अरे बापरे! निवडणुका अचानक पुढे… आता २० डिसेंबरला मतदान! तीन नगरपरिषदांमध्ये नेमका घोळ काय?

Why Maharashtra Delayed Three Elections: बारामती, फलटण, महाबळेश्वर नगरपरिषद निवडणुका स्थगित; मतदान आता २० डिसेंबरला
महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाने बारामती, फलटण आणि महाबळेश्वर या तीन नगरपरिषदांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. याबाबत आयोगाने अधिकृत परिपत्रकही जारी केले आहे. बारामती नगरपरिषदेच्या नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवारासह एकूण सात प्रभागांतील उमेदवारांच्या विरोधात न्यायप्रविष्ट याचिका दाखल झाल्या आहेत. या याचिकांवरील निकाल प्रलंबित असल्याने नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वाचा आधार घेत निवडणूक प्रक्रिया स्थगित करण्यात आली आहे.

