Nagar Panchayat-Nagar Parishad elections जाहीर… परंतु इच्छुकांना इशारा! ‘हे’ केल्यास थेट जेलची वारी! काय म्हणतो कायदा?

महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर झाल्या असून, नगरपरीषद आणि नगरपंचायतीच्या निवडणुकीसाठी उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. काल, 4 नोव्हेंबरपासून निवडणूक आचारसंहिता लागू झाली आहे. ही संहिता निवडणूक प्रक्रिया निष्पक्ष आणि पारदर्शी ठेवण्यासाठी बंधनकारक असते. यानुसार, २ डिसेंबर रोजी मतदान होणार असून, ३ डिसेंबरला मतमोजणी आणि निकाल जाहीर केले जातील..तात्काळ कारवाईआचारसंहितेचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर तात्काळ कारवाई करण्यात येईल. निवडणुकीदरम्यान अवैध पैसे खर्च करणे, तोतयेगिरी करणे, खोटी माहिती पसरवणे किंवा अनुचित प्रभाव पाडणे यासारख्या कृत्यांवर कठोर निर्बंध आहेत. यासाठी भारतीय न्याय संहिता २०२३, प्राण्यांचा छळ प्रतिबंध अधिनियम १९६०, सार्वजनिक संपत्ती हानी प्रतिबंध अधिनियम १९८४ आणि महाराष्ट्र मालमत्ता विरुपण प्रतिबंधक अधिनियम १९९५ यांसारख्या कायद्यांच्या विविध कलमांनुसार दंडात्मक कारवाई होऊ शकते..उमेदवारी रद्द होऊ शकतेनिवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे की, आचारसंहितेचे पालन न केल्यास उमेदवारांची उमेदवारी रद्द होऊ शकते किंवा गुन्हे दाखल होऊ शकतात. विशेषतः पैशांचा गैरवापर, प्रचारादरम्यान हिंसा किंवा दबावतंत्रे वापरणे यावर लक्ष केंद्रित करण्यात येत आहे. निवडणूक अधिकारी आणि पोलिस यंत्रणा सतर्क राहणार असून, तक्रारींसाठी हेल्पलाइन उपलब्ध करून देणार आहेत..कोणत्या कलमांनुसार कारवाई होते? भारतीय न्याय संहिता २०२३ मधील प्रमुख तरतुदी:कलम १७०: मते मागण्यासाठी लाच देणे – एक वर्षापर्यंत कारावास किंवा दंड.कलम १७१: निवडणुकीत गैरवाजवी प्रभाव पाडणे – शिक्षा आणि दंड.कलम १७२: निवडणुकीत तोतयेगिरी करणे – कठोर दंडात्मक कारवाई.कलम १७४: अनुचित प्रभाव किंवा व्यक्तीच्या चारित्र्यहननाबाबत – कारावासाची तरतूद.कलम १७५: निवडणुकीच्या संबंधात खोटे विधान करणे – दंड किंवा तुरुंगवास.कलम १७६: अवैधपणे निवडणूक खर्च करणे – उमेदवारी रद्द होण्याची शक्यता.कलम १७७: निवडणूक हिशेब ठेवण्यात चूक – दंडात्मक कारवाई.कलम १९७: राष्ट्रीय एकात्मतेला बाधा आणणारे वक्तव्य, लेखन किंवा कृती – ५ वर्षांपर्यंत कारावास आणि दंड.कलम २१२: प्राधिकृत अधिकाऱ्यांना खोटी माहिती देणे – शिक्षा.कलम २१६: शपथेवर खोटी माहिती देणे – कठोर दंड.कलम २२३: सक्षम अधिकाऱ्यांच्या आदेशाचे उल्लंघन – कारावास किंवा दंड..इतर कायद्यांतील तरतुदी:प्राण्यांचा छळ प्रतिबंध अधिनियम १९६० (कलम ११ व ३१): प्रचारादरम्यान प्राण्यांचा छळ – दंड किंवा कारावास.सार्वजनिक संपत्ती हानी प्रतिबंध अधिनियम १९८४ (कलम ३ ते ५): भित्तीपत्रके, जाहिरातींमुळे सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान – कठोर शिक्षा.महाराष्ट्र मालमत्ता विरुपण प्रतिबंधक अधिनियम १९९५: पोस्टर्स, भित्तीलेखनाद्वारे मालमत्ता विरुपण – दंड आणि कारवाई..निवडणूक आयोगाने सर्व उमेदवार आणि पक्षांना आचारसंहितेचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे आवाहन केले आहे. मतदारांना निष्पक्ष मतदानासाठी प्रोत्साहित करण्यात येत असून, कोणत्याही अनियमिततेची तक्रार तत्काळ नोंदवण्यास सांगितले आहे. या निवडणुका स्थानिक विकासासाठी महत्त्वाच्या असल्याने, शांतता आणि पारदर्शकता राखणे गरजेचे आहे..