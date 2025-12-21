Beed Election Result 2025: बीडमध्ये कधी नव्हे तेच भाजपला आघाडी! तरुण नेत्याचा करिष्मा पण तगडी फाईट सुरु

Beed Nagaradhyaksha Result: मागच्या ३०-३५ वर्षांपासून बीडची नगर परिषद राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या ताब्यात आहे. मात्र यावेळी भाजपच्या उमेदवाराने बीडमध्ये चांगलीच तगडी फाईट दिली. भाजपच्या नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवार डॉ. ज्योती घुमरे दहाव्या फेरीअखेर २५२३ मतांनी आघाडीवर आहेत. .बीडची नगर पालिका कायम आपल्या ताब्यात ठेवणारे माजी मंत्री जयदत्त क्षीरसागर यांचे बंधू भारतभूषण क्षीरसागर हे प्रकृतीच्या कारणामुळे निवडणुकांपासून दूर आहेत. त्यांचे सुपुत्र डॉ. योगेश क्षीरसागर हे मात्र राजकारणात सक्रिय आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने मनाजोगे उमेदवार न दिल्याने डॉ. योगेश यांनी ऐनवेळी भाजपमध्ये प्रवेश केला होता..Alia Bhatt’s Beetroot Salad: हिवाळ्यात सेलिब्रिटीसारखा ग्लो हवाय? आलिया भटची फेमस 'बीटरूट सॅलड' रेसिपी ठरेल गेम चेंजर .गेवराईच्या पंडित कुटुंबाने बीड नगर परिषद निवडणुकीत लक्ष घातल्याने आणि अजित पवार हे पंडितांच्या सांगण्यानुसार निर्णय घेत असल्याचा राग मनात धरुन डॉक्टर योगेश क्षीरसागर यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला होता. तर पंडितांनीही राष्ट्रवादीचा उमेदवार ताकदीने उभा केला होता. दोन्ही बाजूंनी मोठी ताकद लागल्याने आमदार संदीप क्षीरसागर यांचा उमेदवार तिसऱ्या क्रमांकावर गेला आहे..विद्यमान आमदार संदीप क्षीरसागर यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाकडून स्मिता वाघमारे ह्या नगराध्यक्ष पदासाठी उभ्या होत्या. दहाव्या फेरीअखेर त्या तिसऱ्या क्रमांकावर होत्या. तर पहिल्या क्रमांकावर डॉक्टर योगेश क्षीरसागर यांच्या उमेदवार म्हणजेच भाजपच्या उमेदवार डॉ. ज्योती घुमरे आघाडीवर आहेत. दुसऱ्या क्रमांकावर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या उमेदवार प्रेमलता पारवे होत्या..Gaganyaan Mission: ड्रोग पॅराशूट पात्रता चाचणी यशस्वी; सुरक्षित लँडिंगसाठी महत्त्वाचे, ‘गगनयान’ची तयारी वेगात.दहाव्या फेरीअखेर कुणाला किती मतं?डॉ.ज्योती घोमरे - 27911 (भाजप)प्रेमलता पारवे - 25388 (राष्ट्रवादी काँग्रेस)तुतारी स्मिता वाघमारे - 20485 (राष्ट्रवादी श.प.)शृंगारे सुरेखा - 2929 (चिन्ह पतंग)(भाजपच्या डॉ.ज्योती घोमरे 2523आघाडीवर).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.