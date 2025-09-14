Explained: दूध प्यायल्याने लठ्ठपणा वाढतो का? जाणून घ्या डॉक्टर काय सांगतात

दूध आरोग्यासाठी अत्यंत फायदेशीर आहे.परंतु लठ्ठपणाा धोका वाढू शकतो का?योग्य प्रमाणात आणि योग्य वेळी दूध घेतल्यास काय होते डॉक्टरांकडून जाणून घेऊया. .does drinking milk daily cause weight gain according to doctors: दूध आरोग्यासाठी खूप फायदेशीर आहे. दुधात कॅल्शियम, जीवनसत्त्वे आणि खनिजे मुबलक प्रमाणात आढळतात. म्हणूनच डॉक्टर देखील दररोजच्या आहारात दुधाचा समावेश करण्याचा सल्ला देतात. दूध प्यायल्याने हाडं मजबूत होतात. दूध स्नायू वाढविण्यास मदत करते. दूध प्यायल्याने आरोग्य सुधारते. जर तुम्ही दररोज दूध प्यायले तर ते तुमचे आरोग्य निरोगी राहील. पण अनेक लोकांच्या मनात प्रश्न असतो की दूध प्यायल्याने लठ्ठपणा वाढते. पण हे खरंच आहे का? याबाबत डॉक्टर काय सांगतात हे आज जाणून घेऊया. .दूध प्यायल्याने लठ्ठपणा वाढतो का? आहारतज्ज्ञ डॉ. सुगीता मुत्रेजा यांच्या मते , आयुर्वेदात दुधाला रसायन म्हटले आहे. यामुळे लठ्ठपणा वाढू शकतो. पण फक्त दूध प्यायल्याने वाढते हे खरे नाही. जर दूध योग्य वेळी आणि योग्य पद्धतीने प्यायल्यास लठ्ठपणा कमी करता येतो. जर तुम्हाला वजन वाढवायचे असेल तर नियमितपणे दूध घेऊ शकता. .दूध कोणी प्यावे?जर तुमच्या शरीरात कॅल्शियमचे प्रमाण कमी असेल तर दूधाचे सेवन करावे. जर हाडे किंवा सांध्यामध्ये वेदना होत असतील तर दूध प्यावे.महिलांनीही त्यांच्या आहारात दूधाचा समावेश रोज करावा. वाढत्या मुलांनाही दूध दिले पाहिजे..Explained: सकाळच्या नाश्त्यात 'हे' 5 पदार्थ खाऊ नका, आरोग्याच्या वाढू शकतात समस्या.दूध कोणी पिऊ नये?जर तुम्हाला सर्दी किंवा खोकल्याची समस्या असेल तर तुम्ही दूध पिणे टाळावे.कफ असलेल्या लोकांनी दूध टाळावे.पीसीओडी किंवा पीसीओएस असलेल्या रुग्णांनी दूध पिणे टाळावे.थायरॉईडच्या रुग्णांनी दूध पिऊ नये. तुमचे वजन जास्त असले तरी तुम्ही दूध पिऊ नये..दूध प्यायल्याने खरच लठ्ठपणा वाढतो का? नाही, मॉडरेशनमध्ये दूध पिणे वजन वाढवत नाही; डॉक्टर सांगतात की ते प्रोटीनमुळे मसल बिल्डिंगला मदत करते आणि कॅलरी कंट्रोल केल्यास वजन व्यवस्थापन होते..वजन कमी करताना दूध प्यावे का? हो, कमी चरबीचे दूध (स्किम मिल्क) वजन कमी करण्यास मदत करू शकते, कारण ते भूक शमवते आणि पोषक तत्त्वे पुरवते, पण अतिरिक्त प्रमाण टाळा. .फुल क्रीम दूध वजन वाढवते का? फुल क्रीम दूधात जास्त कॅलरी असल्याने अतिरिक्त प्यायल्याने वजन वाढू शकते, पण संतुलित डाएटमध्ये ते हानिकारक नाही आणि काही अभ्यासांनुसार ते BMI कमी ठेवण्यास मदत करते. .व्यायामानंतर दूध प्यावे का वजन नियंत्रणासाठी?हो, व्यायामानंतर दूध पिणे मसल रिकव्हरीसाठी उत्तम आहे आणि ते लीन मसल वाढवते ज्यामुळे आरोग्यपूर्ण वजन वाढ होते, पण कॅलरी ट्रॅक करा..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.