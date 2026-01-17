Election News

Miraj Election Result : भाजपची घसरण, काँग्रेसचे पुनरागमन; मिरजच्या निकालाने राजकीय समीकरणे बदलली

NCP Victory and BJP Setback : भाजपचे अंदाज फोल, प्रभाग ३ व २० चे निकाल ठरले राजकीय टर्निंग पॉइंट, शेवटच्या टप्प्यातील पक्षप्रवेश ठरले निर्णायक; राष्ट्रवादीने मिरजेत खेचली बाजी
NCP (Ajit Pawar group) supporters celebrate after securing major wins in Miraj municipal elections.

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मिरज : मोठ्या चुरशीने लढल्या गेलेल्या महापालिका निवडणुकीत, अगदी शेवटच्या क्षणी महत्त्वाच्या नेत्यांना पक्षात घेऊन निवडणूक मैदानात उतरलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने (अजित पवार गट) ९ जागा जिंकत बाजी मारली आहे.

