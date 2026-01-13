Election News

ZP Elections 2026: जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुका जाहीर; 'या' तारखेला मतदान, जाणून घ्या संपूर्ण वेळापत्रक

Elections for ZPs and Panchayat Maharashtra BJP Congress NCP Shiv Sena: राज्य निवडणूक आयोगाने राज्यातील जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका जाहीर केल्या आहेत. त्यामुळे पुन्हा एकदा नव्याने रणधुमाळी सुरु झालीय.
Panchayat Samiti Elections: बहुप्रतिक्षित जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका अखेर जाहीर झाल्या आहेत. राज्य निवडणूक आयोगाचे आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी मंगळवारी दुपारी चार वाजता पत्रकार परिषद घेऊन निवडणुकांची घोषणा केली. महानगर पालिकांपेक्षाही जिल्हा परिषद निवडणुकांचा राजकीय धुरळा जास्त उडत असतो. त्यामुळे या मिनी मंत्रालयासाठी राजकीय पक्ष काय-काय आखणी करतात, हे पाहाणं महत्त्वाचं आहे.

