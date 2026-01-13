ZP Elections 2026: जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुका जाहीर; 'या' तारखेला मतदान, जाणून घ्या संपूर्ण वेळापत्रक

Panchayat Samiti Elections: बहुप्रतिक्षित जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका अखेर जाहीर झाल्या आहेत. राज्य निवडणूक आयोगाचे आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी मंगळवारी दुपारी चार वाजता पत्रकार परिषद घेऊन निवडणुकांची घोषणा केली. महानगर पालिकांपेक्षाही जिल्हा परिषद निवडणुकांचा राजकीय धुरळा जास्त उडत असतो. त्यामुळे या मिनी मंत्रालयासाठी राजकीय पक्ष काय-काय आखणी करतात, हे पाहाणं महत्त्वाचं आहे..किती संस्थांच्या निवडणुका?राज्यात सध्या ३२ जिल्हा परिषदा आणि ३३६ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. यामधील अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कार्यकाळ संपून काही वर्षे लोटलेले आहेत. त्यामुळे प्रशासकच या संस्थांचा कारभार हाकत आहेत. मात्र या सर्वच संस्थांच्या निवडणुका आता होणार नाहीत..Supreme Court : मोदी सरकारला धक्का! भ्रष्टाचार विरोधी कायद्यातील सुधारणेवरून सुप्रीम कोर्टाचा संताप.५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडलेल्या संस्था५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडलेल्या राज्यातील जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका तात्पुरत्या स्थगित ठेवण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. अशा २० जिल्हा परिषदा आणि ८८ पंचायत समित्या आहेत. कोर्टात या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २१ जानेवारी रोजी होणार आहे. त्यामुळे आता केवळ १२ जिल्हा परिषदा आणि १२५ पंचायत समितीच्या निवडणुका होणार आहेत..कोणत्या जिल्ह्यांमध्ये निवडणुकाकोकण विभाग- रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्गपुणे विभाग- पुणे, सातरा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूरछ. संभाजी नगर- छ. संभाजी नगर, परभणी, धाराशिव, लातूरराज्य निवडणूक आयुक्तांनी सांगितलं की, या निवडणुकीत प्रत्येकाला दोन मतं करण्याचा अधिकार असेल. एक जिल्हा परिषदेसाठी आणि एक पंचायत समितीसाठी. अर्ज प्रक्रिया ऑफलाईन असेल. या निवडणुकीसाठी १ जुलै २०२५ची मतदार यादी वापरण्यात येणार आहे. ३ नोव्हेंबरला ही यादी प्रसिद्ध झालेली आहे. नावांचा समावेश करणं किंवा वगळणं, हे राज्या निवडणूक आयोगाच्या कक्षेमध्ये येत नाही, असं आयुक्तांनी सांगितलं. आजपासून जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीसाठी आचारसंहिता जाहीर झालेली आहे..Harshvardhan Sapkal: अदानी-अंबानींसाठी शक्तिपीठचा अट्टहास: हर्षवर्धन सपकाळ यांचा आराेप, समृद्धी महामार्गाच्या पैशातून सरकार पाडले!.निवडणुकीचा कार्यक्रमअर्ज स्वीकारण्याची तारीख- १६ जानेवारी २०२६ ते २१ जानेवारी २०२६अर्जांची छाननी - २२ जानेवारी २०२६अर्ज माघारी घेण्याची मुदत- २७ जानेवारी २०२६, दुपारी ३ वाजेपर्यंतअंतिम उमेदवारी यादी, निवडणूक चिन्ह वाटप- २७ जानेवारी दुपारी ३ नंतरअंतिम उमेदवारांची यादी- २७ जानेवारी २०२६मतदानाचा दिनांक - ५ फेब्रुवारी २०२६ (७.३० ते ५.३०)मतमोजणीचा दिनांक- ७ फेब्रुवारी २०२६ (१० वाजेपासून).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.