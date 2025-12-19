Explainers | विश्लेषण

Epstein Files Explained : मोदी सरकार कोसळणार? एपस्टीन फाइल्स काय आहे, भारतातील नेते का घाबरले? संपूर्ण माहिती एका क्लिकवर...

Epstein Files Update: एपस्टीन फाइल्स नेमक्या काय आहेत? अमेरिकेच्या संसदेनं कोणता कायदा मंजूर केला, ट्रम्प यांनी भूमिका का बदलली, या फाइल्समध्ये नेमकी कोणती माहिती आहे आणि त्याचे भारतातील राजकारणावर काय परिणाम होऊ शकतात?
Sandip Kapde
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या काळात “एपस्टीन फाइल्स” हा विषय त्यांना आणि त्यांच्या सरकारला सतत अडचणीत आणणारा ठरला. या फाइल्सचा संबंध दिवंगत लैंगिक गुन्हेगार आणि श्रीमंत व्यापारी जेफ्री एपस्टीनच्या गुन्ह्यांशी आहे. ट्रम्प यांच्या समर्थकांमध्ये आणि रिपब्लिकन पक्षातही या प्रकरणातील सर्व माहिती उघड करण्याची मागणी वाढत होती. मात्र अनेक आठवडे ट्रम्प यांनी या फाइल्स जाहीर करण्याला विरोध केला. अचानक त्यांनी भूमिका बदलली आणि रिपब्लिकन खासदारांना या फाइल्स जनतेसमोर आणण्याच्या बाजूने मतदान करण्याचे आवाहन केले.

