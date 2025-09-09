Explainers | विश्लेषण

Explained: औषधांशिवाय रक्तवाहिन्या निरोगी ठेवायच्या आहेत? हृदयरोगतज्ज्ञांनी सांगितले 'हे' 4 सोपे उपाय

औषधांशिवाय हृदय निरोगी ठेवण्यासाठी डॉ. भोजराज यांचे ४ सोपे उपाय
पुजा बोनकिले
हृदय व रक्तवाहिन्यांच्या आरोग्यासाठी औषधांशिवाय उपाय शोधताय? डॉ. संजय भोजराज यांनी चार सोपे उपाय सुचवले आहेत. रक्तवाहिन्यांचे आरोग्य सुधारण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकतात. या सवयी सातत्याने पाळल्यास हृदयाचे आरोग्य सुधारते.

Natural ways to improve cardiovascular health: रक्तवाहिन्या या हृदय व रक्तवाहिन्यासंबंधी प्रणालीचा एक महत्त्वाचा भाग आहेत. संपूर्ण शरीरात ऑक्सिजनयुक्त रक्ताचे योग्य कार्य करण्यासाठी त्या वितरित करण्यास जबाबदार असतात. म्हणूनच त्यांचे आरोग्य नियंत्रित ठेवणे महत्वाचे असते. कारण धमनीच्या भिंतींवर चरबीचे साठे, कोलेस्टेरॉल आणि इतर पदार्थ एथेरोस्क्लेरोसिस नावाची स्थिती निर्माण करू शकतात. यामुळे अनेकवेळा कोरोनरी धमनी रोग (CAD) होऊ शकतो. जसजसे प्लेक तयार होतात तसतसे रक्तवाहिन्या अरुंद होतात, ज्यामुळे हृदयाकडे रक्त प्रवाह मर्यादित होतो.

