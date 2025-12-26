Explained: अरवली पर्वतरांग मुगलांसाठी कशी ठरली वरदान? 300 वर्ष टिकलेल्या साम्राज्यामागचं रहस्य, आजही आहे भारताच्या पर्यावरणाची ढाल

अरवली पर्वतरांगा पुन्हा संपूर्ण देशात चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहेत. पर्यावरण संरक्षण कार्यकर्ते, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव यांचे मत आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांमुळे अरवली पर्वतरांगा वाचवण्याची गरज का आहे, असा मुद्दा समोर आला आहे. पण अरवली फक्त पर्यावरणीय दृष्टिकोनातूनच नव्हे, तर इतिहास आणि रणनीतीच्या दृष्टिकोनातूनही खूप महत्त्वाची आहे. हजारो वर्षांपासून ती भारताच्या उत्तर-पश्चिम भागाते नैसर्गिक किल्ल्याप्रमाणे रक्षण करते आहे. मुगलांच्या वेळी तर अरवलीने एक प्रकारचे सुरक्षा कवच दिले..भूगोल आणि नैसर्गिक अडथळागुजरातमधील पालनपूरपासून सुरू होणारी अरवली पर्वतरांगा राजस्थान, हरियाणा आणि दिल्लीपर्यंत जवळपास ७०० किलोमीटर लांब पसरली आहे. उत्तर-पश्चिमेकडून येणारे वारे, धुळीचे तुफान आणि शत्रूंच्या हल्ल्यांच्या विरोधात ती नैसर्गिक भिंत ठरली होती. मुगल काळात सिंध, कंदहार, बलुचिस्तान आणि अफगाणिस्तानकडून येणारे मुख्य मार्ग भारतात येत असत. दिल्ली, आग्रा आणि फतेहपूर सिक्रीसारख्या सत्तेच्या केंद्रांना पश्चिम आणि दक्षिण-पश्चिम दिशेने नैसर्गिक संरक्षणाची आवश्यकता होती. अरवलीने ही जबाबदारी उत्तम प्रकारे पार पाडली.या डोंगरांचा खडतर प्रदेश, संकुचित घाट आणि घनदाट वने मोठ्या सैन्याला सरळ आणि वेगवान हालचाली करण्यात अडथळा आणत असायचे. मुगल फौज वाळवंट किंवा सपाट मैदानात सहज लढू शकत असे, पण अरवलीच्या अवघड भागात त्यांना अडचणी येत होत्या. त्यामुळे ही पर्वतरांगा उत्तर भारतातील राजकीय केंद्रांसाठी नैसर्गिक बफर क्षेत्रासारखी कार्यरत होती..अनेक दुर्गम किल्ले पर्वतरांगेशी संबंधितमुगलांच्या काळात अरवली केवळ भौगोलिक अडथळा नव्हती, तर तिच्या आसपासच्या राजपूत रियासत आणि किल्ल्यांनी तिला सैन्य संरक्षणाचे नेटवर्क बनवले होते. यामध्ये कुंभळगढ, चित्तोडगढ, रणथंबोर (जो अरवली-माळवा पठाराशी जोडलेला आहे), अचलगढ, तारागढ (अजमेर), जयगढ (जयपूर) असे अनेक दुर्गम किल्ले पर्वतरांगेशी संबंधित आहेत.या डोंगरांच्या कठीण भागातील किल्ल्यांवर थेट हल्ला करणे, घेरा घालणे किंवा मोठ्या तोफा आणणे अवघड होते. त्यामुळे मुगलांना स्थानिक राजांशी करार करावा लागला. अशा रीतीने अरवलीने दोन प्रकारचे रक्षण दिले. एक नैसर्गिक ढाल म्हणून आणि दुसरे महत्वाच्या किल्ल्यांचे स्वरंक्षण. हे सर्व मुगल राज्यासाठी देखील स्थिरतेचा आधार बनले. मध्य आशियातून नवीन हल्ले होण्याची शक्यता असताना, अरवलीच्या पूर्व भागातील राजधानींना ही डोंगररांग मजबूत आधार देत असे..Explained : इटलीत बंद पाडलेली विषारी 'यंत्रणा' रत्नागिरीत... कोकणचं भविष्य धोक्यात?, PFAS काय आहे? हवामान आणि साधनांचे रक्षणमुगल राज्याची पैसा कमावण्याची ताकद शेतीवर होती. गंगा-यमुना भाग, दिल्ली-आग्रा प्रदेश, मेवात, हरियाणा आणि पूर्व राजस्थानची चांगली जमीन राज्याला धान्य, कापूस, ऊस आणि इतर पिके देत असे. यावेळी अरवलीची मोठी मदत होत असे. अरवलीचा हिरवा भाग आणि जोडलेली जंगले वाळवंट होण्याला थांबवून उत्तर भारतातील शेतीची जमीन वाचवत असत. जर ही डोंगररांग नसती किंवा तिचे हिरवे झाड लवकर नष्ट झाले असते, तर वाळवंटी वारे आणि वाळू उत्तर आणि पूर्वेकडे खूप दूरपर्यंत पसरली असती.मुगलांच्या वेळी जंगले आणि डोंगरांना महत्वाची संपत्ती मानले जाई. शिकारची जागा, पाण्याचे स्रोत आणि जंगलांचे रक्षण हे प्रत्येक मुघल सम्राटचे लक्ष होते. अरवलीच्या आत आणि आजूबाजूला मुगल राजकुमार आणि बादशहा शिकार आणि विश्रांतीसाठी येत असत. या डोंगरांतून निघणाऱ्या नद्या आणि झऱ्यांमुळे आसपासची गावे आणि किल्ल्यांना पाणी मिळत असे, जे कोणत्याही राज्याला दीर्घकाळ टिकण्यासाठी महत्त्वाचे आहे.अरवलीच्या सुरक्षा कवचाची भूमिका फक्त बाहेरच्या हल्ल्यांसाठी नव्हे, तर आतल्या राजकीय गोष्टींमध्येही समजावी लागते. मुगल आणि राजपूतांच्या मैत्रीने मुगल राज्याला बराच काळ स्थिरता दिली. जयपूर, जोधपूर, बीकानेर, आमेर आणि मेवाडसारख्या राज्यांची जागा अरवली आणि तिच्या आसपास आहे. जेव्हा ही राज्ये मुगलांचे मित्र बनली, तेव्हा अरवली भाग राज्याच्या मैत्रीपूर्ण रक्षण क्षेत्रात आला. यामुळे उत्तर-पश्चिमेकडून येणाऱ्या शत्रूंसाठी हा भाग मजबूत अडथळा बनला आणि मुगल राज्याला दिल्ली-आग्रासारख्या मुख्य भागांच्या दक्षिण-पश्चिमेकडे शांत सीमा मिळाल्या..मुख्य भागांना बाहेरच्या धोक्यापासून वाचवत होतीआज पर्यावरणासाठी अरवलीच्या रक्षणाची चर्चा होते, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी देखील अरवली वाचवण्यासाठी वक्तव्ये केली. तसेत सर्वोच्च न्यायालयाने अवैध खाणकाम आणि अतिक्रमणावर कडक ताशेरे ओढले आहेत. तेव्हा कारण फक्त इतिहास नाही. अरवली आजही तीच कामगिरी करत आहे, जी मुगल किंवा त्याआधीच्या काळात करत होती. ती उत्तर भारताला वाळवंट होण्यापासून वाचवणारी पहिली रेषा आहे. भूजल भरणे, नद्यांचा उगम आणि स्थानिक हवामान संतुलनात अरवलीची मोठी भूमिका आहे.दिल्ली आणि राजधानी क्षेत्रासाठी अरवली भिंत म्हणून काम करते. जर तिचे हिरवे झाड कमी झाले, तर धुळीचे वादळ आणि प्रदूषण वाढेल. मुगल काळात ही डोंगररांग त्यांच्या राज्याच्या मुख्य भागांना बाहेरच्या धोक्यापासून वाचवत होती, त्याचप्रमाणे आज भारताचा पैसा आणि सत्ता केंद्र दिल्ली, गुरुग्राम, जयपूरसाठी ती पर्यावरणाची ढाल आहे.इतिहास पाहिला तर अरवलीने फक्त मुगलांचे रक्षण केले नाही, तर त्याआधीच्या लोकांचे, राजघराण्यांचे आणि शहरांचेही रक्षण केले. ही आपल्या भूगोलाची शांत रक्षक आहे, जी नैसर्गिक आपत्ती, हल्ल्यापासून वाचवते. आज विकासाच्या नावाने खाणकाम, अवैध बांधकाम आणि जंगल तोडून अरवलीला कमजोर करत आहोत, तेव्हा आपण आपल्याच सुरक्षा कवचाला हानी पोहोचवत आहोत. मुगल काळ असो किंवा आजचा, एक गोष्ट सारखी आहे. कोणतेही राज्य किंवा समाज नैसर्गिक आधाराशिवाय सुरक्षित राहू शकत नाही.. 