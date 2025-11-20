Gen-Z Post Office: डिजिटल पिढीसाठी खास! पहिले 'जेन-झी' आता आयआयटी दिल्लीत

Gen-Z Post Office at IIT Delhi: भारतीय डोकं विभागाने युवकांना लक्षात घेऊन एक अभिनव पाऊल उचलत आयआयटी दिल्ली कॅम्पसमध्ये देशातील पहिले 'जेन- झी पोस्ट जुनी पोस्ट ऑफीसचे संपूर्ण रूपांतर करून त्याला आधुनिक, आकर्षक आणि विद्यार्थ्यांसाठी उपयुक्त अशा पद्धतीने सजवण्यात आले आहे. १९ नोव्हेंबर रोजी झालेल्या उद्घाटन सोहळ्यात आयआयटीचे वरिष्ठ अधिकारी, प्राध्यापक आणि विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.ऑफिस' सुरू केले आहे.
जुनी पोस्ट ऑफीसचे संपूर्ण रूपांतर करून त्याला आधुनिक, आकर्षक आणि विद्यार्थ्यांसाठी उपयुक्त अशा पद्धतीने सजवण्यात आले आहे. १९ नोव्हेंबर रोजी झालेल्या उद्घाटन सोहळ्यात आयआयटीचे वरिष्ठ अधिकारी, प्राध्यापक आणि विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
भारतीय डाक विभागाने देशभरातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये असलेल्या पोस्ट ऑफिसांना नवे रूप देण्याची योजना आखली आहे. या उपक्रमाचा पहिला नमुना म्हणून आयआयटी दिल्लीमधील पोस्ट ऑफिसचे आधुनिकीकरण करण्यात आले. विभागाच्या म्हणण्यानुसार १५ डिसेंबर २०२५ पर्यंत देशातील ४६ शैक्षणिक संस्थांमधील पोस्ट ऑफिसांना विद्यार्थ्यांसाठी सुलभ, आकर्षक आणि तंत्रज्ञानसुसंगत रूप देण्याचे उद्दिष्ट आहे. हा उपक्रम केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांच्या पोस्ट ऑफिसांचे आधुनिकीकरण करण्याच्या दृष्टीकोनाशी जोडलेला आहे.
या नव्या पोस्ट ऑफिसच्या डिझाइनमध्ये आयआयटी दिल्लीच्या विद्यार्थ्यांचा सक्रिय सहभाग राहिला. फाईन आर्ट्स सोसायटीने भिंतींवर केलेले आर्टवर्क कॅम्पसच्या तरुण वातावरणाला न्याय देत वापरकर्त्यांना नवीन अनुभव देते. विद्यार्थ्यांना केवळ डिझाइनमध्येच नाही, तर इंडियन पोस्टच्या ब्रँडिंग, सोशल मीडिया उपक्रम आणि जागरूकता अभियानांमध्येही सहभागी करण्यात आले आहे.
या जेन-झी पोस्ट ऑफिसमध्ये तंत्रज्ञानाधारित अनेक सुविधा देण्यात आल्या आहेत जसे की,
QR कोडद्वारे पार्सल बुकिंग
फ्री Wi-Fi सेवा
विद्यार्थ्यांसाठी विशेष स्पीड पोस्ट सवलत
याशिवाय, डाक विभागाने पहिल्यांदाच कॅम्पससाठी ‘विद्यार्थी फ्रँचायझी मॉडेल’ सुरू केले आहे. या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना पोस्ट ऑफिसचे दैनंदिन कामकाज शिकण्याची आणि प्रत्यक्ष अनुभवातून उद्योजकतेकडे वाटचाल करण्याची संधी मिळणार आहे.
1997 ते 2012 या कालावधीत जन्मलेली पिढी ‘जेनरेशन Z’ किंवा जेन-झी म्हणून ओळखली जाते. डिजिटल तंत्रज्ञानाशी अत्यंत सहजतेने जुळवून घेणारी ही पिढी नव्या पद्धतीच्या सेवा आणि आधुनिक सुविधांना अधिक पसंती देते. त्यामुळे डाक विभागाने त्यांची आवड, गरजा आणि जीवनशैली लक्षात ठेवून हा आधुनिक पोस्ट ऑफिस मॉडेल तयार केला आहे.
