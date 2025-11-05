Election News

Nagar Panchayat-Nagar Parishad elections जाहीर… परंतु इच्छुकांना इशारा! ‘हे’ केल्यास थेट जेलची वारी! काय म्हणतो कायदा?

निवडणूक आचारसंहितेचे उल्लंघन केल्यास उमेदवारी रद्द होण्याची शक्यता आहे. आचारसंहितेत अनेक नियम आणि कायदे आहेत.
Sandip Kapde
Updated on

महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर झाल्या असून, नगरपरीषद आणि नगरपंचायतीच्या निवडणुकीसाठी उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. काल, 4 नोव्हेंबरपासून निवडणूक आचारसंहिता लागू झाली आहे. ही संहिता निवडणूक प्रक्रिया निष्पक्ष आणि पारदर्शी ठेवण्यासाठी बंधनकारक असते. यानुसार, २ डिसेंबर रोजी मतदान होणार असून, ३ डिसेंबरला मतमोजणी आणि निकाल जाहीर केले जातील.

