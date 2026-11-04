Team Spirit: सांघिक भावना

विनायक द्रविड, करिअर मार्गदर्शक व ट्रेनरआमच्या पिढीला गुरूंनी एक मंत्र शिकवला, क्रिकेट हा सांघिक खेळ आहे इथे तुमची टीम जिंकणे याहून कशालाही जास्त महत्त्व नाही आणि आम्ही सुद्धा आमच्या पुढच्या पिढीला हाच संदेश देत आलो आहोत. तुमच्या टीमच्या यशात तुम्ही किती आणि कसा सहभाग करता, हे कायम लक्षात ठेवा. त्यावरच तुमचे खरे यश अवलंबून आहे. वैयक्तिक कामगिरी केली तरच टीमला मदत होते आणि विजय मिळण्याची शक्यता. .Success Story: रायगडच्या लेकीची आकाशाला गवसणी! सानिका पांगारेची विमान क्षेत्रात भरारी, शिष्यवृत्तीची साथ अन् जिद्दीची प्रेरणादायी कहाणी.कामगिरी करत तुमचे उद्दिष्ट टीमला विजय मिळवून देणे हे असावे. तुम्ही बास्केटबॉल, व्हॉलिबॉल, फुटबॉल, ॲथलेटिक्समध्ये रिले, क्रिकेट, वॉटरपोलो कोणत्याही सांघिक खेळ बघा त्यामध्ये सामने जिंकण्यासाठी प्रत्येकाचा सहभाग महत्त्वाचा असतो. टीमच्या यशामध्ये आपला वाटा असणे ही फार समाधान देणारी बाब आहे. परंतु तुमचा दृष्टिकोन वैयक्तिक कामगिरीवर जास्त लक्ष ठेवत असल्यास त्याचा टीमला फायदा होईलच असे नाही. आपल्या डोक्यात कायम दोन गोष्टी असल्या पाहिजेत. पहिली आपल्या टीमचा विजय आणि नंतर दुसरी त्यामध्ये आपले योगदान. हा क्रम उलटा झाला तर तुम्ही स्वतःसाठी खेळता संघासाठी नाही..lटीमच्या विजयाला सर्वांत जास्त प्राधान्यlनंतर वैयक्तिक कामगिरीकडे लक्षlआत्मकेंद्रित दृष्टिकोनातून पूर्णतः बाहेर येऊन टीमसाठी योगदान देणे.lप्रत्येक सामन्यात माझी कामगिरी काय झाली यापेक्षा टीमला विजय मिळाला का असा विचार करणे.MPSC Success Story: शेतकरी कुटुंबातील लेकाची भरारी! PSI, नायब तहसीलदार ते DySP जिद्दीचा प्रवास; शिवप्रसाद पारवेंची स्वप्नपूर्तीची प्रेरणादायी कहाणी...फुटबॉल, हॉकी या खेळांमध्ये कोणता खेळाडू किती यशस्वी झाला याचे मोजमाप त्याने केलेल्या गोल्स वर ठरविले जाते. असे असताना खेळातील जाणकार व इतर सहकारी अजून एका गोष्टीला तेवढेच महत्त्व देतात, तो गोल करण्यासाठी शेवटचा अचूक पास कोणी दिला ही गोष्ट फार महत्त्वाची ठरते. हा पास देत असताना त्या खेळाडूच्या मनात असा विचार कधीच नसतो की, या गोलचे श्रेय आपल्या सहकाऱ्याला मिळणार आहे. ते श्रेय स्वतः घेण्याचा विचार त्याच्या मनात आला तर त्या नादात गोल होणार नाही व टीमचे नुकसान होणार हे नक्की. भारतीय क्रिकेट संघात विराट कोहली हा एक असा खेळाडू आहे, त्याच्या कामगिरीमुळे भारतास महत्त्वाच्या मॅचेसमध्ये, टुर्नामेंटमध्ये सर्वाधिक विजय प्राप्त झाले आहेत. आपण वैयक्तिक कामगिरी (ती करावी लागतेच) करत असताना आपले ध्येय हे टीमचा विजय मिळवणे असे ठेवणे हाच खरा ‘योग्य दृष्टिकोन’ ठरेल आणि तरच आपलेही खेळातील करिअर यशस्वी होईल. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.