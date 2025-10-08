दहावीनंतर करिअरची निवड अनेकदा समाजाचा दबाव, कुटुंबाच्या अपेक्षा, सुरक्षित मार्ग, प्रतिष्ठित करिअर, पैसा व माध्यमांतील चर्चित क्षेत्रांच्या आधारे केल्याने, खऱ्या आवड-क्षमता न ओळखता केली जाते. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-२०२० जीवनकौशल्ये व व्यावसायिक शिक्षणावर भर देत असले, तरी शिक्षणपद्धती अजूनही गुणांवर भर देते व स्व-शोधाला प्राधान्य देताना दिसत नाही..अशा वेळी ॲप्टिट्यूड टेस्ट (कल चाचणी) विद्यार्थ्यांना क्षमता व आवडी समजून घेण्यासाठी प्रभावी साधन ठरते. ऑनलाइन व ऑफलाइन चाचण्या आणि करिअर काउंसिलिंगचा संगम विद्यार्थ्यांना क्षमता व आवडीनेच संतुलन साधून योग्य दिशा दाखवतो.ॲप्टिट्यूड टेस्ट म्हणजे काय?ॲप्टिट्यूड टेस्ट चाचणीमध्ये विद्यार्थी पास-फेल नसतो आणि त्यासाठी कोणतीही पूर्वतयारी लागत नाही. ही चाचणी विद्यार्थ्यांच्या विविध क्षमता, आवडी व अभ्यास पद्धतीवर आधारित असते..या चाचणीत तपासल्या जाणाऱ्या मूलभूत क्षमता व त्यांचा उपयोग कोणकोणत्या क्षेत्रात होतो, ते पाहूयात -संख्यात्मक क्षमता : इंजिनिअरिंग, फायनान्स, चार्टर्ड अकाउंटन्सीशाब्दिक क्षमता : व्यवस्थापन, कला, मास कम्युनिकेशनस्पॅशियल क्षमता (२D/३D ओळख) : आर्किटेक्चर, डिझाईनतार्किक क्षमता : विज्ञान, तंत्रज्ञानजलद मूल्यांकन क्षमता : इंजिनिअरिंग, सीएसंज्ञानात्मक क्षमता : स्वतःचे विचार स्पष्टपणे मांडणे, सर्व क्षेत्रात उपयुक्तसामाजिक क्षमता : संवाद साधणे, टीमवर्क.योग्य क्षमतांचे योग्य संयोजनविद्यार्थ्याच्या क्षमतेचे योग्य संयोजन ओळखल्यास तो त्या क्षेत्रात नैसर्गिकरित्या अधिक यशस्वी होतो. उदाहरणार्थसंख्यात्मक क्षमता व स्मरणशक्ती असलेला विद्यार्थी इंजिनिअरिंग किंवा फायनान्स क्षेत्रात यशस्वी होतो.चित्रकलेची आवड व २D/३D स्पेसची ओळख असलेला विद्यार्थी आर्किटेक्चर किंवा डिझाईन क्षेत्रात यशस्वी होतो.संवादकौशल्य असलेला विद्यार्थी व्यवस्थापन किंवा व्यवसायात चमकतो.निरीक्षणशक्ती व समज असलेला विद्यार्थी मास कम्युनिकेशन, मीडिया, जाहिरात क्षेत्रात छाप पाडतो. .आवड ओळखण्यासाठीकरिअरच्या आवडीचे मुख्यत्वे पाच भागात विभागले जातात, विज्ञान व तंत्रज्ञान, क्रिएटिव्ह, बिझनेस अँड ॲडमिनिस्ट्रेशन, सोशल सायन्स व ह्युमॅनिटी, सर्व्हिस इंडस्ट्री. विद्यार्थी त्या क्षेत्रातील कामाविषयी उत्तरे देऊन आपली ‘खरी आवड’ ओळखतो.कोणासाठी उपयुक्त?दहावी-बारावीतील विद्यार्थी करिअरच्या महत्त्वाच्या टप्प्यावर असतात. चुकीची शाखा, प्रवेश परीक्षा किंवा कोर्स निवडल्यास पश्चात्ताप होऊ शकतो. त्यामुळे या टप्प्यावर करिअर मार्गदर्शन आवश्यक असते. हे समुपदेशन पालकांसाठीही उपयुक्त ठरते..पालकांचा दृष्टिकोनपालकांच्या मनात मुलांच्या करिअरबाबत शंका, अपेक्षा आणि चिंता असतात. अशावेळी ॲप्टिट्यूड टेस्ट व काऊंसिलिंग त्यांना दिलासा देतात. तज्ज्ञ समुपदेशक संवाद साधून पुढचा रोडमॅप दाखवतात. मुलांना आत्मविश्वास मिळतो व पालकांना स्पष्टता मिळते. अंतिम निर्णय माहितीपूर्ण व समाधानकारक ठरतो.करिअर नियोजनात अनेक पर्यायांची गरजकरिअरमध्ये एकाच योजनेवर अवलंबून राहणे धोक्याचे असते. मार्गदर्शन प्लॅन ‘बी’ व ‘सी’ पण दाखवते. प्लॅन ‘ए’मध्ये प्रगती न झाल्यास इतर पर्यायांनी पुढे जाता येते. त्यामुळे गोंधळ व असुरक्षितता कमी होते..करिअर काउंसिलिंगचे महत्त्वतज्ज्ञ करिअर समुपदेशक विद्यार्थ्याच्या क्षमतेचे विश्लेषण करून त्याच्या आवडीनुसार योग्य मार्गदर्शन करतात. योग्य चाचणी आणि मार्गदर्शनाद्वारे निवडलेला मार्ग, विद्यार्थ्याला यशस्वी होण्यास मदत करतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.