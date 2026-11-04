Dnyan Prabodhini School: नेतृत्वगुण विकासासाठी : ज्ञान प्रबोधिनी प्रशाला

-जयवंत बोरसे, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शक‘सामाजिक बदलासाठी बुद्धिमत्तेला प्रेरणा देणे’ या तत्त्वज्ञानावर आधारित, उच्च क्षमता असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी समर्पित आणि भारतातील पहिल्या आणि मोजक्या शाळांपैकी एक असलेली, ज्ञान प्रबोधिनी प्रशाला.ही शाळा विद्यार्थ्यांमध्ये नेतृत्व, सर्जनशीलता, चारित्र्य आणि सामाजिक जबाबदारी विकसित करण्याच्या उद्देशाने एक समृद्ध अभ्यासक्रम आणि सर्वांगीण शैक्षणिक वातावरण तयार करते. थोडक्यात, उच्च क्षमतांना भविष्यातील परिवर्तन घडवणारे नेतृत्व विकसित करण्यासाठीचे हे रोल मॉडेल आहे..प्रशालेची प्रमुख उद्दिष्टेlदेशप्रश्नांची सोडवणूककरण्यासाठी, चारित्र्यघडणीसाठी, मनुष्यघडणीसाठी शिक्षणlसामाजिक बदलासाठी बुद्धिमत्तेला प्रेरणाlव्यक्तिमत्त्वाच्या सुप्त पैलूंचाविकास साधणेlशारीरिक, भावनिक, बौद्धिक, सामाजिक आणि आध्यात्मिकlसर्व विद्यार्थ्यांमध्ये नेतृत्व क्षमता आणि सामाजिक जाणीव विकसित करणे.lसंरचित अनुभव आणि मार्गदर्शितसरावाद्वारे सर्जनशील समस्या निवारणकौशल्यांना प्रोत्साहन देणे.प्रशालेची प्रमुख वैशिष्ट्येlउद्देशपूर्ण शिक्षणाची ५७ वर्षेlशिक्षणातील एक अभिनव प्रयोगlआधुनिकातील आधुनिक, सनातनातील सनातन अशी कार्यपद्धतीlअनुभवात्मक शिक्षणlभारतीय संस्कृतीत रुजलेले शिक्षण.शाळेची माहितीस्थापना ः ९ जून १९६९, सदाशिव पेठ, पुणे (महाराष्ट्र)संस्थापक ः डॉ. वि. वि. तथा आप्पासाहेब पेंडसेसंलग्नता ः केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ, दिल्ली (सी.बी.एस.सी. बोर्ड)माध्यम ः इंग्रजीशिक्षण स्तर ः माध्यमिक (इ. पाचवी ते दहावी)इयत्ता पाचवी प्रवेशप्रक्रियासुरुवात ः साधारण फेब्रुवारी महिन्यातपरीक्षा अर्ज व शुल्क ः प्रशालेच्या संकेतस्थळावर ऑनलाईन किंवा प्रत्यक्ष प्रशाला कार्यालयातप्रवेश परीक्षापात्रता निकष ः किमान वय १० वर्षे आणि इ. चौथीत शिकत असणारा विद्यार्थीमाध्यम ः मराठी किंवा इंग्रजीअभ्यासक्रम ः मानसशास्त्रीय चाचण्या असल्याने त्यासाठी अभ्यासक्रम किंवा कोणत्याही पूर्वतयारीची गरज नसतेस्वरूप ः तर्कक्षमता (Reasoning ability), सांख्यिकीय (Numerical) आणि भाषिक (Semantics) क्षमता तपासण्यासाठी मानसशास्त्रीय चाचण्या (Psychological tests) चाचणी सुरू होण्यापूर्वी परीक्षकांकडून आवश्यक सूचना, ताणरहित व मोकळे वातावरण.अंतिम निवड यादीसंपूर्ण प्रक्रियेनंतर गुणवत्तेनुसार ४० मुले आणि ४० मुली (एकूण ८० विद्यार्थी)इतर वर्गांमधील प्रवेशप्रक्रियाइयत्ता सहावी ते दहावी : रिक्त जागी प्रवेश परीक्षेच्या माध्यमातून प्रवेश (साधारणतः मे महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यात)प्रवेश अर्ज : मे महिन्याचा पहिला आठवडाव्यक्तीच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्रयोग करणारी प्रयोगशाळा असेच प्रशालेचे स्वरूप आहे. सतत नावीन्याचा ध्यास हा प्रबोधिनीचा आत्मा आहे. कालच्यापेक्षा आज पुढे गेले पाहिजे, दररोज नवीन काहीतरी सुचले पाहिजे असा, सळसळत्या उत्साहाचा झरा बनून राहण्याचा भाव इथे दिसून येतो..MPSC Success Story: शेतकरी कुटुंबातील लेकाची भरारी! PSI, नायब तहसीलदार ते DySP जिद्दीचा प्रवास; शिवप्रसाद पारवेंची स्वप्नपूर्तीची प्रेरणादायी कहाणी...प्रशालेतील प्रक्रिया व साधने शालेय सह-शालेयविध पुस्तके, वेगवान अभ्यासक्रम, सहयोगी शिक्षण, प्रकल्प पद्धती, प्रयोग आणि प्रयोगशाळेतील काम, स्वयं-अध्ययन कौशल्य प्रशिक्षण, दृकश्राव्य साधने, सादरीकरणे, संदर्भपुस्तके, सहाध्यायदिन, संस्थाभेटी, चर्चा, विषय शिक्षक, वर्ग शिक्षक, मार्गदर्शक शिक्षक, समुपदेशक, यांची रचना इक्रीडा शिबिरे, अभ्यास दौरे, सामुदायिक उत्सवांमध्ये सहभाग, उद्योजकता कौशल्य विकासाच्या संधी, कला आणि स्व-अभिव्यक्ती कार्यक्रम, नैसगिक आपत्तीमध्ये प्रतिसाद /मदतकार्य, ग्रामीण अनुभव, नेतृत्व कौशल्य विकासाचे अनुभव, वेगवेगळी गट कार्य किंवा सामूहिक कार्य, प्रतिभा विकसन, संवाद-कौशल्य, जीवन-कौशल्य, प्रकल्प, वर्गोदिष्ट, संघटनकौशल्य, अभिव्यक्ती विकसन, शारीरिक क्षमता संवर्धनप्रवेश परीक्षेची रचना व टप्पेटप्पा कालावधी वेळ स्वरूपपहिला फेब्रुवारी साधारणत: बहुपर्यायी परीक्षामहिन्याच्या दोन तास (या वेळात छोट्यापहिल्या रविवारी छोट्या अनेक चाचण्या)दुसरा फेब्रुवारी पहिल्या टप्प्यात लेखी परीक्षाअखेरच्या रविवारी यशस्वी होणारे विद्यार्थीदुसऱ्या टप्प्यासाठी पात्र .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.