमान उंची किती असावी लागते? (What is the minimum height required for women in police recruitment?)सामान्य/ओबीसी/एससी महिलांसाठी 152 सेमी आणि अनुसूचित जमातीसाठी 147 सेमी किमान उंची आवश्यक आहे.2. महिला पोलीस भरतीसाठी वयोमर्यादा काय आहे? (What is the age limit for women police recruitment?)सामान्य महिलांसाठी वयोमर्यादा 18 ते 25 वर्षे आणि OBC/SC/ST महिलांसाठी 18 ते 30 वर्षे आहे.3. पोलीस भरतीसाठी महिला उमेदवारांची शैक्षणिक पात्रता काय असावी? (What is the educational qualification for women police recruitment?)कमीत कमी १२वी (HSC) उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे, काही पदांसाठी पदवीधर असणेही आवश्यक आहे.4. महिला पोलीस भरतीत शारीरिक चाचणीत काय अपेक्षित आहे? (What are the physical test requirements for women police recruitment?)14 मिनिटांत 2.4 किलोमीटर धावणे गरजेचे आहे, पण काही ठिकाणी अंतर आणि वेळ वेगळी असू शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.