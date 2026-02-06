एज्युकेशन जॉब्स

YouTube New Update: कोरियन असो की इंग्रजी, यूट्यूब आता 27 भाषांमध्ये ऑटो डबिंग करणार

YouTube’s Automatic Dubbing Feature: आता युट्युब नुकतंच जाहीर केलं आहे की मराठी, इंग्रजी असो किंवा कोरियनसह 27 भाषांमध्ये ऑटोमॅटिक डबिंग करणार आहे. चलातर जाणून घेऊयात याबात अधिक माहिती
Monika Shinde
YouTube Introduces Auto Dubbing in 27 Languages: युट्युबने जाहीर केले आहे की त्याचे ऑटो डबिंग फिचर आता सर्वांसाठी उपलब्ध आहे. भारतात आता लोक कोरियनपासून ते इंग्रजीपर्यंतच्या व्हिडिओ आपल्या पसंतीच्या भाषेत पाहू शकतील. हिंदीसह एकूण २७ भाषांमध्ये दुसऱ्या भाषेतील व्हिडिओ पाहण्याचा पर्याय मिळणार आहे.

