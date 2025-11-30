अरे बापरे! निवडणुका अचानक पुढे… आता २० डिसेंबरला मतदान! तीन नगरपरिषदांमध्ये नेमका घोळ काय?

महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाने बारामती, फलटण आणि महाबळेश्वर या तीन नगरपरिषदांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. याबाबत आयोगाने अधिकृत परिपत्रकही जारी केले आहे. बारामती नगरपरिषदेच्या नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवारासह एकूण सात प्रभागांतील उमेदवारांच्या विरोधात न्यायप्रविष्ट याचिका दाखल झाल्या आहेत. या याचिकांवरील निकाल प्रलंबित असल्याने नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वाचा आधार घेत निवडणूक प्रक्रिया स्थगित करण्यात आली आहे..आता या तीन नगरपरिषदांमध्ये मतदान थेट २० डिसेंबर रोजी होणार आहे. निवडणूक प्रक्रिया पुन्हा ४ डिसेंबरपासून सुरू होईल. मात्र, नव्याने कोणत्याही उमेदवाराला नामनिर्देशनपत्र दाखल करता येणार नाही. उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची शेवटची तारीख १० डिसेंबर निश्चित करण्यात आली आहे..मतदान २० डिसेंबरला तर मतमोजणी व निकाल २१ डिसेंबरला जाहीर होणार आहे. या निर्णयामुळे संबंधित उमेदवार आणि मतदारसंघातील राजकीय वातावरणात मोठी खळबळ उडाली आहे. बातमी अपडेट होत आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.