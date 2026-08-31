SEBI ची मंजुरी मिळवताना अडचणी, बैठका अन् कायदेशीर पेच; 'या' कंपनीच्या लिस्टिंगमागे काय घडलं?

भारतीय भांडवली बाजारात Lord’s Mark Industries च्या लिस्टिंगची सध्या मोठी चर्चा सुरू आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेत मुंबईतील रणनीतीकार आणि गुंतवणूकदार प्रशांत करुळकर यांची महत्त्वाची भूमिका असल्याचे कंपनीकडून सांगण्यात आले आहे. Lord’s Mark Industries ने BSE Main Board वर सूचीबद्ध असलेल्या Kratos Energy & Infrastructure Ltd या कंपनीचे अधिग्रहण करण्यासाठी NCLT अंतर्गत प्रक्रिया सुरू केली होती. .IBC प्रक्रियेद्वारे झालेल्या या रिव्हर्स मर्जरनंतर कंपनीचा इक्विटी बेस सुमारे 10 लाख शेअर्सवरून जवळपास 42 कोटी शेअर्सपर्यंत वाढला. 10 जुलै 2026 रोजी Lord’s Mark Industries चे शेअर बाजारात लिस्टिंग झाले. लिस्टिंगनंतर कंपनीच्या शेअरमध्ये सलग 10 ट्रेडिंग सत्रांमध्ये अपर सर्किट पाहायला मिळाल्याचा दावा करण्यात आला असून, त्यामुळे गुंतवणूकदारांमध्ये आणि दलाल स्ट्रीटवर या कंपनीची मोठी चर्चा झाली..UPI AutoPay मध्ये मोठा बदल; App बदललं तरी OTT, SIP आणि EMI चे पेमेंट राहणार सुरू.कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि CEO डॉ. सचिदानंद हरिराम उपाध्याय यांच्या म्हणण्यानुसार, SEBI कडून लिस्टिंग आणि ट्रेडिंगला मंजुरी मिळवताना अनेक कायदेशीर आणि नियामक अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. या काळात कंपनीचे प्रमुख गुंतवणूकदार असलेले प्रशांत करुळकर यांनी कंपनी आणि SEBI यांच्यात समन्वय साधण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. अनेक बैठका, विविध प्रश्नांची उत्तरे, कायदेशीर तरतुदी आणि तज्ज्ञांची मते यावर काम करण्यात आल्याचे कंपनीकडून सांगण्यात आले..कंपनीच्या माहितीनुसार, या प्रक्रियेनंतर 29 मे 2026 रोजी लिस्टिंगसाठी अंतिम मंजुरी मिळाली, तर BSE संदर्भातील प्रक्रियात्मक बाबी पूर्ण केल्यानंतर 8 जून 2026 रोजी ट्रेडिंग मंजुरी मिळाली. त्यानंतर 10 जुलै रोजी कंपनीचे शेअर बाजारात अधिकृत लिस्टिंग झाले. डॉ. उपाध्याय यांनी प्रशांत करुळकर यांच्या दिशादर्शन, भांडवली बाजारातील अनुभव आणि सहकार्याचे या संपूर्ण प्रक्रियेत महत्त्व असल्याचे म्हटले आहे..Bank Holiday: सप्टेंबरमध्ये बँका 14 दिवस बंद! सलग 4 दिवस बँकांना सुट्टी; महाराष्ट्रात किती दिवस बँका बंद?.Lord’s Mark Industries व्यतिरिक्त, प्रशांत करुळकर यांचे नाव विविध मोठ्या IPO आणि भांडवली बाजारातील व्यवहारांशी प्रारंभिक टप्प्यातील गुंतवणूकदार म्हणून जोडले गेले असल्याचे सांगण्यात येते. विविध वेगाने वाढणाऱ्या क्षेत्रांमध्ये त्यांचा व्यावसायिक पोर्टफोलिओ असल्याचाही दावा करण्यात आला आहे. त्यांच्या प्रभावामुळे महाराष्ट्र सरकारकडून त्यांना X-कॅटेगरी सुरक्षा संरक्षण देण्यात आल्याचा दावा या माहितीत करण्यात आला आहे. .तसेच त्यांच्या भांडवली बाजारातील कामासोबत सामाजिक उपक्रमांसाठीही काही राष्ट्रीय स्तरावरील नेत्यांकडून त्यांना गौरव आणि मान्यता मिळाल्याचे सांगण्यात आले आहे. Lord’s Mark Industries ची ही लिस्टिंग प्रक्रिया आणि त्यामागील रणनीती आता भारतीय भांडवली बाजारात चर्चेचा विषय ठरत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.