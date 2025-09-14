Explainers | विश्लेषण

Explained: दूध प्यायल्याने लठ्ठपणा वाढतो का? जाणून घ्या डॉक्टर काय सांगतात

Milk Weight Gain: दूध पिणे आरोग्यासाठी फायदेशीर असते. रोजच्या आहारात दुधाचा समावेश करावा. पण दूध प्यायल्याने वजन वाढते का? याबाबत डॉक्टरांचे काय मत आहे हे आज जाणून घेऊया.
पुजा बोनकिले
Summary

दूध आरोग्यासाठी अत्यंत फायदेशीर आहे.

परंतु लठ्ठपणाा धोका वाढू शकतो का?

योग्य प्रमाणात आणि योग्य वेळी दूध घेतल्यास काय होते डॉक्टरांकडून जाणून घेऊया.

does drinking milk daily cause weight gain according to doctors: दूध आरोग्यासाठी खूप फायदेशीर आहे. दुधात कॅल्शियम, जीवनसत्त्वे आणि खनिजे मुबलक प्रमाणात आढळतात. म्हणूनच डॉक्टर देखील दररोजच्या आहारात दुधाचा समावेश करण्याचा सल्ला देतात. दूध प्यायल्याने हाडं मजबूत होतात. दूध स्नायू वाढविण्यास मदत करते. दूध प्यायल्याने आरोग्य सुधारते. जर तुम्ही दररोज दूध प्यायले तर ते तुमचे आरोग्य निरोगी राहील. पण अनेक लोकांच्या मनात प्रश्न असतो की दूध प्यायल्याने लठ्ठपणा वाढते. पण हे खरंच आहे का? याबाबत डॉक्टर काय सांगतात हे आज जाणून घेऊया.

