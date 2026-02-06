YouTube New Update: कोरियन असो की इंग्रजी, यूट्यूब आता 27 भाषांमध्ये ऑटो डबिंग करणार

YouTube Introduces Auto Dubbing in 27 Languages: युट्युबने जाहीर केले आहे की त्याचे ऑटो डबिंग फिचर आता सर्वांसाठी उपलब्ध आहे. भारतात आता लोक कोरियनपासून ते इंग्रजीपर्यंतच्या व्हिडिओ आपल्या पसंतीच्या भाषेत पाहू शकतील. हिंदीसह एकूण २७ भाषांमध्ये दुसऱ्या भाषेतील व्हिडिओ पाहण्याचा पर्याय मिळणार आहे. .यानुसार, आता कोणताही मनपसंत व्हिडिओ आपण आपल्या पसंतीच्या भाषेत पाहू शकता. म्हणजे, जर तुम्हाला कोरियन व्हिडिओ पाहायचा असेल, तर तुम्ही तो हिंदी, इंग्रजी आणि २७ भाषांमध्ये पाहू शकता. कंपनीच्या प्रॉडक्ट मॅनेजर चंद्रलेखा मोताती (Chandralekha Motati) यांनी गुरुवारी सांगितले की, यूट्यूबचे ऑटो डबिंग फिचर आता सर्वांसाठी उपलब्ध आहे..Singapore Travel Rules 2026: सिंगापूरला फिरायला जाण्याचा प्लॅन करताय? तर थांबा! 2026 पासून लागू झालेला नवा नियम जाणून घ्या.YouTube एक्सप्रेसिव्ह स्पीच फीचरया नव्या फिचरमध्ये फोकस फक्त शब्दांवर नाही, तर भावनांवरही आहे. युट्युबने अभिव्यक्तिक्षम भाषण (Expressive Speech) नावाचे फिचर लॉन्च केले आहे, जे सध्या हिंदीसह ८ भाषांमध्ये उपलब्ध आहे.यामुळे व्हिडिओमध्ये डबिंग मशीन सारखी आवाज वाटणार नाही, तर क्रिएटरच्या आवाजातील उतार-चढाव, जोश आणि भावना देखील जाणवतील. म्हणजेच, जे क्रिएटर उत्साही पाने बोलत असेल, तर डब केलेला आवाजही तितकाच एनर्जेटिक ऐकायला मिळेल..व्हिडिओची पोहोचवर परिणाम होणार नाहीयुट्युब स्मार्ट फिल्टर आपोआप ठरवेल की कोणता विडिओ डब केला जाऊ शकतो किंवा नाही. जसे की म्युझिक व्हिडिओ किंवा सायलेंट ब्लॉग, कंपनीचा दावा आहे की, ऑटो डबिंगमुळे व्हिडिओची पोहोच किंवा रिचवर नकारात्मक परिणाम होणार नाही, तर दुसऱ्या भाषांमध्ये नवीन प्रेक्षक मिळण्याची शक्यता वाढेल. क्रिएटरला हवे असल्यास, ते स्वतःचे डब व्हिडिओ अपलोड करू शकतात किंवा हे फिचर बंद करू शकतात..Canada Work Permit Rules: कॅनडामध्ये नोकरी करायची आहे? मग 'ही' चूक करू नका, नाहीतर देश सोडावा लागेल....प्रेक्षकांनाही मिळणार पूर्ण कंट्रोलनवीन अपडेटमध्ये प्रेक्षकांनाही पूर्ण कंट्रोल दिला गेला आहे. आता प्रेक्षक स्वतःची पसंतीची भाषा सेट करू शकतात. जर एखादा व्हिडिओ मूळ भाषेत पाहायचा असेल, तर तेही शक्य आहे.उदा: जर हॉलीवुडचा व्हिडिओ हिंदीत पाहायचा असेल, तर युट्युब आपल्याला जबरदस्तीने डब केलेले ऐकवणार नाही. यूट्यूब पुढे जाऊन लिप सिंक टेक्नॉलॉजी देखील टेस्ट करत आहे. यात व्हिडिओतील व्यक्तीच्या ओठांचा हाल-चाल डब केलेल्या भाषेशी मॅच होईल, ज्यामुळे व्हिडिओ आणखी नैसर्गिक आणि वास्तविक वाटेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.