Epstein Files Explained : मोदी सरकार कोसळणार? एपस्टीन फाइल्स काय आहे, भारतातील नेते का घाबरले? संपूर्ण माहिती एका क्लिकवर...

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या काळात “एपस्टीन फाइल्स” हा विषय त्यांना आणि त्यांच्या सरकारला सतत अडचणीत आणणारा ठरला. या फाइल्सचा संबंध दिवंगत लैंगिक गुन्हेगार आणि श्रीमंत व्यापारी जेफ्री एपस्टीनच्या गुन्ह्यांशी आहे. ट्रम्प यांच्या समर्थकांमध्ये आणि रिपब्लिकन पक्षातही या प्रकरणातील सर्व माहिती उघड करण्याची मागणी वाढत होती. मात्र अनेक आठवडे ट्रम्प यांनी या फाइल्स जाहीर करण्याला विरोध केला. अचानक त्यांनी भूमिका बदलली आणि रिपब्लिकन खासदारांना या फाइल्स जनतेसमोर आणण्याच्या बाजूने मतदान करण्याचे आवाहन केले..अमेरिकेच्या संसदेत काँग्रेसच्या दोन्ही सभागृहांनी असा कायदा मंजूर केला की ज्यामुळे न्याय विभागाला एपस्टीनच्या तपासाशी संबंधित सर्व कागदपत्रे जाहीर करावी लागणार आहेत. दुसऱ्या दिवशी ट्रम्प यांनी सोशल मीडियावर जाहीर केले की त्यांनी या विधेयकावर सही केली आहे. आता न्याय विभागाला ३० दिवसांत या फाइल्स जाहीर कराव्या लागतील. मात्र ज्या फाइल्समुळे सुरू असलेल्या गुन्हेगारी तपासाला धोका होऊ शकतो, पीडितांची ओळख उघड होऊ शकते, त्यांची गोपनीयता धोक्यात येते, किंवा बाल लैंगिक शोषण, मृत्यू अथवा जखमांचे फोटो आहेत, अशा फाइल्स वगळल्या जाणार आहेत..एपस्टीन फाइल्स म्हणजे काय?२००८ मध्ये एपस्टीनने सरकारी वकिलांशी एक करार केला होता. त्यावेळी फ्लोरिडामध्ये एका १४ वर्षांच्या मुलीच्या पालकांनी पोलिसांकडे तक्रार केली होती की एपस्टीनने त्यांच्या मुलीचा लैंगिक छळ केला. तपासात त्याच्या घरातून अनेक मुलींची छायाचित्रे सापडली. अल्पवयीन मुलीकडून वेश्याव्यवसाय करवण्याच्या आरोपात तो दोषी ठरला आणि त्याची लैंगिक गुन्हेगार म्हणून नोंद झाली.मात्र सरकारी वकिलांशी झालेल्या करारामुळे तो मोठ्या शिक्षेपासून वाचला. ११ वर्षांनंतर त्याच्यावर पुन्हा अल्पवयीन मुलींच्या लैंगिक शोषणाची टोळी चालवल्याचा आरोप ठेवण्यात आला. खटला सुरू असतानाच कारागृहात त्याचा मृत्यू झाला आणि तो आत्महत्या असल्याचे जाहीर करण्यात आले.या दोन्ही तपासांमध्ये पीडित आणि साक्षीदारांचे जबाब, तसेच त्याच्या विविध मालमत्तांवर टाकलेल्या छाप्यांतून जप्त केलेली सामग्री यांचा मोठा साठा जमा झाला. न्याय विभागाने २०२५ मध्ये दिलेल्या माहितीनुसार, एफबीआयला त्यांच्या संगणक प्रणाली, हार्ड ड्राइव्ह आणि इतर साठवणूक ठिकाणी ३०० गीगाबाइटपेक्षा जास्त डेटा मिळाला आहे.काही फाइल्समध्ये सरकारी वकिलांनी गोळा केलेली कागदपत्रे आहेत, मात्र न्याय विभागाच्या म्हणण्यानुसार त्यात पीडितांचे फोटो, व्हिडीओ आणि बाल लैंगिक शोषणाशी संबंधित सामग्री मोठ्या प्रमाणात आहे. काँग्रेसने मंजूर केलेल्या कायद्यानुसार पीडितांची ओळख उघड होईल अशी माहिती जाहीर केली जाणार नाही.याशिवाय एपस्टीनची ब्रिटिश साथीदार आणि पूर्व प्रेयसी घिस्लेन मॅक्सवेल हिच्यावरही वेगळा तपास झाला. २०२१ मध्ये तिला एपस्टीनसोबत मिळून अल्पवयीन मुलींची लैंगिक तस्करी केल्याप्रकरणी दोषी ठरवण्यात आले. दोघांविरोधात दिवाणी खटलेही दाखल झाले होते..Epstein files ओपन! सेक्स स्कँडलचे धक्कादायक 68 नवीन फोटो प्रसिद्ध... बिल गेट्ससह दिग्गज नेत्यांचे फोटो, जग हादरलं!.एपस्टीन प्रकरणात आतापर्यंत काय माहिती उघड झाली आहे?गेल्या काही वर्षांत टप्प्याटप्प्याने काही कागदपत्रे जाहीर झाली आहेत. नुकतेच एपस्टीनच्या मालमत्तेशी संबंधित हजारो कागदपत्रे हाउस ओव्हरसाइट कमिटीने जाहीर केली, ज्यात बहुतांश ईमेल्स होत्या. याआधीही काही कागदपत्रे प्रसिद्ध करण्यात आली होती.एका अहवालात एपस्टीनसाठी तयार केलेल्या एका वाढदिवसाच्या पुस्तकाचा उल्लेख होता, ज्यामध्ये ट्रम्पचे नाव असलेली एक नोंद होती. मात्र ती नोंद ट्रम्प यांनी लिहिलेली नसल्याचे सांगण्यात आले.डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्राध्यक्ष झाल्यानंतर काही आठवड्यांत, फेब्रुवारीमध्ये न्याय विभाग आणि एफबीआयने “एपस्टीन फाइल्सचा पहिला टप्पा” म्हणून काही कागदपत्रे जाहीर केली. मात्र त्यातील बहुतांश माहिती आधीच उपलब्ध असल्याने अनेक जण निराश झाले. यात एपस्टीनच्या खासगी विमानाच्या प्रवासाच्या नोंदी आणि त्याच्या संपर्क वहीचा भाग होता. जुलैमध्ये न्याय विभागाने सांगितले की आणखी कागदपत्रे जाहीर केली जाणार नाहीत, मात्र आता नव्या कायद्यामुळे त्यात बदल होणार आहे..ट्रम्प यांनी मंजुरी दिल्यानंतर पुढे काय?प्रतिनिधी सभेत खास याचिकेद्वारे मतदान घेण्यात आले. ४ रिपब्लिकन आणि सर्व २१४ डेमोक्रॅट सदस्यांनी या याचिकेवर सही केली. १८ नोव्हेंबर रोजी मतदान झाले आणि विधेयक ४२७-१ मतांनी मंजूर झाले. फक्त एकच खासदार विरोधात होता. नंतर हे विधेयक सिनेटमध्ये गेले आणि कोणताही विरोध न होता मंजूर झाले. त्यानंतर ट्रम्प यांनी त्यावर सही केली. अटॉर्नी जनरल पॅम बॉन्डी यांना ३० दिवसांत सर्व संबंधित कागदपत्रे जाहीर करावी लागतील. मात्र तपासाला धोका पोहोचेल किंवा पीडितांची ओळख उघड होईल अशी माहिती रोखण्याचा अधिकार त्यांच्याकडे असेल.एपस्टीनशी संबंधित फाइल्समध्ये कोणाची नावे आहेत?अजून सर्व कागदपत्रे जाहीर झालेली नाहीत. काही अहवालांनुसार ट्रम्प, बिल क्लिंटन, ब्रिटिश राजघराण्यातील प्रिन्स अँड्र्यू, एलॉन मस्क, मायकेल जॅक्सन यांची नावे आधीच्या कागदपत्रांत आली आहेत. मात्र नाव असणे म्हणजे गुन्हा केल्याचा पुरावा नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे..ट्रम्प आणि एपस्टीन यांचे नाते कसे होते?एकेकाळी ट्रम्प आणि एपस्टीन मित्र होते. ते अनेक कार्यक्रमांत एकत्र दिसले होते. एपस्टीन ट्रम्पच्या लग्नालाही उपस्थित होता. २००२ मध्ये ट्रम्प यांनी त्याला “चांगला माणूस” म्हटले होते. नंतर दोघांत मतभेद झाले आणि ट्रम्प यांनी त्याच्याशी संबंध तोडल्याचे सांगितले. व्हाइट हाउसच्या म्हणण्यानुसार, एपस्टीनच्या गैरवर्तनामुळे त्याला ट्रम्पच्या क्लबमधून काढण्यात आले.लोक एपस्टीन प्रकरणात इतकी उत्सुकता का घेत आहेत?अनेक लोकांना वाटते की एपस्टीनच्या मृत्यूबाबत आणि त्याच्या संबंधांबाबत सत्य लपवले जात आहे. श्रीमंत आणि शक्तिशाली लोकांना वाचवले गेले, अशीही शंका व्यक्त केली जाते. फ्लोरिडामध्ये त्याला इतकी सौम्य शिक्षा का देण्यात आली, तो एकटाच होता की आणखी लोक सहभागी होते, आणि कारागृहात आत्महत्या कशी झाली, हे प्रश्न अजूनही अनुत्तरित आहेत.भारताशी कनेक्शन काय?माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी १९ तारखेला मराठी पंतप्रधान होईल, असे वक्तव्य केले होते. त्यांनी एपस्टीन फाईल्सचे हादरे भारतातही बसणार असा दावा केला होता. एपस्टीन फाईल्स प्रकरणात भारतातील दोन विद्यमान आणि एका माजी खासदाराचा समावेश आहे, त्यांची नावे आज समोर आली तर सरकारला धक्का बसू शकतो..कोण आहे एपस्टिन? नेते अन् उद्योजकांना मुली पुरवल्याचे आरोप, ट्रम्प ते बिल गेट्स यांचीही नावे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 