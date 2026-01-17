Miraj Election Result : भाजपची घसरण, काँग्रेसचे पुनरागमन; मिरजच्या निकालाने राजकीय समीकरणे बदलली

मिरज : मोठ्या चुरशीने लढल्या गेलेल्या महापालिका निवडणुकीत, अगदी शेवटच्या क्षणी महत्त्वाच्या नेत्यांना पक्षात घेऊन निवडणूक मैदानात उतरलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने (अजित पवार गट) ९ जागा जिंकत बाजी मारली आहे. .विस्कळीत वाटत असलेल्या काँग्रेसनेही ‘कमबॅक’ करत महत्त्वाच्या चार जागा जिंकल्या. भाजपच्या जागांमध्ये घट होत त्यांना नऊ जागांवरच समाधान मानावे लागले. शिवसेनेचा एक उमेदवार निवडून आला, तर मागील निवडणुकीत शहरात ताकदवान असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाला एकही जागा मिळवता आली नाही..Nashik Election Results 2025 : नाशिकमध्ये महायुतीचा गुलाल! ११ पैकी ८ नगरपालिकांवर शिवसेना-भाजपचे वर्चस्व, मविआचा सुपडा साफ.निवडणूक जाहीर झाल्या नंतरच्या राजकीय घडामोडींमध्ये मिरजेतील दोन ज्येष्ठ नेते - माजी महापौर किशोर जामदार आणि मैनुद्दीन बागवान - यांचे पक्षप्रवेश घडवून आणत राष्ट्रवादीने निवडणूक मैदानात ‘एंट्री’ घेतली होती. .त्याचवेळी राष्ट्रवादी पडद्यामागून येऊन आपला प्रभाव ठेवणार, असा अंदाज व्यक्त होत होता; तो निकालातून सिद्ध झाला. अपवाद वगळता सर्व प्रभागांत भाजपच सरस ठरेल, अशी सुरुवातीची शक्यता होती; मात्र प्रभाग क्रमांक तीन आणि वीस येथील धक्कादायक निकालांमुळे हा अंदाज फोल ठरला..आज सकाळी दहा वाजता मतमोजणीस सुरुवात झाल्यापासूनच कोण बाजी मारणार, याबाबत उत्सुकता होती. पहिल्याच टप्प्यात प्रभाग पाचमधील कल समोर येऊ लागले. प्रारंभीच्या काही फेऱ्यांत जनसुराज्य पक्षाच्या उमेदवारांनी आघाडी घेतल्याने राष्ट्रवादीच्या उमेदवारांची धाकधूक वाढली होती; मात्र नंतर ही आघाडी मोडून काढत संजय मेंढे व बबिता मेंढे (काँग्रेस) तसेच करण जामदार व शिरीन पिरजादे (राष्ट्रवादी) विजयी झाले..Sangli Election Result : पलूसमध्ये काँग्रेसचा झंझावात; २० पैकी १५ जागांवर दणदणीत विजय.शहरातील सर्वाधिक चर्चेचा ठरलेल्या प्रभाग क्रमांक तीनमध्ये भाजपचे एकमेव उमेदवार संदीप आवटी विजयी झाले. या प्रभागातून शिवसेनेच्या सागर वनखंडे यांच्या रूपाने ‘धनुष्यबाण’ चालला, तर राष्ट्रवादीच्या रेश्मा चौधरी आणि शैला दुर्वे या दोन उमेदवारांनी विजय मिळवला. येथे झालेल्या मतविभागणीचा फटका मातब्बर उमेदवारांना बसला..प्रभाग चारमध्ये भाजपला अपेक्षित निकाल मिळाला. सुरेश आवटी यांची रणनीती यशस्वी ठरत चारही जागांवर भाजपचे उमेदवार निवडून आले. मोहन वाटवे, अपर्णा शेटे, विद्या नलवडे, निरंजन आवटी यांनी आघाडी घेतली. प्रभाग चारप्रमाणेच प्रभाग सातमध्येही भाजपचे चारही उमेदवार विजयी झाले. उज्ज्वला कांबळे, दयानंद खोत, बानू जमादार आणि गणेश माळी यांनी विजय मिळवित जल्लोष साजरा केला..प्रभाग तीनप्रमाणेच सर्वांचे लक्ष लागून राहिलेल्या प्रभाग वीसचा निकालही अनपेक्षित ठरला. येथे भाजप, जनसुराज्य आणि दोन्ही राष्ट्रवादी यांच्यात जोरदार लढत झाली. आमदार इद्रिस नायकवडी यांचे पुत्र अतहर नायकवडी राष्ट्रवादीतर्फे मैदानात असल्याने विशेष लक्ष होते. सर्व अंदाजांना फाटा देत अतहर नायकवडी यांनी विजय मिळवला. .येथे भाजपचे उमेदवार योगेंद्र थोरात तिसऱ्या स्थानावर राहिले, तर राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे अभिजित हारगे दुसऱ्या स्थानावर राहिले. रेखा विवेक कांबळे व अश्विनी कोळी यांनीही विजय मिळवत राष्ट्रवादीने तीनही जागांवर वर्चस्व प्रस्थापित केले..शहराच्या मध्यवर्ती भागातील प्रभाग सहामध्येही उत्सुकता होती. येथे मतविभागणी होत दोन उमेदवार राष्ट्रवादीचे, तर दोन काँग्रेसचे विजयी झाले. माजी महापौर मैनुद्दीन बागवान, आझम काझी (राष्ट्रवादी) ॲड. बिलकीस बुजरूक शेख आणि मुब्बशिरीन बागवान (काँग्रेस) यांनी यश मिळवले. सात माजी नगरसेवक पराभूत.मागील निवडणुकीत विजयी ठरलेले मिरज शहरातील सात नगरसेवक किंवा त्यांच्या कुटुंबीयांना यंदा पराभवाचा सामना करावा लागला. यात योगेंद्र थोरात, डॉ. नर्गिस सय्यद, स्वाती पारधी, मालन हुलवान, अनिता वनखंडे, दिगंबर जाधव आणि अभिजित हारगे यांचा समावेश आहे..काँग्रेसची एका जागेने वाढमागील निवडणुकीत मिरज शहरातून काँग्रेसचे तीन नगरसेवक निवडून आले होते. यंदा त्यात एका जागेची वाढ झाली. निवडणुकीच्या रणधुमाळीत काँग्रेसने पुन्हा एकदा आपले अस्तित्व ठळकपणे दाखवून दिले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.