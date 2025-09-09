Explained: औषधांशिवाय रक्तवाहिन्या निरोगी ठेवायच्या आहेत? हृदयरोगतज्ज्ञांनी सांगितले 'हे' 4 सोपे उपाय

हृदय व रक्तवाहिन्यांच्या आरोग्यासाठी औषधांशिवाय उपाय शोधताय? डॉ. संजय भोजराज यांनी चार सोपे उपाय सुचवले आहेत. रक्तवाहिन्यांचे आरोग्य सुधारण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकतात. या सवयी सातत्याने पाळल्यास हृदयाचे आरोग्य सुधारते..Natural ways to improve cardiovascular health: रक्तवाहिन्या या हृदय व रक्तवाहिन्यासंबंधी प्रणालीचा एक महत्त्वाचा भाग आहेत. संपूर्ण शरीरात ऑक्सिजनयुक्त रक्ताचे योग्य कार्य करण्यासाठी त्या वितरित करण्यास जबाबदार असतात. म्हणूनच त्यांचे आरोग्य नियंत्रित ठेवणे महत्वाचे असते. कारण धमनीच्या भिंतींवर चरबीचे साठे, कोलेस्टेरॉल आणि इतर पदार्थ एथेरोस्क्लेरोसिस नावाची स्थिती निर्माण करू शकतात. यामुळे अनेकवेळा कोरोनरी धमनी रोग (CAD) होऊ शकतो. जसजसे प्लेक तयार होतात तसतसे रक्तवाहिन्या अरुंद होतात, ज्यामुळे हृदयाकडे रक्त प्रवाह मर्यादित होतो..बोर्ड-प्रमाणित इंटरव्हेंशनल कार्डिओलॉजिस्ट संजय भोजराज यांनी इंस्टाग्राम अकाउंटवर धमनी आरोग्याबद्दल अधिक जागरूकता पसरवली, त्यांनी यावर भर दिला की साध्या दैनंदिन उपायांमुळे मोठा फरक पडू शकतो. त्यांच्यासाठी, हे "त्वरित उपाय" बद्दल नाही तर सातत्यपूर्ण सवयींबद्दल आहे ज्या गेम चेंजर आहेत.त्यांनी लिहिले, "तुमच्या धमन्यांना जलद दुरुस्तीची पर्वा नसते. तुम्ही दररोज काय करता याची त्यांना पर्वा असते. दोन दशके कार्यशील हृदयरोगतज्ज्ञ म्हणून काम केल्यानंतर, रक्तवाहिन्या लवचिक आणि निरोगी ठेवण्यात ४ गोष्टी केल्यास कोणत्याही औषधाची गरज पडणार नाही. .स्ट्रेंथ ट्रेनिंगत्यांनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंगचा सल्ला दिला आहे. कारण ते "स्नायू तयार करते जे रक्तातील साखर स्थिर करते आणि रक्तदाब कमी करते ." ते निरोगी शरीराचे वजन राखण्यास आणि कोलेस्ट्रॉल सुधारण्यास देखील मदत करते.ओमेगा-३ शरीराच्या योग्य कार्यात आहार महत्वाची भूमिका बजावतो आणि त्यात चरबीयुक्त मासे, अक्रोड आणि चिया बियांचा समावेश केल्याने जळजळ आणि प्लेक जमा होण्यास मदत होते..NSSO Report: भारतातील 'या' राज्यातील नागरिक खातात सर्वाधिक गोड पदार्थ, वाचून वाटेल आश्चर्य. झोपेचे वेळापत्रकडॉ. संजय यांनी नियमित झोपेची एक वेळ निश्चित करण्यास सांगितली आहे. कारण ते कॉर्टिसोल कमी करण्यास मदत करते आणि रक्तवाहिन्यांच्या अस्तराचे संरक्षण करते..ताणतणावाचे व्यवस्थापनते पुढे म्हणाले "श्वासोच्छ्वास, ध्यान किंवा अगदी दररोज चालणे तुमच्या मज्जासंस्थेला आणि तुमच्या धमन्यांना आधार देतात. तसेच तणाव कमी होते. .तणावाचा रक्तवाहिन्यांवर कसा परिणाम होतो आणि तो कसा कमी करावा?उत्तर: तणावामुळे रक्तदाब वाढतो आणि रक्तवाहिन्यांवर दबाव येतो. ध्यान, श्वासोच्छवासाचे व्यायाम आणि पुरेशी झोप यामुळे तणाव कमी होऊन रक्तवाहिन्या निरोगी राहतात..व्यायामाचा रक्तवाहिन्यांच्या आरोग्यावर कसा परिणाम होतो? उत्तर: नियमित व्यायाम, जसे की चालणे, धावणे किंवा योगासने, रक्ताभिसरण सुधारते, रक्तदाब नियंत्रित करते आणि रक्तवाहिन्यांमधील लवचिकता वाढवते. दररोज किमान 30 मिनिटे व्यायाम करावा..तणावाचा रक्तवाहिन्यांवर कसा परिणाम होतो आणि तो कसा कमी करावा? उत्तर: तणावामुळे रक्तदाब वाढतो आणि रक्तवाहिन्यांवर दबाव येतो. ध्यान, श्वासोच्छवासाचे व्यायाम आणि पुरेशी झोप यामुळे तणाव कमी होऊन रक्तवाहिन्या निरोगी राहतात..धूम्रपान सोडण्याचे रक्तवाहिन्यांसाठी काय फायदे आहेत?उत्तर: धूम्रपान सोडल्याने रक्तवाहिन्यांमधील सूज कमी होते, रक्तप्रवाह सुधारतो आणि हृदयविकाराचा धोका कमी होतो. धूम्रपान सोडल्यानंतर काही आठवड्यांतच रक्तवाहिन्यांचे आरोग्य सुधारते..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.